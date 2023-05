Weltweit ansässige Professorinnen und Professoren schubsen den universitären Markt an.

Die AIHE Academic Institute for Higher Education GmbH (AIHE), unterstützt internationale Universitäten darin, als innovativer Vorreiter zeitaktuelle Studiengänge zu entwickeln.

[Lübeck, 20. Mai 2023] – Das Academic Institute for Higher Education (AIHE) präsentiert seine marktpuschenden Entwicklungen im Bereich der internationalen Fernstudiengänge. Seit Gründung im Jahr 2015, wird die AIHE von ihren Beiräten und Fürsprechern, Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Ministerpräsident Björn Engholm nicht nur fachlich, sondern auch persönlich unterstützt.

In Deutschland vergehen vom Beginn der Konzeption eines neuen Studiengangs bis zur Akkreditierung mitunter mehr als drei Jahre. Bei der Halbwertszeit des Wissens in unserer schnelllebigen Welt sind die Inhalte bis dahin nicht selten bereits überholt oder zumindest nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die AIHE ist auf die Konzeption von Studiengängen spezialisiert und arbeitet mit 110 internationalen Professorinnen und Professoren zusammen, um gemeinsam innerhalb von 10 Monaten die Akkreditierung zu erlangen, um das neue Wissen rasch in die Welt zu bringen.

Die AIHE hat sich nicht nur als führender Anbieter von hochwertigen, flexiblen und vollständig onlinebasierten, internationalen Fernstudiengängen etabliert, sondern auch und insbesondere dafür, top-aktuelle Fernstudiengänge zu konzipieren, was den Wettbewerb auffordert, ebenso ihr Tempo in der Konzeption von brandaktuellen Studiengängen zu erhöhen.

Mit einer Auswahl von 22 Fernstudiengängen setzt u.a. das AIHE den Maßstab für qualitativ hochwertige Hochschulbildung. Studierende sind an internationalen Universitäten eingeschrieben und erhalten von diesen ihre Masterurkunde, die AIHE ist die durchführende, akkreditierte Instanz. Im Durchschnitt sind AIHE Studierende 44 Jahre alt und schätzen die Möglichkeit, ihre akademische Laufbahn in ihrem eigenen Tempo und vor allem zeitlich unabhängig und flexibel fortzusetzen. Die Fernstudiengänge haben eine Dauer von nur einem Jahr und erfordern keine Präsenztermine vor Ort.

Darüber hinaus bietet die AIHE ein einzigartiges Merkmal, das es von anderen universitären Bildungseinrichtungen abhebt. Die abendliche interdisziplinäre Vorlesungsreihe, die fast jeden Abend stattfindet, ermöglicht den Studierenden zusätzlich zum Erwerb ihres Masterabschlusses, auch den Erhalt von einer Reihe an Teilnahmezertifikaten. Diese wertvollen Zusatzqualifikationen erhöhen die beruflichen Chancen der Absolventinnen und Absolventen erheblich und unterstreichen die hohe Qualität der Programme. Eine weitere bemerkenswerte Initiative des AIHE ist die Zusammenarbeit mit einer Universität in Sofia, welche AIHE Absolventinnen und Absolventen bei Interesse direkt in ihr Doktorrats-Fernstudium (PhD-Studium) aufnehmen.

Das AIHE ist bekannt für seine multikulturelle Studierendenschaft. Mit der Möglichkeit, alle Studiengänge sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache anzubieten, zieht sie Fernstudierende aus der ganzen Welt an, z.B. aus Ländern wie Japan, Südkorea, Singapur, Südafrika, den USA, Kanada und vielen anderen Ländern. Dadurch schafft die AIHE eine dynamische Lernumgebung, in der das Studium nicht nur den Erwerb von Fachwissen, sondern auch den interkulturellen Austausch und das Verständnis anderer Kulturen fördert.

