Weniger Bauch macht einfach mehr Spass

erpse Institut startet SIXPACK Challenge-Reihe erfolgreich und gewinnt Polar mit der neue Polar Unite als Partner

Winterthur, August 2020. Sich mit einem Sixpack, einer Bikini-Figur oder stressfreier mit weniger Umfang rund um die Körpermitte dauerhaft wohler fühlen – für viele eine Herausforderung und doch mit etwas Hilfe alltagstauglich umsetzbar. Daher hat das erpse Institut, führend in der Ernährungsdiagnostik, zur SIXPACK Challenge aufgefordert. Die Ernährungsspezialist*innen aus der Schweiz begleiten und unterstützen derzeit die ersten Teilnehmer*innen zwölf Wochen lang mit wissenschaftlichen Methoden, optimieren den Stoffwechsel und das Körpergefühl. Alle können von Zuhause aus mitmachen, bekommen auf ihren Körper speziell abgestimmte Ernährungspläne, Trainings, Testings und Tipps zur Motivation.

Als zusätzlichen Anreiz hat das erpse Institut die Schweizer Sporttechnologie-Experten von Polar gewonnen, die die erste erpse Challenge ab sofort mit der neuen Polar Unite-Uhr unterstützen. Diese ist für alle geeignet, die die perfekte Balance zwischen Training, Erholung und Alltag finden wollen. Sie analysiert die nächtliche Erholung, zeichnet den Schlaf und die verschiedenen Schlafphasen auf und bietet Trainingseinheiten an, die der Tagesform angepasst sind, misst den Puls rund um die Uhr und sieht dabei auch noch gut aus (https://www.polar.com/de/unite). Die Teilnehmer*innen profitieren von einem Gewinnspiel, bei dem gleich mehrere neue Polar Unite Uhren verlost werden.

erpse Institut-Gründer Jürg Hösli: „Die Unite passt perfekt zur Challenge. So können sich die Teilnehmer*innen in den für sie abgestimmten Herzfrequenzzonen – auf deren Ziel angepasst -nach den Messungen in unserem Institut effektiv trainieren. Dabei ist die wichtigste Basis der Spaß an der Sache. Die Formel ist einfach: Je einfach es geht, desto mehr Spaß und desto grösser der Erfolg. Polar ist daher ein perfekter Partner. Polar und erpse haben das gleiche Ziel, auf die individuellen Signale des Körpers zu achten und Menschen mit den bestmöglichen Methoden und Technologien fit zu machen – auch um diese richtig zu interpretieren.“

Polar Schweiz hatte Jürg Hösli und das erpse Institut bereits auf seinem Project 2700-Radturn von Zürich nach Moskau begleitet. erpse baut die Challenge-Reihe weiter aus, bietet im Herbst erneut Lehrgänge zum Experten für Präventiv- und Sporternährung an und plant neue Standorte in Deutschland und Österreich.

Über Polar

In der Sporttechnologie zeichnet sich Polar seit über 40 Jahren als Pionier aus und unterstützt Sportler wie Trainer dabei ihre persönlichen Höchstleistungen zu erreichen und fit zu bleiben. Alles begann mit der ersten drahtlosen Herzfrequenz-Ermittlung auf einer finnischen Langlaufloipe. Seitdem hat sich das Angebot um vielfältige Trainingslösungen für Spitzenathleten, Trainer und Hobbysportler, sowie für alle Menschen die aktiv bleiben wollen kontinuierlich erweitert. Polar ist dank der Präzision und Zuverlässigkeit seiner Produkte sowie einer herausragenden langjährigen Erfahrung der verlässliche Partner für ganzheitliche sportliche Lösungen, die innovative Polar Geräte, Trainings-Apps und Integrationen mit allen führenden Anbietern von Sport- und Fitness-Softwarelösungen beinhalten.

Polar ist ein Unternehmen in privater Hand mit Hauptsitz in Finnland und präsent in über 80 Ländern. Polar-Produkte werden weltweit bei über 35.000 Händlern und online, z.B. auf polar.com/ch-de verkauft. Für mehr Informationen besuchen Sie polar.com/ch-de, Instagram (polardach) oder Facebook (polardach).

Über das erpse Institut

Zahlreiche Weltmeister, Olympioniken, Profisportler und viel mehr Menschen im Alltag besuchen bereits das erpse Institut. Alle möchten besser leben mit Ernährungsdiagnostik, die Lebensfreude, Fitness und Energie steigern, die Gesundheit und das Immunsystem stärken, das Körpergefühl verbessern, mit einer möglichen Erkrankung besser umgehen können oder als ambitionierter Hobby- oder Leistungssportler das nächste Level erreichen.

Das erpse Institut verbindet neuer Ansätze in der der Ernährungsberatung mit Bewegung, Sport und psychologischen Elementen. So lassen sich Stoffwechselengpässe und Schwachstellen im Körper erkennen. Ziel ist es, die Ursache zu finden und nicht nur die Auswirkungen zu verbessern. erpse stellt auf Basis messbarer Daten und Fakten den optimalen Mix aus Bewegung, Ernährung und Regeneration zusammen. Dabei lernen die Klient*innen, ihren Körper zu verstehen und die optimale Leistung abzurufen, ohne dass es zu einer Überlastung des Systems kommt. Zusätzlich zu den Praxen in Winterthur und Zürich sind weitere Stationen in Deutschland und Österreich geplant.

Mehr Informationen: www.erpse-institut.com

