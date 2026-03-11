  • Weltverbrauchertag am 15. März – GVI startet Aktion „Finanzencheck“

    Zum Weltverbrauchertag ruft die GVI Verbraucher dazu auf, mit einem kostenlosen Finanzencheck Versorgungslücken aufzudecken.

    Bild11.03.2026. Am 15. März findet jährlich der Weltverbrauchertag statt. Verbraucherorganisationen nutzen diesen Tag, um auf die Bedeutung von Verbraucherrechten aufmerksam zu machen und mehr Transparenz im Finanz- und Versicherungsbereich einzufordern. „Der Weltverbrauchertag ist eine ideale Gelegenheit, die eigenen Finanzen kritisch zu prüfen und mögliche Versorgungslücken zu erkennen“, betont Siegfried Karle, Präsident der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI). Ein regelmäßiger Finanzcheck sei ein wichtiger Baustein, um langfristig finanziell abgesichert zu sein und Risiken frühzeitig zu identifizieren.

    Karle weist darauf hin, dass insbesondere die Absicherung der eigenen Arbeitskraft in Deutschland häufig vernachlässigt werde. Viele Menschen gingen davon aus, dass die staatlichen Leistungen im Falle einer Berufsunfähigkeit ausreichen würden – ein weitverbreiteter Irrtum. Die GVI-Aktion „Finanzencheck“ zeige immer wieder, dass die gesetzliche Absicherung nur eine minimale Grundversorgung darstellt. Ohne ergänzende private Vorsorge drohen Betroffenen erhebliche Einkommensverluste. „Gerade Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – und zwar unabhängig von Alter oder Berufsgruppe. Wer hier nicht ausreichend vorsorgt, geht ein großes finanzielles Risiko ein“, so Karle.

    Auch im Bereich der Altersvorsorge besteht nach Erfahrung der GVI erheblicher Nachholbedarf. Viele Verbraucher unterschätzen die Höhe des tatsächlichen Finanzbedarfs im Ruhestand oder lassen sich unzureichend beraten. Gute und unabhängige Berater hingegen können den individuellen Bedarf realistisch einschätzen und verständlich erklären, welche Schritte nötig sind, um Versorgungslücken zu schließen. Ein strukturierter Finanzcheck sei daher ein zentraler erster Schritt, um einen Überblick über die persönliche Situation zu erhalten.

    Anlässlich des Weltverbrauchertages bietet die GVI allen Verbrauchern die Möglichkeit, ihre finanzielle Situation kostenlos prüfen zu lassen. Unter www.geldundverbraucher.de stehen in der Rubrik „Gratis“ umfangreiche Formulare für einen detaillierten Finanzencheck bereit. Diese Unterlagen helfen dabei, Einkommen, Ausgaben, Versicherungen und Vorsorgeverträge systematisch zu erfassen und Schwachstellen sichtbar zu machen.

    Zusätzlich stehen die Experten der GVI noch bis zum 20. März, jeweils zwischen 11 und 16 Uhr, telefonisch unter 07131-913320 für individuelle Rückfragen zur Verfügung. Wer seine Unterlagen nicht telefonisch besprechen möchte, kann Fragen alternativ per E-Mail an info@geldundverbraucher.de senden. Die GVI empfiehlt, den Weltverbrauchertag aktiv zu nutzen und die Gelegenheit für einen umfassenden Überblick über die eigene finanzielle Absicherung wahrzunehmen.

    Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

