Weiterentwicklung der Nebo Notiz: Einführung von Nebo 4 – Wo Ideen Form annehmen

Lernen Sie Nebo 4 kennen!

Als wir vor drei Monaten den Dunkelmodus mit intelligenter Farbverwaltung und neue Möglichkeiten zur Personalisierung Ihrer Notizen eingeführt haben, haben wir auch unsere Hauptseitentypen umbenannt. Aus der normalen Seite von Nebo wurde das Dokument, während aus der Freihandform-Seite die Notiz wurde. Und obwohl wir es damals nicht erwähnt haben, war dies ein Hinweis auf neue Technologien, die wir entwickelt haben …

Die Weiterentwicklung der Nebo Notiz

Als wir unseren erweiterbaren Arbeitsbereich für Freihandformen, die Nebo Notiz, ursprünglich einführten, wollten wir ein vollständig uneingeschränktes Notizenmachen anbieten und alle Ablenkungen beseitigen, die der Kreativität unserer Benutzerinnen und Benutzer im Weg stehen könnten. Doch während unser Handschrifterkennungsmodul im Hintergrund ausgeführt wurde, war unsere Technologie noch nicht ganz bereit, die Funktionen interaktiver Tinte zu bieten, die sie vom Nebo Dokument kennen und lieben.

Während unsere Entwickler neue Wege fanden, um die technologischen Grenzen zu verschieben, sammelten unsere Fachleute für das Benutzererlebnis (UX) sehr viel Feedback und untersuchten, wie Personen die grenzenlose Spielfläche der Notiz nutzen. Wir wollten mehr darüber erfahren, wann der Arbeitsbereich nützlich war und wann sich seine Einschränkungen als frustrierend erwiesen.

Unsere Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, dass die Bedürfnisse unserer Benutzer zu 100 % mit der Vision übereinstimmten, die wir von Anfang an für Nebo hatten: magische Technik, die alles Geschriebene versteht, ohne Einschränkungen dadurch, wo und wie es geschrieben wird.

Also arbeiteten wir härter als je zuvor und nutzten unser Modul für künstliche Intelligenz (KI), um Text von Formen, von Skizzen und von so ziemlich allem anderen zu unterscheiden, was Sie eventuell aufschreiben würden. Dies war ein unglaublich schwieriger Weg, aber mit Zeit und Engagement erzielten wir schließlich ein zufriedenstellendes Ergebnis, das dem anderer Apps um Jahre voraus ist.

Lernen Sie Nebo 4 kennen!

Ein einzigartiges Erlebnis

Nebo 4 bringt einige unverzichtbare Funktionen beim Notizenmachen in die Notiz: perfekte Formen, gesetzten Text, Hintergrundmuster und die Möglichkeit, Text oder Bilder von außerhalb der App einzufügen. ABER Nebo 4 erweitert diese Funktionen auch mit unserer einzigartigen Technologie für interaktive Tinte:

Handschriftkonvertierung und Tastaturkompatibilität.

Handschrift kann jetzt sofort und an Ort und Stelle in gesetzten Text konvertiert werden. Wählen Sie sie mit dem Lasso aus und tippen Sie auf „Konvertieren“. Textgrößen und -positionen bleiben erhalten, um die Struktur und das Layout Ihres Inhalts beizubehalten.

Sie können Text in Notizen jetzt auch mit dem Stift oder der Tastatur erstellen und bearbeiten. Beide Eingaben gehen Hand in Hand und sind in allen Situationen gleichermaßen nützlich. Alles ist Text für Nebo!

Außerdem bleibt der gesamte eingegebene Text, unabhängig davon, ob er aus Handschrift konvertiert, eingegeben oder aus anderen Apps eingefügt wurde, vollständig bearbeitbar und wird bei Größenänderung umbrochen.

Stiftgesten

Sie können jetzt jede Art von Inhalt in einer Notiz durch Ausstreichen löschen – Handschrift oder eingegebenen Text, Zeichnungen, Formen, Pfeile usw. Nebo kann sogar unterscheiden, ob eine Form durch Ausstreichen gelöscht oder nur ausgefüllt wird. Einfach und doch magisch.

Gesten zum Durchstreichen und Unterstreichen werden ebenfalls erkannt. Sie können sie sogar anpassen, indem Sie auswählen, ob sie die offensichtliche Formatierung anwenden oder (im Falle des Durchstreichens) Text löschen und (im Falle des Unterstreichens) Text fett formatieren.

Formkonvertierung

Endlich ist eine der von unseren Benutzern am häufigsten nachgefragten Funktionen in Nebo verfügbar. Sie können jetzt perfekte Formen erstellen, indem Sie den Stift nach dem Zeichnen einfach auf den Bildschirm halten. Das KI-Modul von Nebo ist so fortschrittlich, dass es Formen erkennen kann, die mit mehreren Strichen gezeichnet wurden.

Ausrichtungslinien

Um Ihnen zu helfen, saubere Notizen in einem Arbeitsbereich ohne Einschränkungen zu erstellen, werden in der Nebo Notiz jetzt intelligente Ausrichtungslinien angezeigt, wenn Sie Blöcke, Formen oder Bilder auf einer Seite verschieben.

Ein großer Sprung nach vorn

Nebo 4 ist der Höhepunkt vieler Jahre technischer Innovation, aber es ist nicht das Ende unserer Reise.

Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, um KI und UX für das ultimative Erlebnis beim Notizenmachen zu kombinieren. Und unsere Entwicklungsarbeiten für das nächste große Ding sind schon weit fortgeschritten.

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dem Update.

Das Nebo-Team bei MyScript.

Verbinden Sie sich mit uns – Nebo.app: https://www.nebo.app/de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyScript

Herr Giovanni Rodriguez

Rue de la Rainière 3

44300 Nantes

Frankreich

fon ..: –

web ..: https://www.nebo.app

email : giovanni.rodriguez@myscript.com

.

Pressekontakt:

MyScript

Herr Giovanni Rodriguez

Rue de la Rainière 3

44300 Nantes

fon ..: –

web ..: https://www.nebo.app

email : giovanni.rodriguez@myscript.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bochum, Herne: Kostengünstiger Zahnersatz Made in Germany – mit einem strahlenden Lächeln ins Jahr 2023 Die Pluszahnärzte® – Zahnärztegemeinschaft in Düsseldorf