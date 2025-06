Weltfahrradtag 2025: So werden Einsteiger sicher auf dem Rad

Mountainbiken fördert die Gesundheit und den Zusammenhalt in der Gruppe. Deshalb haben die Vereinten Nationen den Weltfahrradtag ins Leben gerufen, der dieses Jahr am 3. Juni stattfindet.

Radfahren ist nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, sondern fördert auch Fitness, Fahrfreude und Freiheitsgefühl – eine echte Bereicherung auf zwei Rädern, die das ganze Leben andauern kann. Daher haben die Vereinten Nationen vor wenigen Jahren auch den Weltfahrradtag ins Leben gerufen, der sich nun am 3. Juni zum siebten Mal jährt. Vor allem durch die Verbreitung von E-Bikes entdecken immer mehr Menschen das Fahrrad neu – sei es für den schnellen Weg zur Arbeit oder für entspannte Touren in der Freizeit oder auch anspruchsvolle Trails in den Bergen. Doch mit dem Boom beim Radfahren wächst auch die Zahl der Anfänger und Einsteiger, die sich oft ohne ausreichende Vorbereitung auf das Fahrrad schwingen. Das kann schnell zu brenzligen Situationen führen.

Denn die Gefahren im Straßenverkehr und im Gelände werden oft unterschätzt – insbesondere durch die höhere Geschwindigkeit und moderne Technik. „Viele unterschätzen diese Herausforderungen und sind sich der Risiken nicht bewusst. Genau deshalb braucht es professionelle Bike-Kurse, die sowohl Anfängern, als auch fortgeschrittenen Einsteigern das nötige Rüstzeug vermitteln“, erklärt Heinrich „Heini“ Kürzeder. Der erfahrene Mountainbiker und Bike-Guide weiß aus erster Hand, wie schnell kleine Fahrfehler besonders in Trails in den Bergen zu großen Gefahren führen können. Das vermittelt er auch den Teilnehmern bei seinen Kursen in St. Johann in Tirol, die aufgrund ihrer Beliebtheit oftmals schon mehrere Monate im Voraus ausgebucht sind. Kürzeder möchte mit seinem Angebot vor allem eines: Sicherheit schaffen!

Im Gegensatz zu vielen selbsternannten Kursanbietern hat Kürzeder dafür eine fundierte Ausbildung durchlaufen: Er gehört zu den wenigen, die die strenge Prüfung zum L1 Bikeguide des österreichischen Radsportverbands bestanden haben. Nur rund 150 zertifizierte Bike-Guides gibt es bislang – ein Beleg für die hohen Anforderungen der Ausbildung. Wer bei Kürzeder einen Bike-Kurs besucht, kann sich also auf fundiertes Wissen, professionelle Fahrtechnik und einen strukturierten Ablauf verlassen – und ist im Fall der Fälle auch entsprechend abgesichert. Natürlich kommt bei ihm aber auch der Fahrspaß nicht zu kurz, den kaum einer bringt mehr Leidenschaft auf die Stollenreifen wie Heinrich Kürzeder.

Sein besonderes Augenmerk liegt auf Anfängern der Generation 50plus, die das Radfahren wieder neu für sich entdecken oder sich zum ersten Mal mit dem Mountainbike in die Berge wagen oder vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Trail fahren wollen. Aber auch jüngere Einsteiger profitieren enorm von seinen Trainings. „Ein Bike-Kurs ist für jede Altersgruppe sinnvoll“, so Kürzeder. „Ob jung oder alt – sicher Radfahren will gelernt sein.“

Mit gezielten Übungen, praktischen Tipps und viel Erfahrung vermittelt Kürzeder seinen Kursteilnehmern nicht nur Sicherheit, sondern auch Spaß am Fahrrad. „Gerade Einsteiger sollen sich der Gefahren bewusst sein, das Radfahren aber vor allem mit einem guten Gefühl und ohne Angst erleben.“ Der Weltfahrradtag der UN rückt das Fahrrad in den Fokus. Doch damit Radfahren für alle sicher und stressfrei bleibt, braucht es Wissen, Übung und eine gute Begleitung. Professionelle Bike-Kurse, wie die von Heinrich Kürzeder, leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder – Biketrainer

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

fon ..: 0907171337

web ..: https://www.redner-speaker-experten.de/

email : heini@trailzeit.at

Heinrich (Heini) Kürzeder, 1959 in Tegernsee geboren ist gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbautechniker. Schon früh entdeckte er sein Vertriebstalent und machte Karriere in verschiedenen Branchen von Spezialschmierstoffen bis hin zu Büromaschinen. Im Jahr 1995 begann er in einer Agentur für Marketing als Vertriebsleiter zu arbeiten und betreute danach einen Motivationstrainer: Die Grundlage für seinigen heutigen Erfolg als DER Rednermacher und Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner.

Heini engagiert sich im ehrenamtlichen und sozialen Bereich, so war er zum Beispiel 30 Jahre lang Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren und führte die bayerisch-schwäbischen Wirtschaftsjunioren als Regionalsprecher in das neue Jahrtausend. Für die Regionalversammlung der IHK war Heinrich Kürzeder lange Zeit als Vertreter der Dienstleistungsbranche aktiv und als Mitglied von Round Table war er zusammen mit seinem Freund Sven Gabor Janszky der Auslöser für ein großes Charityprojekt für die dermakids.

Heini ist ein Familienmensch und seit 1986 mit seiner großen Liebe Ellen verheiratet, die beiden haben zwei Kinder: Sabrina und Michael und drei wunderbare Enkelkinder. Heini und Ellen lieben die Region um Sankt Johann in Tirol und sind, so oft als möglich, in den Bergen.

Neben seiner Familie ist Sport eines der wichtigsten Dinge in seinem Leben. Heini war lange Jahre Skilehrer in der Region um Bad Tölz und Lenggries. Im Sommer arbeitet er gerne als Mountainbike Guide. In seinen Spezialkursen für die Generation der über 50-jährigen zeigt er seinen Teilnehmern wie man sicher und gefahrlos, aber mit jeder Menge Spaß, auch schwierige Bergab-Passagen bewältigen kann. Heini ist vom österreichischen Radsportverband ausgebildeter Bike Trainer in einer der renommiertesten Bike Schulen Österreichs und auch für E-Bike Touren rund um den wilden Kaiser zu buchen.

Aus einer sportlichen Vergangenheit kommen auch seine guten Kontakte zu bekannten Sportlern, wie z.B. Skirennläufern, Olympioniken, Fußballspielern und Motorsportlern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder

Herr Heini Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

fon ..: 0907171337

email : heini@trailzeit.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Phosphate schließt letzte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab