  • Vanguard Mining gibt die Abtretung einer Option zum Erwerb von Mineralkonzessionen an das Unternehmen bekannt

    Vancouver, BC – 2. Januar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: RECHF | FWB: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 11. November 2024 eine mit 30. Dezember 2025 datierte Abtretungs- und Verzichtsvereinbarung (die Abtretungsvereinbarung) zusammen mit den Firmen Homegold Resources Ltd. (Homegold) und Stamper Oil & Gas Corp. (Stamper) unterzeichnet hat. Gemäß dieser Vereinbarung hat die Firma Stamper ihre Rechte aus einer Optionsvereinbarung vom 21. Mai 2021 zwischen Stamper und Homegold auf Vanguard übertragen. Stamper war im Besitz einer exklusiven Option zum Erwerb der nordöstlich von Campbell River (British Columbia) gelegenen Mineralkonzessionen, die unter dem Namen Redonda Property bekannt sind. Gemäß der Abtretungsvereinbarung hält Vanguard nun die Option auf den Erwerb der verbleibenden Anteile von 50 % am Redonda Property, wenn es bis spätestens 21. Mai 2026 eine Barzahlung in Höhe von 400.000 CAD an Homegold tätigt.

    Über Vanguard Mining Corp.
    Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uran-Explorationsprojekte in den USA und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

    Im Namen des Board of Directors
    David Greenway-
    David Greenway, CEO

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

    Vanguard Mining Corp. Brent Rusin
    Telefon: +1 672-533-0348
    E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com Website: vanguardminingcorp.com/

    Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

    Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

    Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Abtretungsvereinbarung und die Ausübung der Option zum Erwerb der verbleibenden 50 %-Beteiligung an dem Redonda-Konzessionsgebiet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe voraussichtlich, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, können, vorsehen und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

