  • Saubere Wäsche, nachhaltiger Service: ALSCO im TV-Porträt bei Welt der Wunder

    Ausstrahlung: 18.09.2025 – 20:00 Uhr, Welt der Wunder TV, Green Life

    BildAb 20:15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

    Maßgeschneiderter Service, perfekte Sauberkeit und zugleich nachhaltiges Wirtschaften: Wie das zusammenpasst, zeigt die neue Dokumentation über die ALSCO GmbH im Green-Life-Format von Welt der Wunder TV.

    ALSCO ist einer der weltweit führenden Textilservice-Dienstleister und spezialisiert auf die Bereitstellung und Pflege von Berufs- und Arbeitskleidung für Handwerk, Industrie, Gastronomie und viele weitere Branchen. In der Reportage gibt Geschäftsführer René Schneider Einblicke in die Unternehmensphilosophie, die Kundenzufriedenheit, Qualität und Umweltschutz miteinander verbindet – seit über 130 Jahren.

    „Um möglichst umwelt- und ressourcenschonend vorzugehen, liegt unser Fokus ständig auf Prozessoptimierung und den Einsatz modernster Technologien“, erklärt Marion Köhlbach, CSR-Managerin bei ALSCO. Dabei geht es um energieeffiziente Waschverfahren, ein ausgefeiltes Wasser- und Abwassermanagement sowie den Einsatz recycelter Textilfasern.

    Die Zuschauer erleben den Alltag am Standort Köln-Nord hautnah: Von der Abholung der verschmutzten Kleidung durch die Servicefahrer über das Sortieren, Waschen und Trocknen bis hin zur Reparatur beschädigter Textilien. Technischer Leiter Holger Knippel erläutert, warum das Vorsortieren so entscheidend ist – für die Qualität ebenso wie für den Umweltschutz.

    Besonders eindrucksvoll: die industrielle Wäscherei mit Wasserrückführung und biologischer Abwasseraufbereitung, die deutlich effizienter arbeitet als moderne Haushaltsmaschinen. „Der Textil-Service ist schon heute ein echtes Kreislaufmodell – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, betont Dr. Thomas Neyers, Leiter Koordination Stabsstellen und Präsident der European Textile Service Association.

    Auch der persönliche Werdegang von Geschäftsführer René Schneider spielt in der Reportage eine Rolle: vom Servicefahrer zum Unternehmensleiter. „Kurze Wege, effiziente Prozesse und der direkte Draht zum Kunden – das prägt ALSCO seit jeher“, so Schneider.

    Ein weiterer Fokus liegt auf der Aufbereitung von Schutzkleidung für Branchen mit höchsten Hygienestandards. Vertriebsgeschäftsführer Ralf Distel erklärt, warum Verpackungen dabei manchmal unverzichtbar sind – und wie ALSCO dennoch Verpackungsmüll vermeidet. Für die Auslieferung setzt das Unternehmen zudem verstärkt auf E-Transporter und optimierte Routenplanung.

    Abholung, Aufbereitung und pünktliche Lieferung – alles aus einer Hand. Mit diesem „One-and-Done“-Modell hat sich ALSCO weltweit einen Namen gemacht.

    Die Dokumentation zeigt: Nachhaltigkeit und Textilservice schließen sich nicht aus – im Gegenteil.

    Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.alsco.de/ 

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ALSCO Berufskleidungs-Service GmbH
    Frau Presse Team
    Hans-Böckler-Straße 6
    40764 Langenfeld
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)2173 3940-0
    web ..: https://www.alsco.de/
    email : presse@alsco.de

    .

    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

