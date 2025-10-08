Welttag der mentalen Gesundheit: Mehr psychosoziale Hilfe in Krisengebieten nötig

Zum Welttag der mentalen Gesundheit weist die Hilfsorganisation Help auf die Bedeutung psychosozialer Versorgung in Krisengebieten hin.

Bonn, 8. Oktober 2025 – Psychosoziale Unterstützung ist ein unverzichtbarer Teil humanitärer Hilfe. Zum Welttag der mentalen Gesundheit am 10. Oktober macht die Hilfsorganisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe auf die Bedeutung psychosozialer Versorgung in Krisen- und Katastrophengebieten aufmerksam. Mindestens jeder fünfte Mensch, der gewaltsame Konflikte oder eine Katastrophe erlebt hat, leidet an psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst- oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Ohne gezielte psychosoziale Hilfe drohen langfristige Folgen für die Betroffenen.

„Nach Kriegen, Katastrophen oder auch Flucht ist psychosoziale Hilfe ein wichtiger Schlüssel für den Neuanfang. Diese Unterstützung rettet keine Leben im klassischen Sinn, wie Nahrung oder Wasser, aber sie gibt Menschen die Kraft, ihr Leben langfristig wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ohne psychosoziale Hilfe gibt es keinen ganzheitlichen Wiederaufbau von Gesellschaften nach Konflikten und Katastrophen und damit auch keine echte Zukunftsperspektive. Mit Blick auf die zahlreichen Krisen auf der Welt und deren Langzeitfolgen, braucht es hier weitaus mehr Unterstützung“, sagt Julia Brückner, Help-Programmleiterin.

Psychosoziale Unterstützung schafft Stabilität nach Krisen

Durch psychosoziale Hilfe fördert Help die Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen, stärkt die Widerstandskraft der Betroffenen, ihre Gesellschaften und eröffnet den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben. In der Ukraine und in Syrien etwa bietet Help in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern Anlaufstellen, in denen Menschen psychologische Betreuung und Kunsttherapie erhalten. Auch im Ahrtal in Deutschland unterstützt Help nach der Flut 2021 Einrichtungen, die Betroffenen dabei helfen, traumatische Erfahrungen durch Kunst, Theater, Tanz und Musik zu verarbeiten. Teilweise bedarf es dafür sehr niedrigschwelliger Angebote, auch um Tabus um das Thema abzubauen. Daher arbeitet Help hier stets mit lokalem Fachpersonal zusammen.

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse@help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 2790 438 / +49 (0)173 7107454.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Frau Carlotta Cornelius

Adenauerallee 131a

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 01737107454

web ..: https://www.help-ev.de/

email : presse@help-ev.de

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. unterstützt als weltweit operierende Hilfsorganisation seit 1981 Menschen in Krisen und leistet schnelle und unbürokratische Hilfe, unabhängig von Ethnie, Herkunft, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder politischer Weltanschauung. Schwerpunkte der Projektarbeit sind die Not- und Katastrophenhilfe ebenso wie langfristig angelegte Entwicklungszusammenarbeit- und Wiederaufbauprojekte. Help trägt das „Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V.“, das „DZI-Spendensiegel“ und ist Unterzeichner der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“.

Pressekontakt:

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Frau Carlotta Cornelius

Adenauerallee 131a

53113 Bonn

fon ..: 01737107454

email : presse@help-ev.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold neu gedacht: Die SOLIT Gruppe im Porträt bei Welt der Wunder Deutsche Krebshilfe und Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) starten langfristige Partnerschaft