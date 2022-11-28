Wellgistics Health treibt die digitale Expansion seines kürzlich angekündigten Pilotprojekts für RPM, RTM und CCM mit der geplanten Übernahme von WellCare Today und dessen firmeneigenem Samsung Galaxy Watch-Programm zur Gesundheitsüberwachung voran

Highlights:

– WellCare Today bringt eine etablierte RPM-, RTM- und CCM-Infrastruktur mit Integrationen in Wearable-Technologien und vernetzten Überwachungslösungen mit

– Durch die Kombination soll die kürzlich von Wellgistics Health angekündigte MSO-Initiative mit Kare Clinicals und dessen Netzwerk aus über 6.500 unabhängigen Apotheken integriert werden

– Die geplante Plattform soll die Patientenbindung, die Therapietreue, die Fernüberwachung und die langfristige Pflegekoordination verbessern

– Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 15 Millionen $

– Die strategische Initiative zielt darauf ab, zusätzliche klinische Umsatzmöglichkeiten für teilnehmende Apotheken und Anbieter zu schaffen

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 14. Mai 2026 / Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) (Wellgistics oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und Pharmadistribution, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) zur Übernahme von WellCare Today unterzeichnet hat. Die geplante Transaktionsstruktur sieht eine strukturierte Barzahlung in Höhe von 3 Millionen $ vor, wobei der Restbetrag durch eine leistungsabhängige Earn-out-Zahlung in Form von Vorzugsaktien beglichen werden soll.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84239/WGRX_051426_DEPRcom.001.png

WellCare Today ist ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie und Fernüberwachung, das sich auf Programme für das Chronic Care Management (CCM), das Remote Patient Monitoring (RPM) und das Remote Therapeutic Monitoring (RTM) konzentriert. Das Unternehmen bietet HealthAssist® an, eine fortschrittliche Plattform zur Fernüberwachung der Gesundheit, die in eigenständige Samsung Galaxy Watch-Geräte integriert ist und Teil seines umfassenderen Ökosystems für Gesundheitsüberwachung und Notfallunterstützung ist. Die Plattform ermöglicht die passive, kontinuierliche Überwachung wichtiger Gesundheitskennzahlen wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, Temperatur, Schlafmuster, Aktivitätsaufzeichnung und selbst gemeldete Medikamenteneinnahme durch von Medicare erstattungsfähige RPM- und RTM-Programme. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass ein bestimmter Patient, Anbieter, eine Apotheke, eine Dienstleistung, ein Gerät oder ein Workflow für eine Kostenerstattung in Frage kommt.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktionsstruktur beabsichtigt Wellgistics Health, die HealthAssist®-Plattform von WellCare Today sowie die RPM-, RTM- und CCM-Funktionen in die kürzlich angekündigte MSO-Pilotkooperation des Unternehmens zu integrieren, an der Kare Clinicals, ein Geschäftsbereich von Kare PharmTech, LLC, sowie dessen Netzwerk aus mehr als 6.500 unabhängigen Apotheken beteiligt sind. Die kombinierte Infrastruktur soll die skalierbare Patientenbindung, Initiativen zur Therapietreue, Langzeitüberwachungsprogramme, das Management chronischer Erkrankungen und verbesserte Workflows zur Pflegekoordination über Anbieter- und Apothekenkanäle hinweg unterstützen, wobei vernetzte Wearable-Technologien und eine Infrastruktur zur Fernüberwachung zum Einsatz kommen.

Die geplante Transaktion soll den teilnehmenden Apotheken innerhalb des Wellgistics Pharmacy Network zudem Möglichkeiten eröffnen, sich an klinischen Dienstleistungsprogrammen im Zusammenhang mit RPM-, RTM- und CCM-Initiativen zu beteiligen, während Anbieter die skalierbare Infrastruktur für die Pflegekoordination, Überwachung und Kostenerstattung erhalten. Die Unternehmen sind der Ansicht, dass die geplante Zusammenarbeit ein stärker vernetztes Gesundheitsökosystem schaffen könnte, das Patienten, Apotheken, Anbieter, Wearable-Technologien und langfristige Pflegekoordinationsdienste durch technologiegestützte Interaktions- und Fernüberwachungsplattformen miteinander verbindet.

Die LOI ist unverbindlich und der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt weiterhin der üblichen Due Diligence-Prüfung, Verhandlungen und dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen, der Zustimmung des Boards, Finanzierungsaspekten und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet wird oder dass die geplante Transaktion wie derzeit vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformationstechnologie, das seine proprietäre KI-Plattform zur Optimierung der Apothekenabgabe, EinsteinRx, in seine Blockchain-basierte Smart-Contracts-Plattform PharmacyChain integriert, um den Prozess der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente zu optimieren. Die integrierte Plattform verbindet mehr als 6.500 Apotheken und über 200 Hersteller und bietet Großhandelsvertrieb, digitale Verschreibungsweiterleitung, Direktlieferung an Patienten sowie KI-gestützte Hub-Services wie Prüfung der Anspruchsberechtigung, Onboarding, Support bei der Therapietreue, Vorabgenehmigung und die Abwicklung von Selbstzahlerleistungen, die darauf ausgelegt sind, den Zugang für Patienten und die Transparenz im gesamten Ökosystem für verschreibungspflichtige Medikamente zu verbessern.

