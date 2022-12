Weihnachten 2022 – ein perfekter Grund zum Feiern

Ob man lieber einen ruhigen, besinnlichen Weihnachtsurlaub mit der Familie verbringt oder eine der Veranstaltungen in den Clubs besucht – immer sorgt der Heuboden für das richtige Umfeld.

Umkirch, 07.12.2022 – Gelegenheiten zum Feiern sind wichtig und wertvoll in diesen Zeiten

Was machen Sie eigentlich an Weihnachten?

Am 23. und 24.12.2022 veranstaltet das regional bekannte und beliebte Unternehmen Heuboden in Umkirch weihnachtliche Special Events. Mit stimmungsvoller Musik, regionalen Köstlichkeiten und einer gesellige Atmosphäre wird für jeden Geschmack die passende Gelegenheit geboten, das Weihnachtsfest mit guter Laune und in Gesellschaft zu verbringen.

Weihnachtsfeier mit Freunden

Der 23.12. steht unter dem Motto „Weihnachten ist die Zeit der Zusammenkunft“. Beim Get Together- Heuboden Event feiern alte Freunde und neue Bekannte bei ausgelassener Stimmung in den Heuboden Dancing Clubs in das Weihnachtsfest 2022 hinein. Um 20 Uhr öffnet die Tanz Tenne mit Sektbar und großer Tanzfläche.

Ab 21 Uhr können sich die Gäste in zwei weiteren hauseigenen Diskotheken Floors tänzerisch austoben. Im Musik Stadl bieten gemütliche Sitzecken, kleine Nischen und Separees die Möglichkeit, sich vom ausgiebigen Tanzen zu erholen oder bei einem Drink mit anderen Gästen oder Freunden ins Gespräch zu kommen.

Ob Sie als Einzelperson oder mit Freunden kommen, beim Get Together bleibt niemand lang allein. Am 24.12. steigt mit der Merry Christmas Party ab 20 Uhr „die wohl beste Weihnachtsfeier der Region“. Musik aus verschiedenen Stilrichtungen, aufgelegt von regional bekannten DJs, und ein umfangreiches Getränkeangebot sorgen für beste Weihnachtsstimmung. Bei dieser Weihnachtsfeier lassen Sie den Heiligen Abend mit Sicherheit gut gelaunt ausklingen.

Weihnachtsurlaub 2022 – das beste Weihnachten aller Zeiten

In den beiden Heuboden Hotels mit 4-Sterne- Standard sowie im Heuboden Gästehaus laden liebevoll eingerichtete Einzel- Doppel- und Familienzimmer zum stressfreien Weihnachtsurlaub ein. Die abwechslungsreiche Umgebung bietet zahlreiche Unternehmungsmöglichkeiten. Ein Stadtbummel durch die Altstadt des nahegelegenen Freiburg im Breisgau, eine erholsame Wanderung durch die Winterlandschaft des Schwarzwaldes oder ein Tagesausflug zum Europa Park sind dank schnell erreichbarer Autobahnauffahrt kein Problem.

In den Hotels selbst ist mit umfangreichem Frühstücksbuffet und regionalen Spezialitäten im hoteleigenen Restaurant Landhaus Blum für das leibliche Wohl ebenfalls bestens gesorgt. Eine große Auswahl an hochwertigen Weinen aus der Region rundet jede Mahlzeit ab. Abends können die Hotel-Gäste den Tag bei einer der verschiedenen Veranstaltungen mit Musik und erfrischenden Getränken gemütlich ausklingen lassen. So werden die Feiertage zum erholsamen und erlebnisreichen Weihnachtsurlaub für die ganze Familie.

Betriebsfeiern und Weihnachtsfeiern mit Kollegen

Die großzügigen Räumlichkeiten im Restaurant Landhaus Blum sowie Hotel Landhaus Blum bieten auch für Unternehmen jeglicher Größe ausreichend Platz für eine betriebliche Weihnachtsfeier, Jahresabschlussfeier oder jede andere Art von Betriebsfeier. Ein üppiges Buffet mit regionalen Spezialitäten, eine reichhaltige Auswahl an Getränken und eine stilsicher auf das Thema der Betriebsfeier abgestimmte Dekoration gehören selbstverständlich zum Service. Sonderwünsche sind kein Problem, und werden gerne berücksichtigt, wenn sie möglich gemacht werden können.

Das freundliche Personal des Heubodens hilft gerne bei der Planung und Ausrichtung Ihrer Betriebsfeier.

