Praxisnahe Fortbildung Winzer Englisch: International erfolgreicher im Weinbau

Warum Englisch so wichtig für unsere Weinbranche ist

Eine gezielte Fortbildung Winzer Englisch öffnet Türen zum internationalen Markt. Winzer und Händler, die ihre Fachbegriffe und Verkaufskommunikation auf Englisch beherrschen, steigern ihre Exportchancen, Kundenbindung und Markenwirkung. Spezielle Kurse kombinieren Weinfachwissen mit praxisnahen Sprachmodulen: Weinverkostung (tasting), Rebsorten (varieties/varietals), Weinberge (vineyards) und Weinbereitung (winemaking).

Warum diese Fortbildung für Winzer wichtig ist

In der globalisierten Weinbranche ist Englisch oft die Verkehrssprache. Die Fortbildung Wein-Englisch vermittelt nicht nur Vokabular, sondern auch Präsentationstechniken, Verhandlungsstrategien und Interkulturelles. Teilnehmer lernen, Weinprofile überzeugend zu beschreiben, auf Messen professionell aufzutreten und internationale Geschäftspartner sicher zu betreuen.

Zeit für Weiterbildung?

Weinbauern haben das ganze Jahr unglaublich viel zu tun, im Weinberg, im Keller, im Marketing und Verkauf. Der Verbraucher kann das oft nicht sehen. Die Zeit von Januar bis März bietet sich ausnahmsweise für Fortbildungen an – die Reben sind bei kalten Temperaturen in Winterruhe und treiben meist erst im April aus.

Nicole Tomberg ist als Weinexpertin und Englischdozentin darauf spezialisiert, Winzer beim internationalen Verkauf ihrer Erzeugnisse zu unterstützen. Der Export wird immer wichtiger. Er eröffnet weitere Absatzmärkte in schwierigen Zeiten für die Weinbranche und erlaubt höhere Verkaufspreise. Auch der Umgang mit englischsprachigen Besuchern und Touristen wird für Winzer immer wichtiger.

Wer ist Nicole Tomberg?

Die Englischdozentin Nicole Tomberg arbeitet mit verschiedenen Weinbauverbänden und Marketingorganisationen zusammen, um Seminarangebote zum Thema Wein-Englisch für Menschen in der Weinwirtschaft zu ermöglichen. In ihrem Englischunterricht, der sich an Weingärtner, Sommeliers und Gästeführer sowie Händler richtet, geht es um die gute Kommunikation der individuellen Botschaft des Weinguts und des einzelnen Weins. Erzeuger und andere Akteure der Weinwirtschaft lernen, die Herkunft und Herstellung des Weins zu beschreiben, aber auch, sich über Sensorik oder Klimakrise und Nachhaltigkeit auf Englisch auszutauschen.

Die Englischtrainerin Nicole Tomberg ist als Weinprofi dabei auf Augenhöhe mit ihren Teilnehmenden, da sie über ein großes Wissen im Bereich Wein verfügt. Unter anderem ist sie schön tätig gewesen an der Hochschule Geisenheim, für das Deutsche Weininstitut und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Kürzlich war sie Master-Jurorin auf der Bühne der SWR-Show „Wahl der deutschen Weinmajestät“. Sie hält das Zertifikat WSET® Level 3 des Wine and Spirit Education Trust und hat die Befähigung als Sachverständige für Qualitätsweinprüfung.

Wie die Weinbranche mit Weinwissen auf Englisch ihren Wein besser verkaufen kann

Fortbildungen wie spezielle Englischkurse sind wichtig, damit Weinproduzenten und Händler keine groben Fehler machen. Zum Beispiel können Sie manchmal ihren Enthusiasmus nicht klar auf Englisch rüberbringen. Oder benutzen falsche Worte, wie „Burgundy“ statt „Pinot“ für Burgundersorten. Interkulturelles kommt im Unterricht genauso zur Sprache wie aktuelle Herausforderungen und Trends. Im Englischseminar haben die Teilnehmenden Gelegenheit, frei zu sprechen und ihre Ängste zu verlieren. Fachvokabular ist der Hauptfokus der Kurse. Auch das Thema Höflichkeit ist wichtig, da Tonlage und Formulierung in Deutschland anders ist als in anderen Ländern.

Terminübersicht für Englisch-Fortbildungen

Online Weinenglisch für Anfänger 21. und 22.01.2026

Würzburg Weinproben auf Englisch 29. und 30.01.2026

Würzburg Weinenglisch für Anfänger 31.01.2026

Wein-Englisch und Messekommunikation Bernkastel-Kues 02. und 03.02.2026

Wein-Englisch und Messekommunikation online 19.02. und 20.02.20206

Weinberg und Terroir online 02. und 03.03.2026

Crashkurs Weinenglisch intensiv Weinsberg 04.03.2026

Keller und Reife online 20. und 21.05.2026

Fazit: Jetzt noch vor der Messe handeln

Für Winzer und Winzerinnen sowie Weinhändler, Sommeliers, Mitarbeitende aus Gastronomie und Handel als auch Gästeführer ist die Weiterbildung rechtzeitig vor den wichtigen Messen wie ProWein nützlich und wichtig, um den aktuellen Herausforderungen in der Weinwirtschaft erfolgreich entgegenzustehen.

