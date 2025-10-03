  • Neuerscheinung „Klarwerden“ authentisch, mutig, bewegend, selbstbestimmt und feministisch

    Ein Buch das poetisch-still und lustig-laut und erfahren-klug und vor allem sehr aussergewöhnlich ist.

    BildGefährliche Liebe, dramatische Flucht, Gewalt in der Beziehung: Die wahre DDR-Flucht von Katerine Dyckmans und Thomas Kretschmann

    _Von einer zerstörerischen Beziehung hin zur Freiheit – ihr Aufstieg zur Pionierin in der Medizin und sein Abstieg in die Belanglosigkeit der Hollywood Hills_

    Mit _Klarwerden_ veröffentlicht Katerine Dyckmans am 3. Oktober 2025 ihre Erinnerungen – eine Geschichte von Flucht, Selbstbefreiung und wie sie es schaffte, sich von Thomas zu befreien, um eine außergewöhnliche Medizinerin, Forscherin und Ärztin zu werden.

    Es erzählt von den Zwängen der DDR, von Katerines Leben in der Kunst- und Modellszene um den Fotografen Günter Rössler und von dieser sehr außergewöhnlichen Beziehung zu einem 40 Jahre älteren Mann.

    Ihre spektakuläre Flucht mit Thomas Kretschmann, während die Staatssicherheit im Hintergrund die Strippen zog, bildet den dramatischen Auftakt. Von der West-Berliner Subkultur der 1980er Jahre bis hin zu vielen internationalen Begegnungen entsteht ein kraftvollesPorträt einer Persönlichkeit mit tiefgründigen Reflexionen über Identität, Feminismus, Trauma und psychische Gesundheit. Katerine schlägt Brücken zwischen Generationen, Kulturen und wissenschaftlichen Erkenntnissen.

    1994 entdeckte Katerine Dyckmans in einer Forschergruppe der Universität Oslo ein Vorläuferprotein der Amyloide, das nicht nur bei Alzheimer, sondern auch bei ALS, MS, Krebs und ME/CFS eine tragende Rolle spielt. Es blockiert das Immunsystem und führt auch zu Krebserkrankungen. So begab sie sich auf eine Reise durch viele Länder und Labore, um eine Behandlungsmethode zu entwickeln, die das verklebungsfreudige und äußerst gefährliche Amyloid aus dem Körper lösen kann.

    Die damalige Forschergruppe erhielt jedoch nur Finanzierungen für die Alzheimer Erkrankung und forschte 30 Jahre eindimensional. Hoffnung floss in ersehnte Preise und weniger in die Genesung von Menschen. Nach drei Jahrzehnten wurde so ein Medikament entwickelt, das mit schwersten Nebenwirkungen verbunden, nicht zu empfehlen ist. Katerine Dyckmans ist jedoch durch ihre selbstbestimmte Forschung in der Lage, selbst die aussichtslosesten Erkrankungen erfolgreich zu behandeln.

    _Klarwerden_ verbindet Rückblicke mit heutigen Einsichten und Perspektiven. Es bringt dem Leser nahe, das Gold aus Geschichten zu schürfen, um den tieferen Sinn hinter allem zu finden, was uns passiert.Mit _Klarwerden_ verbindet Katerine Dyckmans persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Themen wie Feminismus, Generationenkonflikten und Migration.

    Ihr außergewöhnlicher medizinischer Ansatz verknüpft Forschung, therapeutische Praxis und die Geschichten des Lebens. Mit poetischer Sprache zeigt sie, wie Selbstermächtigung und emotionale Intelligenz den Weg zu Heilung, Zugehörigkeit und Freiheit ebnen.

    Dieses Buch lädt ein zu einer Reise voller Intensität, Reflexion und Menschlichkeit – inspirierend für alle, die sich für feministische Selbstbestimmung, Identität, psychische Gesundheit, gesellschaftlichen Wandel und das Finden der eigenen Stimme und einer starken inneren Melodie interessieren.

    Katerine Dyckmans ist Medizinerin, Forscherin und Ärztin.
    Sie lebt in Schweden und Spanien.
    Mit „Klarwerden“ erzählt sie ihre inspirierende Geschichte und wie sie mit Mut, Forschergeist und innerer Stärke ihren selbstbestimmten Weg in einer von Männern dominierten Medizin- und Forschungswelt geht. Ein kraftvolles Zeugnis von Freiheit, Zugehörigkeit und der Suche nach dem eigenen Sein.

