Weltweiter Warenstau: Massagesessel Welt plant vorausschauend schon für Weihnachten

Weltweit stocken Lieferungen, weil Frachtschiffe in den Häfen auf ihre Löschung warten müssen.

Auch die Massagesessel Welt in Stuttgart ist von der Situation, die inzwischen über den Globus verteilt verfahren ist, betroffen. Doch Michael Roedeske, Inhaber der Massagesessel Welt, hat vorgesorgt und seine Lager schon Anfang des Jahres gefüllt. Auch ans Jahresende hat er schon gedacht.

Im internationalen Warenverkehr gab es zu Beginn des Lockdowns im Jahre 2020 die erste Verzögerung, als Container wegen der Pandemie die asiatischen Häfen nicht verlassen konnten. Hinzu kam die Havarie im Suezkanal. Schon für das Weihnachtsgeschäft 2021 musste Roedeske für seine Massagesessel Preissteigerungen durch knappe Ware einkalkulieren. Die Lage in Shanghai ist bis heute durch Covid-19 ungewiss, der Stau der Seeschiffe noch immer nicht behoben. „Aller Aktionismus nutzt derzeit wenig. Wir müssen viel Geduld haben und die Situation aushalten“, meint Michael Roedeske. Er ist, wenn es um seine Kunden geht, nicht um neue Ideen verlegen und hat schon zu Beginn des Jahres für 75 % seines Sortiments die Lager in Remshalden und einer Erweiterung in Fellbach gefüllt. Trotzdem kann es bei einigen seiner Produkte zu Verzögerungen kommen: Etwa zehn beladene Seeschiffe sammeln sich aktuell noch immer im Elbkanal vor Hamburg, 100 weitere warten auf die Einfahrt in die Häfen von Rotterdam und Amsterdam. Für die Nordsee ist das eine aus der Luft gut sichtbare Dichte, die Häfen und Personal zur Löschung der Container an Grenzen bringt. Auch Massagesessel, die vor langer Zeit bestellt wurden, sind unter den Waren auf See.

Entspannung auf ganzer Linie notwendig

„Besonders die Hafenarbeiter, die im Moment Hunderte von Zusatzschichten schieben müssen, könnten jetzt gut einen Massagesessel gebrauchen“, macht Roedeske sich Gedanken. Seine Produkte sind für ihn mehr als Wellness: Sie liefern Gesundheit für Körper und Geist. „Das ist etwas, was heute immens wichtig ist. Wir leben gefühlt seit zwei Jahren im Ausnahmezustand. Corona wurde abgelöst von der Ukraine-Krise, die Anspannung lässt nicht nach.“ Massagesessel sorgen für bewusste Auszeiten und Entspannung im wahrsten Sinne des Wortes – beides Komponenten, die für Roedeske nicht aus dem Alltag wegzudenken sind.

Weihnachten kommt immer so plötzlich

Der Unternehmer und Inhaber der Massagesessel Welt beobachtet den Markt aufmerksam und hat aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre gelernt. „Wir blicken perspektivisch schon auf das Weihnachtsgeschäft. In jedem Falle möchten wir ab November lieferfähig sein, um unseren Kunden die verdiente Auszeit rechtzeitig liefern zu können.“

Für Auskünfte zu Lieferzeiten und -fristen steht Michael Roedeske mit seinem Team zur Verfügung. „Sicher lässt sich für die, die es eilig haben, eine Alternative finden“, bietet er seinen Kunden an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Massagesessel Welt

Herr Michael Roedeske

Max-Holder-Str. 25

73630 Remshalden

Deutschland

fon ..: 0800-7352963

fax ..: 0715120525999

web ..: http://www.massagesesselwelt.de

email : info@massagesesselwelt.de

Hersteller unabhängiger Experte für Massagesessel im Büro oder zu Hause. In der Massagesessel Welt wird jeder individuell beraten. Am Telefon, im Videochat oder beim Probeentspannen auf Termin in unserer Ausstellung vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Egal, ob für klein oder groß, ob schlank oder stattlich, von sanfter Entspannung bis intensiver Massage, in Schwarz oder Beige, in Leder oder Imitat. Namhafte Qualitätshersteller wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, COMTEK, EASEPAL, iRest, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO und SYNCA unter einem Dach. Terminvereinbarung unter https://www.sesseltermin.de

