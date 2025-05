weltweiser-Studie zeigt: Irland ist beliebtestes europäisches Ziel beim Schüleraustausch

Die aktuelle weltweiser-Studie zu Auslandsaufenthalten zeigt, dass Irland im Programmjahr 2022/23 das beliebteste Gastland deutscher Austauschschüler:innen in Europa war.

International belegt Irland den dritten Platz bei High-School-Aufenthalten

Die beliebtesten Regionen im Schüleraustausch

Die aktuelle weltweiser-Studie zu Auslandsaufenthalten zeigt, dass Irland im Programmjahr 2022/23 das beliebteste Gastland deutscher Austauschschüler:innen in Europa war. Rund 1.150 Jugendliche entschieden sich für einen mindestens dreimonatigen Aufenthalt in Irland mit Besuch einer öffentlichen Schule. Damit belegt Irland im internationalen Vergleich den dritten Platz hinter den USA und Kanada.

Lange führten Großbritannien und Frankreich die Skala der beliebtesten europäischen Gastländer beim Schüleraustausch an. Doch schon im Programmjahr 2012/13 wurde Frankreich von Irland überholt. Seit dem Brexit gehen nun mehr Schüler:innen für einen Austausch nach Irland als nach Großbritannien. Generell ist ein wachsendes Interesse an anderen, insbesondere englischsprachigen Gastländern zu beobachten.

Insgesamt über 87 Prozent der deutschen Austauschschüler:innen entschieden sich für ein englischsprachiges Land. Auf die USA, die von 4.782 Schüler:innen besucht wurde, folgten Kanada mit 3.498 und Irland mit 1.151 Teilnehmenden. Weitere beliebte Ziele waren Neuseeland (686), Australien (652) und Großbritannien (623).

Nicht-englischsprachige Länder wie Frankreich, Spanien, Japan sowie einige mittel- und südamerikanische Staaten – darunter Costa Rica, Argentinien und Brasilien – wurden weniger häufig ausgewählt.

Wie viel kostet ein Schüleraustausch?

Die Einstiegspreise für ein Austauschjahr variieren erheblich – abhängig vom Zielland und der gewählten Programmart. In den USA lagen die Gesamtkosten für ein Austauschjahr, einschließlich Unterbringung in einer Gastfamilie, dem Besuch einer öffentlichen Schule sowie Flug und Versicherung zwischen etwa 9.200 und 16.000 Euro. Damit zählen die USA zu den vergleichsweise günstigeren Gastländern. Für ein Schuljahr in Irland mussten Familien mit Kosten zwischen 10.580 und 14.200 Euro rechnen. Ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich war ab rund 14.150 Euro möglich.

Die Geschlechterverteilung bei Auslandsaufenthalten

Wie schon in den Vorjahren waren rund zwei Drittel der Teilnehmenden weiblich. Dieser Trend setzte sich auch in den außerschulischen Programmen fort: Bei Sprachreisen, Freiwilligendiensten, Work & Travel und Auslandspraktika waren junge Frauen ebenfalls deutlich in der Mehrheit.

Hintergrund

Seit 2002 erhebt der unabhängige Bildungsberatungsdienst und Verlag weltweiser systematisch Daten zum Schüleraustausch. Die Ergebnisse werden regelmäßig im Rahmen der weltweiser-Studie veröffentlicht. Neben kurzfristigen Trends zeigen die Daten auch langfristige Entwicklungen der Branche. Für das Programmjahr 2022/23 wurden erstmals auch Daten zu außerschulischen Programmen erhoben. Ziel ist es auch hier, Trends und Entwicklungen langfristig abbilden zu können.

Darüber hinaus tourt weltweiser seit 2003 jährlich mit der JugendBildungsmesse JuBi quer durch Deutschland. Die Veranstaltung findet 2025 bundesweit über 60 Mal statt und ist die größte Spezialmesse zum Thema „Bildung im Ausland“. Rund 100 renommierte Austauschorganisationen und internationale Bildungsexpert:innen informieren auf der Tour über Angebote wie Schüleraustausch, High School, Sprach- und Jugendreisen, Freiwilligenarbeit, Au-Pair, Work & Travel sowie Praktikum und Studium im Ausland. Flankiert werden die Vor-Ort-JuBis durch zahlreiche JuBi Online-Events.

Weitere Informationen & Literatur

* weltweiser-Studie – Auslandsaufenthalte, Stand März 2025: weltweiser.de

* Thomas Terbeck: Handbuch Fernweh – Der Ratgeber zum Schüleraustausch. Mit übersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen von High-School-Programmen für 20 Gastländer. 21. Auflage, weltweiser Verlag 2023. 448 Seiten, 22,00 Euro, ISBN 978-3-935897-44-0: schueleraustausch-weltweit.de

* Thomas Terbeck: Handbuch Weltentdecker – Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte. Mit Kurzportraits von verschiedenen Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. 13. Auflage, weltweiser Verlag 2023. 240 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-935897-43-3: gap-year.de

* JuBi – Die JugendBildungsmesse: Die größte Spezial-Messe rund um das Thema Auslandsaufenthalte für Schüler:innen, junge Erwachsene – und ihre Eltern: jugendbildungsmesse.de

* HighSchool Finder: Die Online-Ratgeber zu Highschool-Aufenthalten in den USA, Australien, Großbritannien, Irland, Kanada und Neuseeland

