Die Pluszahnärzte® – Zahnärztegemeinschaft in Düsseldorf

Die Pluszahnärzte® sind eine stetig expandierende Gemeinschaft von Zahnärztinnen und Zahnärzten, die mit höchsten medizinischen und technischen Standards in Düsseldorf für Zahngesundheit sorgen.

Die Pluszahnärzte® stehen für eine Gemeinschaft von Zahnärzten in Düsseldorf, die unter demselben Markennahmen auftreten und mit hohen gemeinsamen Standards fachkompetente Zahnbehandlungen durchführen. Durch zahlreiche Vorteile, die die Zahnarztgemeinschaft neu beitretenden Zahnärztinnen und Zahnärzten bietet, expandieren die Pluszahnärzte® stetig. 1993 gegründet, bieten die Pluszahnärzte® ihren Patientinnen und Patienten hervorragende Services in Behandlung, Technik und Praxisausstattung sowie eine breit gefächerte medizinische Vernetzung – sogar samstags.

Leistungen der Pluszahnärzte®

Von Zahnheilkunde und Prophylaxe über Zahnersatz bis hin zur Kieferorthopädie – es gibt keinen Zahnbereich, in den die Pluszahnärzte® nicht kommen. Dabei steht der Patient oder die Patientin stets im Mittelpunkt der Behandlung. Mit über 25 Jahren Erfahrung sowie einer Zusammenarbeit von erfahrenen Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern aus unterschiedlichen Fachrichtungen wird dafür gesorgt, dass die Zähne der Patientenschaft wieder strahlen.

Die Leistungen der Pluszahnärzte® umfassen dabei:

– Allgemeine Zahnheilkunde und Kinderzahnheilkunde

– Kieferorthopädie (hier wird auch eine unsichtbare Zahnspange für Erwachsene angeboten)

– Endodontie bzw. Wurzelbehandlung

– Parodontologie bzw. Zahnfleischbehandlung

– Zahnprothetik

– Prophylaxe (regelmäßige Zahnreinigung)

– Ästhetische Behandlungen wie Bleaching und Veneers

Gemeinsam in sicheren Händen: Vorteile für Patienten

Die Vorteile für Patientinnen und Patienten liegen auf der Hand: Sie profitieren von den Vorteilen einer Expertengemeinschaft. Der einheitliche, gemeinsame Markenauftritt der Pluszahnärzte® schafft Vertrauen bei den Patientinnen und Patienten und garantiert ihnen zuverlässige, hochwertige zahnärztliche Versorgung. Durch modernes Praxis- und IT-Management wird für kürzere Wartezeiten und eine einfachere Terminvergabe gesorgt, was der Patientenschaft stark zugutekommt.

Das Prophylaxe-Management gewährleistet Vorsorgeleistungen auf modernster Basis zu fairen Preisen, sodass man sich auch außerhalb von akuten Behandlungen rundum wohl in den Praxen fühlen kann. Nicht zuletzt profitieren Patientinnen und Patienten natürlich am stärksten von der hohen Qualität der Zahnbehandlungen selbst, sowohl auf technischer als auch auf medizinischer Ebene. Diese wird wiederum durch die hochwertige Ausstattung der Praxen sowie den stetigen fachlichen Austausch zwischen den Pluszahnärzten® gewährleistet.

Zahnärzte der nächsten Generation

An zahlreichen Standorten in Düsseldorf finden sich bereits Praxen der Pluszahnärzte®. Aktuelle Standorte in Düsseldorf sind in der Graf-Adolf-Straße 24 (Tel. +49 211 862 070 22 89), der Blumenstraße 11-15 (Tel. +49 211 862 070 22 90) und am Stadttor 1 (Tel. +49 211 862 070 22 93) zu finden. Die Pluszahnärzte® haben montags bis freitags von 07:00 bis 22:00 Uhr und sogar samstags von 09:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

