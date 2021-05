Welche Früchte können von tausend Jahre alten Bäumen getragen werden?

Litschis aus Guangdong sind ab Juni auch in Deutschland verfügbar. Die wohlschmeckenden, roten Früchte stammen von uralten Bäumen und haben in China eine lange Geschichte.

Am 20. Mai, diesem glücklichen Tag (das Datum dieses Tages klingt im Chinesischen wie „Ich liebe dich“), erschien auf großen Bildschirmen von stadtbildprägenden Gebäuden in Nordamerika, Europa, Südostasien, im Mittleren Osten und in anderen Gebieten eine aus China stammende Frucht – die Litschi. Was für ein Ding ist das? Ist es essbar? Ist es süß?

Der 66-jährige Hans war früher im chinesischen Guangdong. „Diese Frucht ist in China sehr beliebt. Die Geschichte ihres Anbaus ist lang, und du kannst es einfach nicht glauben, dass über tausend Jahre alte Bäume diese leuchtend roten Früchte tragen können.“ Er sagte, es handele sich um Früchte mit einer roten Schale, deren Fruchtfleisch aromatisch und süß sei und glänzend und durchscheinend aussehe. Je mehr die Leute davon essen würden, desto mehr würden sie sie mögen.

Das Dorf Genzi in der zu Maoming gehörenden Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong wird als „Heimat der Litschi“ bezeichnet. Das Dorf blickt auf eine mehr als 2000 Jahre lange Geschichte des Litschianbaus zurück. In der frühen Tang-Dynastie waren Litschis aus Gaozhou respektvoll überreichte Tributgaben für den Kaiserhof. In der Siedlung Baiqiao des Dorfs Genzi gibt es einen alten Litschihain, der den Namen „Tributgarten“ trägt. Es wird erzählt, dass die in der Tang-Dynastie von dem Palasteunuchen Gao Lishi als Tribut an die hochrangige Nebenfrau Yang gelieferten Litschis aus eben diesem Garten stammten.

Der Traubenzuckergehalt des Fruchtfleischs der Litschi beträgt bis zu 66 %. Darüber hinaus enthalten Litschis Nährstoffe wie Proteine, verschiedene Vitamine und organische Säuren. Wie wird diese Frucht gegessen? John sagte: „Wenn man sie in die Hand nimmt, riecht man sofort einen berauschenden Duft, doch wir sollten in sie nicht mit Schale beißen. Wir schälen sie erst, sodass wir das reinweiße Fruchtfleisch innen sehen, und dann essen wir sie mit einem Biss. Der süße Fruchtsaft erfüllt unseren Mund wie der Geschmack der ersten Liebe“.

Dieses Jahr kommen die Litschis aus Guangdong, das wieder eine reiche Ernte erlebte, in Länder wie Kanada, die USA, Chile, Australien, Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Dubai, Nigeria und Südafrika. Anfang Juni kommen die Litschis aus Guangdong in große Supermärkte der oben genannten Länder. Die von tausend Jahre alten Bäumen getragenen, süßen Litschis laden Sie zum Probieren ein.

