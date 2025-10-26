  • Welt der Wunder zeigt: IMI HEIMEIER – Unsichtbare Lösungen, spürbare Ergebnisse

    Ausstrahlung: 27. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

    BildEnergieeffizienz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit. Rund 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs entfallen auf Gebäude – die Hälfte davon auf Heizen und Kühlen. In Zeiten steigender Energiepreise wird daraus eine Frage von globaler Verantwortung und ganz persönlicher Relevanz.

    Die neue Welt der Wunder-Dokumentation widmet sich einem Unternehmen, das hier seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt: IMI. Vom Standort Erwitte aus entwickelt und produziert das Unternehmen unter der Marke IMI Heimeier Technologien, die Energieverbrauch, Komfort und Klimaschutz in Einklang bringen – und damit zeigen, wie „unsichtbare“ Gebäudetechnik ganz konkret zu messbaren Ergebnissen führt.

    Intelligente Technik für mehr Effizienz

    Seit Jahrzehnten sind Heimeier-Thermostate ein fester Bestandteil deutscher Heizkörper – und doch steckt heute weit mehr dahinter als ein einfacher Drehregler. „Unsere Geschichte in der Heizungsregelung begann mit manuellen Ventilen. Heute sorgen wir mit digitalen, vernetzten Systemen für optimale Wärmeverteilung und maximale Energieeffizienz“, erklärt Michael Rimm, Vertriebsdirektor Deutschland.

    Ob im Einfamilienhaus, in Wohnkomplexen oder Gewerbegebäuden – die Produkte von IMI sind auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegt. Mit intelligenten Regelventilen, Lösungen für den hydraulischen Abgleich und automatisierten Systemen wird Wärme bedarfsgerecht verteilt, Energieverluste werden minimiert, und Nutzer profitieren von konstant angenehmen Raumtemperaturen – ohne Temperaturschwankungen oder manuelles Nachregeln.

    Digitalisierung trifft auf Komfort

    Mit dem neuen neo-K Heizkörperthermostat bringt IMI die nächste Generation smarter Heiztechnik auf den Markt. Der thermisch-adaptive Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und spart dabei merklich Heizenergie.

    „Wird der smarte Heizkörperthermostat neo-K eingesetzt, lässt sich über die App die Heizung von überall steuern. Das System lernt Nutzergewohnheiten und passt sich automatisch an – flüsterleise und effizient“, so Rimm. Diese Verbindung aus Komfort, Intelligenz und Nachhaltigkeit steht beispielhaft für den Weg, den IMI eingeschlagen hat: Technologien, die sich nahtlos in den Alltag integrieren, aber messbar Ressourcen schonen.

    Effizienz für Gebäude jeder Größe

    Was im Privathaushalt beginnt, hat längst auch gewerbliche Dimensionen. In Krankenhäusern, Schulen und Produktionsstätten wird Energieeffizienz zunehmend zur strategischen Notwendigkeit. „Gewerbliche Immobilien haben ähnliche Herausforderungen wie Wohngebäude – präzise Temperaturregelung, Zuverlässigkeit, kontrollierter Energieverbrauch“, erklärt Michael Günther, Leiter Projektvertrieb Deutschland bei IMI.

    Mit der Marke IMI TA bietet IMI hier Lösungen, die über klassische Gebäudetechnik hinausgehen: intelligente Ventile wie TA-Smart erfassen laufend Anlagendaten, übertragen sie in die Cloud und ermöglichen vorausschauende Wartung und Steuerung. „Diese Technologien bilden das Gehirn moderner Gebäude – sie liefern Transparenz, reduzieren Komplexität und sorgen für Stabilität und Energieeffizienz“, so Günther.

    Nachhaltigkeit im eigenen Werk

    Auch in der eigenen Produktion lebt IMI vor, was das Unternehmen nach außen trägt: Effizienz und Verantwortung. „An all unseren Standorten stehen Nachhaltigkeit und Sicherheit an erster Stelle“, erklärt Sven vom Hof, Werksleiter und Geschäftsführer am Standort Erwitte. „Ein Teil unseres Stroms stammt bereits aus eigener Photovoltaik. Unsere innerbetrieblichen Transporte sind vollständig elektrisch, und die Abwärme aus der Produktion beheizt unsere Büros. Selbst Verpackungen kommen ohne Plastik aus.“

    So zeigt IMI, dass Nachhaltigkeit nicht nur Produktmerkmal, sondern Unternehmensphilosophie ist – fest verankert in jedem Prozess, von der Entwicklung bis zum Versand.

    Der Blick nach vorn

    Die Anforderungen an Energieeffizienz wachsen stetig. Mit der EU-Gebäuderichtlinie wird intelligente Regelung bis 2029 in nahezu allen Nicht-Wohngebäuden verpflichtend.

    IMI ist darauf vorbereitet. „Der Weg ist klar: smarte Systeme für absoluten Komfort. Lösungen, die im Hintergrund arbeiten – und echte Ergebnisse liefern“, sagt Michael Rimm. Denn das Ziel bleibt: Komfort, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen – für eine bessere, energieeffizientere Zukunft.

    Weitere Informationen zum Unternehmen: https://climatecontrol.imiplc.com/de-de 

    Über IMI, Unternehmenssektor Climate Control: 
    Der Unternehmenssektor Climate Control ist Teil von IMI plc, und ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten Lösungen für Heizungs- und Kühlungssystemen. Das Unternehmen entwickelt und produziert intelligente Komponenten und Systeme zur optimalen Wärme- und Kälteverteilung in Gebäuden. Mit den Produktmarken IMI Heimeier, IMI TA und IMI Pneumatex steht IMI seit Jahrzehnten für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.