Über WellCare Today, LLC

WellCare Today ist ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das HealthAssist® anbietet, eine fortschrittliche Plattform zur Fernüberwachung der Gesundheit, die in eigenständige Samsung Galaxy Watch-Geräte eingebettet ist und Teil seines umfassenden Ökosystems für Gesundheitsüberwachung und Notfallunterstützung ist. HealthAssist® ermöglicht die passive, kontinuierliche Überwachung wichtiger Gesundheitskennzahlen, darunter stündliche Herzfrequenz, stündlicher Blutsauerstoffgehalt, Temperatur, tägliche Schrittzahl, Schlafmuster und selbst gemeldete Medikamenteneinnahme. Integriert in die von Medicare erstattungsfähigen Programme für Remote Therapeutic Monitoring (RTM) und Remote Patient Monitoring (RPM) bietet HealthAssist® eine kostengünstige, skalierbare Lösung zur Unterstützung von Senioren und Personen, die mit chronischen Erkrankungen leben.

Es wird erwartet, dass alle RPM-, RTM-, CCM- und damit verbundenen Dienstleistungen zur Pflegekoordination von entsprechend zugelassenen Anbietern und teilnehmenden Einrichtungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheitsgesetzen auf Bundes- und Bundesstaatsebene, den Anforderungen von Medicare und den Kostenträgern, den Gesetzen gegen Betrug und Missbrauch, den Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen sowie den berufsrechtlichen Vorschriften erbracht, überwacht, dokumentiert und abgerechnet werden. Das Unternehmen erteilt über diese Pressemitteilung keine medizinischen Ratschläge, und die Teilnahme an einem Programm unterliegt den geltenden klinischen, vertraglichen, regulatorischen und erstattungsrechtlichen Anforderungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer geltender Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der geplanten Übernahme von WellCare Today, LLC; der erwarteten Struktur, Bewertung, Gegenleistung, der Bedingungen für Vorzugsaktien und des möglichen Zeitplans einer Transaktion; der Fähigkeit des Unternehmens, die Due Diligence abzuschließen, endgültige Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen, die Zustimmung des Boards einzuholen, die Finanzierung sicherzustellen, die Abschlussbedingungen zu erfüllen und die geplante Transaktion abzuschließen; der potenziellen Integration der Plattform, Technologie, des Personals, der Programme und der Workflows von WellCare Today in die MSO, das Apothekennetzwerk sowie die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Anbieter und Gesundheitstechnologie; der potenziellen Nutzung von HealthAssist® und damit verbundenen Wearable-Technologien in Programmen für RPM, RTM, CCM, Therapietreue, Patientenbindung und Versorgungskoordination; der potenziellen Beteiligung von Apotheken, Leistungserbringern, Patienten und Kostenträgern; der potenziellen Verfügbarkeit von Erstattungen für RPM, RTM, CCM oder damit verbundene Dienstleistungen; der potenziellen Schaffung von Umsatzmöglichkeiten; sowie der Wachstumsstrategie, der Geschäftspläne und der zukünftigen Leistung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie kann, könnte, würde, sollte, erwarten, voraussehen, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, schätzen, potenziell, Chance, Ziel, Prognose, fortsetzen, wird und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, umfassen unter anderem: das Risiko, dass die Parteien keine endgültigen Vereinbarungen abschließen; das Risiko, dass die Absichtserklärung gekündigt wird oder nicht zum Abschluss einer Transaktion führt; das Risiko, dass sich die vorgeschlagene Bewertung, die Gegenleistung, die Bedingungen für Vorzugsaktien oder andere Transaktionsbedingungen wesentlich ändern; das Risiko, dass erforderliche Finanzierungen, Genehmigungen des Boards, Genehmigungen Dritter oder behördliche Genehmigungen nicht zu akzeptablen Bedingungen oder gar nicht eingeholt werden; das Risiko, dass je nach den endgültigen Transaktionsbedingungen die Zustimmung der Aktionäre oder andere Nasdaq-Anforderungen erforderlich sein könnten; das Risiko, dass erworbene Technologien, Programme oder Geschäftsbereiche nicht erfolgreich integriert werden; das Risiko, dass erwartete Vorteile, Synergien, die Akzeptanz durch Anbieter, die Beteiligung von Apotheken, die Patientenbindung, Erstattungs- oder Umsatzmöglichkeiten nicht realisiert werden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheitsvorschriften, Medicare- und Kostenträgeranforderungen, Gesetzen zu Betrug und Missbrauch, Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen, berufsrechtlichen Vorschriften, der Leistung von Medizinprodukten, der Abhängigkeit von Technologien Dritter und Änderungen der Erstattungspolitik; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt für Medien & Anleger bei Wellgistics

Medien: media@wellgisticshealth.com

Investor Relations: IR@wellgisticshealth.com

QUELLE: Wellgistics Health, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wellgistics Health Inc.

Info

3000 Bayport Drive, Suite 950

FL 33607 Tampa, Florida

USA

email : info@wellgisticshealth.com

Pressekontakt:

Wellgistics Health Inc.

Info

3000 Bayport Drive, Suite 950

FL 33607 Tampa, Florida

email : info@wellgisticshealth.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Revival Gold treibt das Projekt Mercur mit dem Ziel voran, die nächste neue Goldmine in Utah in Betrieb zu nehmen