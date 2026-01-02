  • Wendepunkt im Silbermarkt? Shanghai-Aufschlag schießt hoch – das sind die möglichen Folgen!

    Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

    ein gewaltiger Aufschlag in Shanghai ist nicht einfach „ein bisschen Volatilität“. Wenn ein zentraler Markt plötzlich deutlich mehr für sofort verfügbares Silber zahlt als der Papiermarkt suggeriert, ist das ein Hinweis darauf, dass im Hintergrund etwas kippt: Verfügbarkeit, Nachfrage, Regulierung – oder alles zusammen.

    Das Entscheidende: Solche Prämien sind häufig kein reines Trader-Phänomen, sondern ein Stressindikator für den physischen Markt. Und wenn China in solchen Situationen reagiert, lohnt es sich doppelt hinzusehen – weil der Markt dann nicht nur „Preis“, sondern auch Strategie wird.

    Die folgenden wichtigen Fragen werden in dem Video mit dem Rohstoff Investor beantwortet:

    o Warum kann ein Shanghai-Aufschlag plötzlich so stark steigen – und was sagt das über die physische Lage aus?

    o Wie wirkt sich eine Reaktion Chinas auf den globalen Silberfluss und die Preisbildung aus?

    o Was bedeutet das für Privatanleger – insbesondere mit Blick auf „Papierprodukte“ vs. physische Verfügbarkeit?

    Im Kern geht es um einen Konflikt, der in Rohstoffmärkten immer wieder auftaucht, aber nur selten so sichtbar wird: Papierpreis und real verfügbare Ware können zeitweise auseinanderlaufen. Wenn dann noch ein großer Akteur reagiert, wird aus einer Marktbewegung schnell ein Thema, das weit über Silber hinausstrahlen kann.

    Frohes und gesundes neues Jahr, viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,
    Ihr
    Jörg Schulte

    Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Rohstoffmärkte sind volatil; es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust (z. B. bei Derivaten/Mining-Aktien). Für Entscheidungen sollten Sie eigene Recherchen und ggf. unabhängige Beratung heranziehen.

    Interessenkonflikte/Transparenz: JS Research GmbH / Autor kann ggf. Positionen in thematisch verwandten Instrumenten halten oder künftig eingehen.

