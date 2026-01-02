Was die Mandelblüte für Mallorca ist die Kirschblüte im Südschwarzwald und dem Breisgau

Ein weiß rosa Blütenmeer verwandelt den Süden Deutschlands: Erlebe das Frühlingsmärchen, wenn der Südschwarzwald und das Breisgau in voller Blütenpracht erscheinen, und den Besucher verzaubert.

Umkirch, 02.01.2026 – Eine unbeschreibliche Pracht, wenn Millionen von Kirschbäumen blühen

Wenn die Tage wieder länger werden und das Licht endlich wieder hell und strahlend auf die Hügel des Breisgaus fällt, verwandelt sich die gesamte Landschaft in ein Blütenmeer. Was die Mandelblüte für Mallorca ist, ist die Kirschblüte für den Südschwarzwald. Ein Fest des Frühlings, welches mit seinem zarten Duft und den schimmernden Farben jedes Jahr aufs Neue begeistert. Die perfekte Zeit um zur Kirschblüte einen Frühlingsurlaub zu planen und das Breisgau in all seinen Facetten zu genießen.

Frühlingsurlaub rund um Ostern bestens nutzen

Ab Ende März beginnen an vielen Orten die Osterferien. Genau zu dieser Zeit ist die Region rund um den Kaiserstuhl erfüllt von Millionen von Kirschblüten, welche die Hänge der Hügel und Berge bunt färben. Spaziergänger und Wanderer erleben eine Pracht der Natur, die ihresgleichen sucht. Besonders der Kirschbaumpfad im nördlichen Kaiserstuhl ist in dieser Jahreszeit absolut zu empfehlen und für Jung und Alt gleichermaßen begeisternd.

Doch die Kirschblüte ist nur der Anfang. Denn entlang der Waldränder leuchten Schlehen in strahlendem Weiß, Erlen bringen frisches Grün und auch auf den Wiesen öffnen die ersten Wildblumen ihre Kelche. Das Breisgau zeigt sich zu dieser Jahreszeit von seiner schönsten Seite und lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Wer hier unterwegs ist, kann den Frühling in der Natur und in der eigenen Seele spüren.

Den Frühling genießen im Heuboden

Wer den Frühling im Breisgau zur Kirschblüte genießen möchte, findet im Heuboden ein traditionsreiches Unternehmen der Erlebnisgastronomie für alle Ansprüche. Die beiden Häuser, das stilvolle Hotel Landhaus Blum und das moderne Hotel HeuLoft Freiburg verbinden herzliche Gastlichkeit mit höchstem Komfort für die Gäste. Nach einem erholsamen und spannenden Tag zwischen Blütenpfaden, Weinbergen und den Schwarzwaldgipfeln genießt man hier kulinarische Genüsse aus der Region in Kombination mit badischem Wein und bestem Service.

Ob romantisches Wochenende, eine Auszeit im Frühling oder ein Osterurlaub, die Heuboden Hotels bieten das passende Ambiente und Natur, Genuss und Erholung optimal miteinander zu kombinieren. Wer sich am Ende des Tages in sein komfortables und bestens ausgestattetes Zimmer zurückzieht, kann den Komfort mit jeder Faser seines Körpers spüren.

Den Frühling erleben und neue Energie tanken

Der Duft der Kirschblüte liegt in der Luft, die Sonne wärmt das Gesicht und die Abende laden zu kulinarischen Genüssen ein. Wer jetzt seinen Frühlingsurlaub plant, sollte sich rechtzeitig ein Zimmer sichern. Denn die Kirschblüte im Breisgau ist zwar kurz, aber in jedem Fall unvergesslich. Im Heuboden findet sich die perfekte Kombination für eine echte Auszeit mit purem Genuss.

https://www.heuboden.de/

https://www.heuboden.de/shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vanguard Mining gibt die Abtretung einer Option zum Erwerb von Mineralkonzessionen an das Unternehmen bekannt Cherry Bikes Nürnberg: Kompetenz und Premium-Gravel Bikes in der Metropolregion Nürnberg