Ein besonderer Schwerpunkt der AIHE liegt auf der persönlichen Betreuung der Studierenden. Sie legt großen Wert darauf, eine herzliche und unterstützende Umgebung zu schaffen, in der alle Studierenden individuell gefördert werden. Die engagierten Professorinnen und Professoren sowie die Course Manager stehen den Studierenden jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten, Unterstützung zu bieten und den Lernfortschritt zu begleiten. Die persönliche Betreuung ist ein wesentlicher Bestandteil der AIHE Philosophie und spiegelt sich auch in den positiven Video-Erfahrungsberichten der zufriedenen Absolventinnen und Absolventen wider. Diese können auf der AIHE Website unter https://academic-institute.com/ihr-studium/infos-vor-studienbeginn/testimonials.de eingesehen werden.

Die AIHE zeichnet sich deshalb nicht nur durch seine flexible Studienmodelle und die persönliche Betreuung aus, sondern auch durch sein breites Angebot an hoch innovativen Studiengängen, die den aktuellen Bedürfnissen der Berufswelt gerecht werden. Beispiele sind: MSc Smart Technology and Futur Society, MSc Artifical Intelligence and Mental Health, MSc Psychologische Medizin, MSc Komplementäre Medizin, MSc Körperpsychologie und Körpertherapie, MSc Verhaltenspsychologie, MSc Integrative Therapie und viele weiter.

Die AIHE ist dankbar für die Anerkennung von privaten und staatlichen Universitäten weltweit, welche die AIHE mit der Konzeption von Studiengängen beauftragen. AIHE wird von Kooperationspartnern als eine Bildungseinrichtung beschrieben, die den Puls der Zeit versteht und innovative Programme entwickelt, die den Anforderungen der sich ständig verändernden Arbeitswelt gerecht werden.

„_Wir erleben täglich, dass Bildung die Grundlage für persönliches und berufliches Wachstum ist. Mit unseren flexiblen Ferstudienmodellen, unserer persönlichen Betreuung und unserem breiten Angebot an hoch innovativen Fernstudiengängen bieten wir den Studierenden eine ideale Möglichkeit und somit die Chance, ihre Ziele zu erreichen und ihre Träume zu verwirklichen_“, sagt Dr. Andrea Gensel, Geschäftsführerin des Wissenschaftlichen Instituts für Hochschulbildung, der AIHE-

Über die AIHE Academic Institute for Higher Education GmbH: Die AIHE ist ein renommiertes Bildungsinstitut für Universitäten mit Sitz in Lübeck, das seit 2015 qualitativ hochwertige Fernstudiengänge anbietet. Mit einem breiten Spektrum von 22 Studiengängen, flexiblen Studienmodellen, persönlicher Betreuung und innovativen Programmen ist die AIHE Vorreiter in der Online-Hochschulbildung. Durch seine ältere (Durchschnitt 44 Jahre alt), multikulturelle Studierendenschaft, flexiblen Lernzeiten die sich in den Alltag mühelos integrieren lassen, die Unterstützung namhafter Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Ministerpräsident Björn Engholm sowie die Möglichkeit eines direkten Übergangs in ein Doktorrats-Fernstudium, bietet die AIHE eine einzigartige Bildungserfahrung für berufstätige Studierende weltweit.

Pressekontakt:

Geschäftsführerin, Dr. Andrea Gensel, AIHE Academic Institute for Higher Education GmbH. Telefon: 0049 451 889 36 360. E-Mail: presse@academic-institute.com.

Die AIHE Academic Institute for Higher Education GmbH konzipiert englisch- und deutschsprachige Fernstudiengänge für internationale private und staatliche Universitäten mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie, Psychologie, Therapie und Psychologische Medizin.

In einigen Fällen und auf Wunsch von staatlichen internationalen Universitäten, führt die AIHE ihre selbst konzipierten und akkreditierten Studiengänge mit eigenem Lehrpersonal und Prüfenden eigenständig durch. Zurzeit es dieses bei 22 Fernstudiengängen der Fall. Die Studierenden sind jedoch immer an den Universitäten eingeschrieben und erhalten von diesen auch ihre Masterurkunde. Die AIHE ist die durchführende Instanz.

Die internationale Zusammenarbeit mit weltweit ansässigen Professorinnen und Professoren ermöglicht die Konzeption innerhalb weniger Monate. Die AIHE beschäftigt zurzeit ca. 160 feste und freie Mitarbeitende und sitzt in Lübeck (ab Herbst 2023 auch in London).

