Weltneuheit: 3D Global GmbH bringt brillenfreie 3D-Systeme für Sicherheit, Komfort und Fahrerlebnis ins Auto

Ganzheitliche 3D-Systemarchitektur im Fahrzeug: 3D Global liefert als OEM-Partner komplette brillenfreie 3D-Lösungen für Sicherheit, Komfort und ein einzigartiges Fahrerlebnis.

Aalen, 03.09.2025

Die Zukunft des Automobils wird durch drei Megatrends bestimmt: Elektrifizierung, autonomes Fahren und Digitalisierung. Damit verändern sich die Anforderungen an Fahrzeuginnenräume grundlegend. 3D Global GmbH liefert dafür eine der Schlüsseltechnologien: komplette brillenfreie 3D-Systeme, die Sicherheit, Bedienung und Entertainment auf ein neues Niveau heben.

Mit seiner Technologie deckt 3D Global GmbH den gesamten Innenraum ab. Von sicherheitskritischen Anzeigen bis hin zu immersivem Entertainment:

– 3D Head-Up Display (HUD): Informationen wie Geschwindigkeit, Navigationshinweise oder Warnsignale erscheinen dreidimensional im Sichtfeld des Fahrers. Der Tiefeneindruck sorgt für intuitive Wahrnehmung, kürzere Reaktionszeiten und weniger Ablenkung.

– 3D E-Mirror / Rück- und Seitenspiegel: Klassische Spiegel werden durch 3D-Displays ersetzt, die das Umfeld mit realistischer Tiefendarstellung abbilden. Das erleichtert das Abschätzen von Abständen. Ein entscheidender Vorteil im Stadtverkehr und für das autonome Fahren.

– 3D Central Display: Navigation, Infotainment und Fahrzeugsteuerung werden in echter Tiefe dargestellt. Funktionen lassen sich intuitiver bedienen, wodurch die Ablenkung des Fahrers minimiert wird.

– 3D Beifahrer Display: Während der Fahrer den Überblick behält, genießen Beifahrer immersive Unterhaltung. Von Filmen bis zu interaktiven Anwendungen, ohne Beeinträchtigung der Fahrsicherheit.

– 3D Kopfstützen-Displays: Passagiere im Fond erleben Gaming, Streaming oder Lerninhalte auf einem immersiven 3D-Level.

– 3D Cockpit & 3D Center Control: Alle Fahrzeugdaten Geschwindigkeit, Ladezustand, Fahrmodi) erscheinen dreidimensional. Durch die räumliche Darstellung werden komplexe Informationen leichter erfassbar und ergonomisch optimiert.

Sicherheitsrelevanz und Wettbewerbsvorteile

Brillenfreie 3D-Technologie ist kein Gimmick, sondern ein Sicherheitsfaktor und ein Differenzierungsmerkmal:

– Tiefenwahrnehmung in Echtzeit: Fahrer erkennen Abstände schneller und reagieren präziser.

– Weniger Ablenkung: Kritische Hinweise erscheinen dort, wo sie gebraucht werden.

– Effizientes HMI (Human-Machine-Interface): Komplexe Daten werden in räumlicher Struktur dargestellt und sind sofort verständlich.

– Markenprofilierung im Premiumsegment: 3D-Displays schaffen ein Fahrerlebnis, das Sicherheit und Emotion verbindet und ist somit ein Wettbewerbsvorteil für OEMs.

„Gerade im Kontext vom Automobil der Zukunft gewinnen innovative Displays an Bedeutung: Das Fahrzeug wird zum Erlebnisraum, in dem Sicherheit, Kommunikation und Unterhaltung nahtlos ineinander übergehen“, erklärt Selcuk Özer, Chief Business Development Officer bei 3D Global.

Partnerschaft mit MetaVista3D

Ein Schlüsselfaktor für die Sichtbarkeit im E-Mirror-Markt ist die enge Zusammenarbeit mit MetaVista3D.

MetaVista3D fokussiert sich unter anderem auf die Integration und Präsentation innovativer Displaylösungen im Automobilumfeld und wird auf dem VDI Vehicle Displays and Interfaces Symposium 2025 den neuen 3D E-Mirror vorstellen. Dieses System ersetzt klassische Seitenspiegel durch hochauflösende 3D-Displays mit realistischer Tiefendarstellung – ein Meilenstein für Sicherheit und Fahrerkomfort.

Die Schlüsselkomponenten dafür liefert 3D Global. Durch diese Arbeitsteilung entsteht eine schlagkräftige Kombination: 3D Global als Technologie- und Komponentenlieferant, MetaVista3D als Integrator und Präsentationspartner. Gemeinsam unterstreichen beide Unternehmen ihre Innovationskraft und zeigen, wie 3D-Technologie die nächste Generation von Fahrzeugen prägt.

Über 3D Global GmbH

Die 3D Global GmbH mit Sitz in Aalen ist spezialisiert auf brillenfreie 3D-Technologien. Das Unternehmen entwickelt 3D-Displays und 3D-Kamerasysteme, die in Medizin, Automotive und Bildung eingesetzt werden.

Kontakt für Presseanfragen

3D Global GmbH

Eugenie Miller

Assistant to Chief Business Development Officer

Phone: +49 7361 528299-41

Mail: eugenie.miller@3d-global.com



