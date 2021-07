Massagesessel Welt eröffnet Europas vielfältigste Massagesesselausstellung

Mehr als dreißig Massagesessel namhafter Hersteller aus der ganzen Welt stehen ab dem 1. Juli 2021 in Weinstadt vor den Toren Stuttgarts bereit, um sich sehen, fühlen und testen zu lassen.

Mit immer neuen Ideen ist das Inhaberduo Michael Roedeske und Manuela Radu mit ihrer Massagesessel Welt gut durch die Corona-Zeit gekommen. Nun geht es erneut in die Offensive und eröffnet Deutschlands – laut Recherchen sogar Europas – umfassendste Massagesessel-Ausstellung. In der neuen Ausstellung in Weinstadt bei Stuttgart präsentieren die Unternehmer aktuelle Modelle und Neuheiten sechzehn namhafter Hersteller für den privaten sowie gewerblichen Einsatz zum Probesitzen.

Neben weltweit bekannten Namen wie Panasonic, NAIPO, Human Touch oder SANYO sind die Firmen AllgäuTech und Primofit mit ihren in Deutschland produzierten Qualitätsprodukten vertreten. Der europäische Marktführer Alpha Techno fehlt ebenso wenig wie die erst kürzlich zur Top Marke Deutschlands gekürte Casada. Der japanische Premiumhersteller Family Inada und Fujiiryoki stehen Seite an Seite mit Sessel Made in Amerika aus dem Hause LURACO. Die chinesischen Marktführer COMTEK und iRESt reihen sich an Human Touch und Marken wie SYNCA und Inner Balance aus dem Hause Johnson Health Tech.

Die Ausstellung ist auf Terminvereinbarung in Präsenz als auch Video-Chat geöffnet. Unter www.sesseltermin.de können Interessenten im Vorfeld ihren Beratungstermin online buchen. „Es ist uns wichtig, die Vielfalt der Produkte live darstellen zu können und die ungestörte, individuelle Fachberatung sicherzustellen. Mit dem Terminfinder reist niemand unnütz an und muss enttäuscht und unverrichteter Dinge wieder gehen, wenn nicht ausreichend Zeit für Erklärungen und Beantwortung von Fragen ist“, so der Inhaber der Massagesessel Welt. „Es werden nicht nur Kunden aus Deutschland angesprochen, sondern auch aus den Nachbarländern Schweiz und Österreich“, ergänzt Manuela Radu. „Mehrere Stunden Anreise lohnen sich, wenn an einer Stelle eine so große Vielfalt an Massagesesseln verglichen werden kann“, ist sie sich sicher.

Eine Welt aus Produkten für Gesundheit und Wellness

„Wer sich ein solch hochwertiges Produkt kaufen möchte, denkt schon mehrmals darüber nach und möchte ungern anonym und ohne Probesitzen im Internet bestellen. Eine Ausstellung, wie wir sie schaffen, bietet kein anderes Unternehmen in Europa. Wir sind stolz darauf, neben den Einstiegsmodellen auch echte Premiummodelle aus der ganzen Welt präsentieren zu können.“ Die Kunden können vor Ort ganz in Ruhe ausprobieren und sich ihr Wunschprodukt nach Hause oder in ihr Unternehmen liefern und dort aufbauen lassen. Eine Drei-Jahres-Garantie für Privatkunden rundet das Angebot ab. Firmenkunden können Leasing- oder Mietkaufmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Nicht ohne Stolz sagt Roedeske: „Es ist mir eine Ehre, unsere Massagesesselwelt nach und nach zu dem zu machen, was der Name sagt.“

Europas vielfältigste Massagesesselausstellung. Sehen, fühlen und testen in Weinstadt vor den Toren Stuttgarts. Terminvereinbarung unter www.sesseltermin.de

