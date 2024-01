Schüleraustausch mit Gewinn: Irland, Schottland, UK auf Zeit

Im Auslandsjahr vielfach gewinnen und sich weiterentwickeln, das ist das Fazit von Austauschschülern der Organisation international EXPERIENCE e. V., die geeignete und motivierte Bewerber sucht.

Lohmar, 24.01.24 – Schüleraustausch für ein, zwei oder drei Terms in Großbritannien oder Irland ist für Jugendliche ein großer Gewinn. Die Programmteilnehmer der Schüleraustauschorganisation international EXPERIENCE e.V. berichten von folgenden Vorteilen:

* Sprachkompetenz: Jugendliche verbessern ihre Englischkenntnisse, indem sie einen englischsprachigen Alltag haben. Sie lernen sowohl die Sprache, als auch die Kultur, die Besonderheiten und Gewohnheiten ihres Gastgeberlandes kennen.

* Bildungsqualität: Jugendliche profitieren von einer hohen Bildungsqualität, die von den Schulen in Irland, Großbritannien und Schottland angeboten wird. Die Programmteilnehmer von international EXPERIENCE e. V. wählen oft Fächer wie Mathematik, Naturwissenschaften, Kunst, Musik oder Sport.

* Persönlichkeitsentwicklung: Jugendliche entwickeln ihre Persönlichkeit, ihr Selbstvertrauen und ihre Unabhängigkeit weiter, indem sie in einem neuen Umfeld leben. Returnees berichten von neuen Freunden aus verschiedenen Ländern und Kulturen, und wie sie sich an verschiedene Lebensstile während des Austauschjahres angepasst haben.

* Abenteuerlust: Jugendliche können nur 2 Flugstunden von Deutschland entfernt ihre Abenteuerlust stillen, indem sie während des Auslandsjahres die Vielfalt der Landschaften, die reiche und lebendige Kultur, die historischen und modernen Sehenswürdigkeiten und die kulinarischen Besonderheiten entdecken.

* Weltoffenheit: Die Jugendlichen entwickeln eine neue Sicht auf die globalen Herausforderungen, die die Welt von heute prägen. Sie werden ihre Toleranz, den Respekt vor Neuem und die Solidarität mit anderen entwickeln, die für ein friedliches Zusammenleben notwendig sind. „Life begins at the end of your comfort zone“, ist das begeisterte Fazit einer Austauschschülerin von international EXPERIENCE e.V. Neue Dinge probieren und sich selbst neu entdecken gehört im Schüleraustausch dazu.

Interessierte Jugendliche und Eltern können sich individuelle beraten lassen, welches Programm, welche Dauer und welcher Zeitpunkt für sie passen. Erste Informationenüber Schüleraustausch in Großbritannien, Irland und Schottland gibt es jetzt wieder in einem virtuellen Infoabend von international EXPERIENCE e. V.

am Montag, 29.1.24, 18 Uhr:

Meeting-ID: 889 3912 2834

Kenncode: 930384

Link

