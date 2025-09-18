Welt der Wunder zeigt: Catexel – Chemie für eine saubere und nachhaltige Zukunft

Ausstrahlung: 26. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Waschen bei niedrigen Temperaturen spart Energie – aber oft auf Kosten der Sauberkeit. Kaffeeflecken bleiben in der Tasse, Gerüche halten sich in der Wäsche, und am Ende läuft die Maschine doch ein zweites Mal. Wie lässt sich dieses Dilemma lösen, ohne Kompromisse bei Hygiene und Umweltbewusstsein einzugehen?

Die neue Welt der Wunder-Dokumentation stellt ein Unternehmen vor, das an genau dieser Schnittstelle forscht: Catexel, ein Spezialchemieunternehmen mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden und den USA. Aus der traditionsreichen Hoechst AG hervorgegangen, entwickelt Catexel neuartige Wirkstoffe, die das Waschen revolutionieren – chemisch durchdacht, wissenschaftlich fundiert und ökologisch relevant.

Saubere Wäsche bei 20 Grad – mit modernster Chemie

Die Lösung liegt nicht in der Waschmaschine, sondern im Waschmittel selbst.

Catexel setzt auf Bleichaktivatoren und Bleichkatalysatoren, die chemische Prozesse bei deutlich niedrigeren Temperaturen ermöglichen – und damit dieselbe Reinigungsleistung erreichen, wie bei 60 °C.

„Unsere Innovationen ermöglichen es, bei niedrigeren Temperaturen zu waschen und dabei höchste Sauberkeit zu erzielen“, erklärt Dr. Alexander Snell, CEO von Catexel. „So wird Ihr Lieblingsshirt wieder richtig weiß – und das mit deutlich geringerem Energieverbrauch.“

Dr. Konstanze Mayer, Chief Technology and Marketing Officer, veranschaulicht das Prinzip: „Katalysatoren senken die sogenannte Aktivierungstemperatur – sie schaffen quasi eine Abkürzung, sodass chemische Reaktionen schon bei 20 °C ablaufen können. Das spart Energie, schont Textilien und schützt die Umwelt.“

Von Pulver zu Granulat – Innovation in der Produktion

Damit die hochwirksamen Stoffe sicher und präzise dosiert werden können, werden sie in Catexels Werken zu staubfreien Granulaten verarbeitet.

„Man kann es sich vorstellen wie der Unterschied zwischen Puderzucker und Zuckerkristallen“, erklärt Maximilian Poli, Betriebsleiter der Granulierung. „Das Granulat lässt sich perfekt dosieren, staubt nicht und löst sich im Wasser optimal auf.“

Nachhaltige Chemie für den Alltag

Die Forschung bei Catexel geht kontinuierlich weiter. Neben Pulverprodukten arbeitet das Unternehmen an neuen Lösungen für Flüssigwaschmittel und Waschmittelkapseln. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf sogenannten Soil Release Polymeren, die eine schützende Schicht auf Textilfasern bilden. Diese verhindert, dass Schmutz tief ins Gewebe eindringt, erleichtert das Auswaschen und trägt so zur längeren Lebensdauer von Kleidung bei.

Gleichzeitig entwickelt Catexel Wirkstoffe auf Basis nachhaltiger Rohstoffe und produziert vollständig biologisch abbaubare Substanzen, die bereits heute weltweit in zahlreichen umweltfreundlichen Waschmitteln eingesetzt werden. Darüber hinaus investiert das Unternehmen gezielt in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie in moderne Technologien zur Abluft- und Abwasserreinigung.

Denn wer heute weniger Energie verbrauchen will, braucht Produkte, die mehr leisten. Die Zukunft des Waschens beginnt nicht im Gerät – sondern in der Formel.

Über Catexel:

Catexel ist ein weltweit führender Hersteller von Waschmittelrohstoffen mit Standorten in Deutschland, USA und den Niederlanden. Mit seinen weltweit 220 Mitarbeitern entwickelt, produziert und vertreibt Catexel Spezialchemikalien für Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflege sowie industrielle Anwendungen. Catexel ist Teil der International Chemical Investors Group (ICIG).

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.catexel.com/

