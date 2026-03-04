Revival Gold treibt das Projekt Mercur mit dem Ziel voran, die nächste neue Goldmine in Utah in Betrieb zu nehmen

Toronto, ON – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zur Entwicklung des Goldprojekts Mercur (Mercur oder das Projekt) des Unternehmens in Utah bereitzustellen.

Highlights

– Das Mercur-Team vor Ort unter der Leitung von General Manager Tim Barnett wird verstärkt: Acht Mitarbeiter treiben nun die diesjährigen Explorations- und Ressourcenabgrenzungsbohrungen sowie die geotechnischen und hydrogeologischen Bohrarbeiten voran.

– Das diesjährige metallurgische Programm, bestehend aus zwanzig Säulenlaugungstests zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie (PFS), wird derzeit gemeinsam mit Kappes Cassiday & Associates (KCA) in Reno, Nevada, durchgeführt; erste Ergebnisse werden für Mitte 2026 erwartet.

– Die Erfassung von grundlegenden Umweltdaten, eine wichtige Grundlage für das Genehmigungsverfahren, erfolgt derzeit unter der Leitung von Stantec, dem führenden Umweltberater von Revival Gold. Zu den Schwerpunkten zählen Wildtiere, Vegetation, Böden, Wasserlebewesen, Hydrogeologie, kulturelle Ressourcen, Luft und Geochemie.

– Derzeit werden in Zusammenarbeit mit den wichtigsten technischen Beratern des Unternehmens, darunter RESPEC, WSP und KCA, Modellierungen der Mineralressourcen sowie technische Planungsstudien durchgeführt.

– Ein alter Brunnen, der früher für die Aufbereitungsarbeiten bei Mercur genutzt wurde, wurde vermessen und beprobt. Die Pumpe wurde ausgetauscht, und es wurde ein erfolgreicher stufenweiser Absenkungspumpversuch durchgeführt, der den erwarteten Betriebsanforderungen der Mine entsprach.

– Das bereits angekündigte 16.000 Meter umfassende Bohrprogramm zur Unterstützung der PFS ist derzeit zu etwa 15 % abgeschlossen, wobei zwei Reverse-Circulation-Bohrgeräte im Einsatz sind.

– Das Büro am Standort Mercur wird derzeit ausgebaut, um das wachsende Team des Unternehmens zu unterstützen.

– Insgesamt liegt die PFS für die Haufenlaugung auf Mercur weiterhin im Zeitplan für eine Veröffentlichung Ende des ersten Quartals 2027, wobei die Erteilung der Bergbaugenehmigung bis Ende 2027 erwartet wird.

Das Board of Directors von Revival Gold hat Mercur im vergangenen Monat besucht, um das Team vor Ort zu treffen und sich aus erster Hand von den spannenden Fortschritten zu überzeugen, die in diesem Jahr bereits erzielt wurden. Die Dynamik nimmt weiter zu, da kürzlich weitere wichtige Mitarbeiter vor Ort eingestellt wurden und die Finanzierung gesichert ist, um Mercur bis zur Baugenehmigung voranzubringen, sagte Hugh Agro, President und CEO. Die Jahre 2026 und 2027 werden auf Mercur voller Aktivitäten sein, während wir daran arbeiten, die nächste potenzielle Goldmine in Utah, dem Beehive State, in Betrieb zu nehmen, fügte Agro hinzu.

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2026, in der das Unternehmen unter anderem bekannt gab, dass es Equity Catalyst Partners, LLC (ECP) beauftragt hatte, bestimmte Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen, möchte das Unternehmen den Zahlungsplan für die Beauftragung klarstellen. Das Unternehmen zahlt ECP während der sechsmonatigen Laufzeit der Beauftragung monatlich 7.500 US$. Dies korrigiert die vorherige Mitteilung, wonach das Unternehmen die Dienstleistungen von ECP gegen eine Vorabgebühr von 45.000 US$ erhalten sollte.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein US-Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO

Scott Trebilcock, VP, Corporate Development & IR

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Ziel des Unternehmens, dass bei Mercur Utahs nächste neue Goldmine in Betrieb zu nehmen, die geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme des Unternehmens bei Mercur, die Sanierung von Mercur, den Zeitrahmen der PFS für Mercur, den Zeitpunkt für den Erhalt der Bergbaugenehmigung für Mercur und die Annahme, dass die Mittel vorhanden sind, um Mercur zu einer Bauentscheidung zu führen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Umschichtung von Mitteln, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen und das Risiko, dass bestimmte erforderliche Genehmigungen nicht zeitgerecht oder überhaupt erteilt werden, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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Hugh Agro

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