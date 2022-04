Weitere internationale Auszeichnung für Natura Vitalis

Zum wiederholten Mal wurde Natura Vitalis der „Biotechnology Award“ verliehen. Die Auszeichnung erfolgt als „Most Innovative Micelle Technology Manufacturer 2022“.

Bereits zum siebten Mal vergibt das britische Fachmedium Global Health & Pharma seine renommierten „Biotechnology Awards“. Diese sollen die Pioniere und führenden Innovatoren in diesem wichtigen und sich ständig weiterentwickelnden Sektor in den Fokus rücken. Kurz gesagt: Mit dem „Biotechnology Award“ kürt Global Health & Pharma Unternehmen aus dem Pharmazie- und Gesundheitssektor, die sich besonders durch Methoden aus der Biotechnologie auszeichnen und dadurch die Entwicklung im Gesundheitsbereich der Zukunft vorantreiben. Unabhängig von Größe und Reichweite werden die „Biotechnology Awards“ ausschließlich nach Leistung und Exzellenz bewertet und beurteilt. So will die Plattform sicherstellen, dass nur die verdienstvollsten, innovativsten und engagiertesten Unternehmen ausgezeichnet werden.

Zum wiederholten Mal wurde dem Essener Unternehmen Natura Vitalis der „Biotechnology Award“ verliehen. Die Auszeichnung erfolgt als „Most Innovative Micelle Technology Manufacturer 2022“, also als innovativster Hersteller von Mizellen in der natürlichen Nahrungsergänzung (https://www.ghp-news.com/winners/natura-vitalis-gmbh-3/). Natura Vitalis erhält seit mehreren Jahren regelmäßig internationale Auszeichnungen für seine Rolle als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung.

Mizellen sind kleine amphiphile Moleküle-Bläschen, die Wasser und Fette binden können und damit eine wichtige Verpackung für Nährstoffe darstellen. Die Moleküle umhüllen fettlösliche Stoffe, damit diese den Weg durch die Magensäure gut überstehen. Die Nährstoffe gelangen somit unbeschadet über die Darm-Membran ins Blut. „Damit erhöhen Mizellen die Bioverfügbarkeit wichtiger Nährstoffe. Die Bioverfügbarkeit ist eine Messgröße für den Anteil eines Wirkstoffes, der unverändert im systemischen Kreislauf, speziell im Blutkreislauf, zur Verfügung steht. Sie beschreibt also, wie schnell und in welchem Umfang der Stoff aufgenommen wird und am Wirkort zur Verfügung steht“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis. Natura Vitalis entwickelt derzeit eine ganze Palette an Mizellen-Produkten und will damit – wie mit vielen anderen natürlichen Vitalstoffen – eine Vorreiterrolle auf dem deutschen Markt einnehmen.

„Es freut uns natürlich sehr, wieder dabei zu sein und zu den Top-Anbietern natürlicher Nahrungsergänzungsmittel und Vitalstoffe in ganz Europa zu gehören. Es ist eine Bestätigung für unsere Strategie, Innovation und Qualität immer miteinander zu verbinden und auf diese Weise beste Produkte für alle gesundheitlichen Situationen zu schaffen. Dafür werden mit Auszeichnungen wie dem ,Biotechnology Award‘ belohnt“, sagt Frank Felte erfreut.

Bei Global Health & Pharma heißt es: „Das Jahr 2021 brachte viele Bedrohungen für die Gesundheit und das Wohlergehen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit sich, und dank der Entwicklungen und der Beharrlichkeit der globalen Biotechnologielandschaft sind Millionen von Menschen in der Lage, ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. Mit einem beeindruckenden Wachstum des Marktwerts und ohne Anzeichen einer Verlangsamung gedeiht der Biotechnologiesektor weiter, da in Labors und Vorstandsetagen auf der ganzen Welt innovative Lösungen und bahnbrechende Fortschritte entwickelt werden. Die ,Biotechnology Awards‘ sind stolz darauf, die innovativen Pioniere und engagierten Führungspersönlichkeiten des Sektors zu würdigen und auszuzeichnen.“

