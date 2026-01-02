Cherry Bikes Nürnberg: Kompetenz und Premium-Gravel Bikes in der Metropolregion Nürnberg

In der Metropolregion zählt Cherry Bikes im Schleifweg 47 in Nürnberg zu den führenden Adressen für Gravel Bikes . Das Fachgeschäft überzeugt mit umfassender Gravel-Expertise und Top Service.

Cherry Bikes im Schleifweg 47 in Nürnberg etabliert sich als führende Adresse für Gravel Bikes in der Metropolregion Nürnberg. Mit fachkundiger Beratung, großer Auswahl an Top-Modellen renommierter Hersteller und einzigartigen Serviceleistungen setzt Cherry Bikes neue Maßstäbe für Gravel-Begeisterte und Bike-Abenteurer aller Leistungsstufen.

Gravel Bikes – Der vielseitige Fahrrad-Trend für alle Terrains

Gravel Bikes verbinden die Effizienz eines Rennrads mit der Geländetauglichkeit eines Mountainbikes – und bieten damit ein unschlagbares Fahrerlebnis auf Asphalt, Schotter, Waldwegen und unbefestigten Pfaden gleichermaßen. Durch breitere Reifen, stabile Rahmen, komfortable Geometrien sowie Scheibenbremsen erfüllen sie höchste Ansprüche, egal ob bei sportlichen Tagesausflügen, ausgedehnten Wochenendtouren oder Bikepacking-Abenteuern. Gravel Bikes gelten als echte Alleskönner im Fahrradsegment – schnell genug für längere Strecken, robust genug für rauere Untergründe.

Top-Modelle bei Cherry Bikes – Marken, die begeistern

Cherry Bikes bietet Gravel Bikes führender Hersteller mit ausgewählten Modellen, die für Performance, Komfort und Vielseitigkeit stehen:

Specialized – Diverge Serie

Die Specialized Diverge-Reihe ist eine der populärsten Gravel-Plattformen weltweit. Mit innovativen Features wie dem „Future Shock“-System zur Dämpfung von Vibrationen, großzügiger Reifenfreiheit und integrierten Stauraumlösungen eignet sich das Diverge-Setup sowohl für sportliche Rennen als auch für lange Abenteuerfahrten abseits befestigter Wege.

Cannondale – Topstone & SuperX

Cannondale setzt mit der Topstone-Serie Maßstäbe im Adventure-Gravel-Bereich. Modelle wie das Topstone 1 sind dank breiter Reifenfreiheit, stabiler Geometrie und vielen Befestigungspunkten ideal für Touren, Bikepacking und Allroad-Fahrten.

Für sportlich-rennmäßigen Einsatz bietet Cannondale das SuperX an – ein leichtes, agiles Gravel-Bike mit Carbonrahmen und komfortabler Kontrolle selbst auf technisch anspruchsvollem Untergrund.

Mondraker – Arid Serie

Mondraker steht für progressive Gravel-Designs mit sportlicher Ausrichtung. Die Arid-Modelle kombinieren leichte Rahmen, modernste Geometrie und hohe Reifenfreiheit, was sie zu Favoriten für technisch versierte Fahrer macht, die Performance sowohl auf schnellen Abschnitten als auch auf anspruchsvolleren Feldwegen suchen.

Focus – Atlas Serie

Mit der Focus Atlas-Reihe bietet Cherry Bikes robuste Gravel-Allrounder, die Komfort und Alltagstauglichkeit mit Offroad-Tauglichkeit verbinden. Diese Modelle sind ideal für Fahrer, die sowohl Pendelstrecken als auch Wochenendtouren ins Hinterland meistern wollen.

Probefahrten & Service – Erleben statt nur ansehen

Ein besonderen Mehrwert bei Cherry Bikes stellt die Möglichkeit dar, Gravel Bikes direkt vor Ort Probe zu fahren – inklusive einer eigenen Indoor-Teststrecke. Fahrer können so verschiedene Modelle testen und das perfekte Fahrrad für ihre Bedürfnisse finden.

Im Servicefall profitieren Kundinnen und Kunden zudem von einem hauseigenen Hol- und Bringservice, der Komfort und Zeitersparnis vereint – ein Service, den viele Gravel-Fahrer besonders zu schätzen wissen.

Cherry Bikes im Schleifweg 47 in Nürnberg steht für kompetente Beratung, eine große Auswahl an Premium-Gravel Bikes und erstklassigen Kundenservice in der Metropolregion Nürnberg. Ob Einsteiger, ambitionierter Allroad-Rider oder erfahrener Bikepacker – bei Cherry Bikes findet jeder sein passendes Gravel Bike. www.cherry-bikes.de

Seit 2009 stehen bei uns Kundenzufriedenheit und Qualität im Mittelpunkt. Mit der Gründung von Elektroräder Mittelfranken begann unsere Reise, die 2010 mit der Matthias Zech GmbH und dem Beitritt zu einem deutschlandweiten E-Bike-Franchise-System weiterging.

2025 gehen wir einen weiteren Schritt in die Zukunft: Mit der neuen Marktpositionierung und Cherry Bikes als Partner schaffen wir ein noch besseres Kundenerlebnis.

Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht eine bedarfsgerechte Beratung in allen Bereichen. Unser erstklassiger Service steht jedem zur Verfügung – unabhängig davon, wo das Rad gekauft wurde.

Derzeit sind 25 Fahrrad Enthusiasten für unser Unternehmen tätig.

