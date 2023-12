Feuerwerk und Weihnachtsschwimmen: Austauschschüler feiern Weihnachten in Irland

In Irland, und auch in anderen Länder gibt es noch freie Plätze für den Schüleraustausch. Gastfamilien und Jugendliche, die seit August zusammen sind, feiern nun gemeinsam Weihnachten.

Lohmar, 20.12.23 – Ein Weihnachtsbaum (aus Plastik) steht seit zwei Wochen in jedem irischen Wohnzimmer, und Austauschschüler aus Deutschland haben in ihren Dörfern in Irland die Weihnachtsbeleuchtung mithilfe eines Feuerwerkes eröffnet. Seit August besuchen die Jugendlichen dort die Highschool und lernen bei ihrer Gastfamilie neue Lebensgewohnheiten kennen. Die Vorweihnachtszeit in Irland erleben sie bestimmt anders als bisher – die deutschen Jugendlichen werden wahrscheinlich das erste Mal ohne ihre eigene Familie Weihnachten feiern, aber gleichzeitig mit einer neuen Familie, ihrer Gastfamilie.

In Irland wünschen sie sich_ „Nollaig shona dhuit“ (Happy Christmas) und essen den Christmas Cake, der mit Marzipan überzogen und mit Rentieren, Weihnachtsmann oder goldenen Kugeln dekoriert ist. Das wissen die Austauschschüöer vielleicht schon aus ihrem Vorbereitungsseminar.

Von ihrer Gastfamilie bekommen die neuen Familienmitglieder sicher auch Geschenke, die Santa am 25. Dezember bringt, und dafür schreibt jeder einen Brief an ihn mit seinen Wünschen. Typisch irische Geschenke sind ein Wollschal oder warme Socken im typischen Muster, oder ein keltisches Schmuckstück. Und die Gastschüler haben sicher eine Aufmerksamkeit für ihre Gastfamilie vorbereitet – vielleicht eine Sammlung von schönen Momenten im verzierten Glas?

Sportliche Iren gehen rund um Dublin am Weihnachtsmorgen für ein Schwimmerchen ins frische Meer. Die Gastfamilie wird typisch irisch vermutlich Truthahn essen, oft liegen Christmas Cracker auf dem Tisch, und um Mitternacht gehen die meisten in die Messe. Am 26. Dezember, dem St. Stephen’s Day, können die Austauschschüler vielleicht an einer der Paraden in Irland teilnehmen, bei denen Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird. Die Pause von der Highschool genießen die Schüler und können mit etwas Glück auch noch bei einem Ausflug das kleine Land näher erkunden. An Silvester öffnen die Iren ihre Türen und lassen das alte Jahr raus und das neue Jahr hinein.

Interessierte Jugendliche, die ihre Sprachkenntnisse an einer Schule im Ausland verbessern möchten, können sich bei international EXPERIENCE e. V. individuell beraten lassen, wann der richtige Zeitpunkt für den Schüleraustausch ist. Zur Ausreise im kommenden Sommer gibt es in Irland, und auch in allen anderen Ländern noch freie Plätze. Im Onlinezoom berichten die Experten und Returnees von den Möglichkeiten für Austauschschüler. Der nächste Termin ist am 09.01.24 zum Thema Highschoolbesuch an einer Privatschule in den USA, weitere Länder folgen. Die Termine gibt es hier:

News und Termine – international-experience.net

