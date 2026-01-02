-
Festplattenvernichtung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH steigert Ihre Compliance durch zertifizierung
ProCoReX Europe GmbH realisiert in Dresden Festplattenvernichtung mit klar zertifizierter Datenträgervernichtung – für Ihre revisionssichere und nachhaltige IT-Entsorgung.
Gerade in regulierten Branchen wie dem Finanz- oder Versicherungssektor ist die einwandfreie Festplattenvernichtung in Dresden eine zwingende Voraussetzung für ein sicheres Datenmanagement. Die ProCoReX Europe GmbH gewährleistet in Dresden eine vollständig nachvollziehbare und zertifizierte Datenträgervernichtung, die alle Compliance-Vorschriften erfüllt. Der Service beginnt mit einer strukturierten Risikoberatung und Erfassung aller in Frage kommenden IT-Komponenten. ProCoReX Europe GmbH übernimmt die sichere Abholung und dokumentiert jede Festplatte einzeln. Die Festplattenvernichtung in Dresden erfolgt dann nach DIN 66399 in gesicherten Anlagen – sämtliche Schritte sind revisionssicher dokumentiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dresden wird nach jedem Auftrag durch ein offizielles Zertifikat bescheinigt, das sowohl für interne Audits als auch für externe Prüfinstanzen genutzt werden kann.
Neben rechtssicherer Datenvernichtung legt ProCoReX Wert auf nachweislich nachhaltige Prozessen: Wertvolle Materialien werden zurückgeführt, Schadstoffe umweltgerecht entsorgt. Die Kombination aus Compliance-Sicherheit, nachhaltiger Wertstoffverwertung und persönlicher Betreuung macht die Festplattenvernichtung in Dresden mit ProCoReX Europe GmbH zum echten Zukunftsfaktor – für sämtliche Unternehmen, die Datensicherheit, Nachhaltigkeit und effiziente Dokumentation ernst nehmen.
