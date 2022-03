So macht die Zeitumstellung Spaß:

Online Weinprobe „Wer hat an der Uhr gedreht“ mit Chateau Schembs!

Neusäß, den 28. März 2022. Der Wein Onlinehändler WEiNDOTCOM hat sich in diesem Jahr eine besonders kreative Strategie zur alljährlichen Umstellung auf Sommerzeit einfallen lassen. Denn hier fand an besagtem Abend eine der beliebten online Weinproben der selbsternannten Augsburger Weinfreaks statt. Das Motto: „Die Zeitumstellung klaut uns eine Stunde, wir schenken euch eine Stunde Quality Time zurück.“ Aus einer Stunde wurden letzten Endes zwei unterhaltsame Stunden voller guter Weine und Gespräche… Denn gemeinsam mit Winzer Arno Schembs, der sich direkt aus dem Rheinhessischen Worms zugeschalten hatte, wurden die neuesten Weinkreationen besprochen und selbstverständlich ausgiebig probiert. Neben dem runderneuerten Schembs Wilde 21 Rose Wein stellte der sympathische Winzer seine brandneue Rotwein Cuvee Schembs Mighty Oaks vor. Sozusagen eine doppelte Premiere und ein rundum gelungenes Event. Begleitet wurden die Weine durch zahlreiche interessante Hintergrundinfos, Entstehungsgeschichten zu den einzelnen Weinen und vielen lustigen Anekdoten von Winzer und Veranstalter.

Chateau Schembs das Kreativweingut am Rhein!

Der WEiNDOTCOM Weinversand steht für modernen, unkomplizierten Genuss auf Top Level. Die Chateau Schembs Weine sind deshalb hier nicht mehr wegzudenken. Das kleine Weingut aus Worms am Rhein sprüht geradezu vor Lebendigkeit und Kreativität. Neben den Top Bestsellern wie der Schembs Wilde 20, der bald schon von der Wilden 21 abgelöst wird finden sich hier diverse Weißweine mit einprägsamen Namen wie „Raw like Sushi“, „Born to be wild“ oder „Wild at heart“, aber auch Rotweine wie den „Purple Jam“ oder den brandneuen „Mighty Oaks“, hochwertige Winzersekte sowie hippe Orange Wein Kreationen. Die hochwertigen Weine und Winzersekte erfüllen höchste Qualitätsmaßstäbe und liegen allesamt in einem bezahlbaren Preisbereich zwischen 8 und 17 Euro. Die optimale Steilvorlage für das WEiNDOTCOM Sortiment. Denn genau in diesem Segment fühlen sich die Augsburger Weinhändler offenbar pudelwohl. Der WEiNDOTCOM Weinversand gehört zu den führenden und modernsten Anbietern hochwertiger Weine im Netz. Hier findet man neben den Chateau Schembs Weinen eine handverlesene Auswahl, hochwertiger Weine aus Deutschland, Österreich und Italien. Bei regelmäßig stattfindenden Events, wie der Schembs online Weinprobe am 26. März, der virtuellen Weinmesse, verschiedener Kochevents und Firmenevents im geschlossenen Kreis, haben die Kunden die Möglichkeit die angebotenen Weine und die dazugehörigen Winzer:innen intensiv kennenzulernen. Auch das Thema Schenken steht bei WEiNDOTCOM offenbar ganz oben auf der Prioritätenliste. So finden sich hier als perfekte Ergänzung des Wein Sortiments auch noch geschmackvolle Verpackungen und weitere Zubehörartikel. Liebevoll zusammengestellte Geschenkpakete machen Wein schenken so einfach wie nie zuvor. Verantwortlich für das moderne Konzept und die Produktauswahl ist ein Familienbetrieb mit Herz. Gründer Florian Janek und seine Frau Katja sind die Gesichter von WEiNDOTCOM und arbeiten Tag für Tag an der Weiterentwicklung des Onlineshops. Die durchweg positiven Kundenfeedbacks sprechen für sich. Es lohnt sich also hier einmal auf Shoppingtour zu gehen. Vielleicht ja sogar noch spontan für die nächste online Weinprobe am 07. April. 5 EUR des Erlöses der Weinprobenpakete gehen übrigens direkt an die Ukrainehilfe. Wein Trinken und dabei Gutes tun, was will man mehr?

Mehr über den Wein Onlineshop WEiNDOTCOM

Das 2010 in Augsburg, durch Florian Janek, gegründete Projekt WEiNDOTCOM hat eine ganz klare Mission: Daily drinking auf höchstem Niveau aber zu fairen Preisen! Deswegen findet man im handverlesenen Sortiment auch ausschließlich Weine, die für den sofortigen Konsum gedacht sind. Natürlich werden alle angebotenen Weine auch regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft um jederzeit die höchste Qualität sicherzustellen. Die Grundvoraussetzung um sich für das Sortiment zu qualifizieren, ist nur der beste Geschmack und verantwortungsvolle bzw. qualitativ hochwertige Arbeit im gesamten Prozess der Weinherstellung. Um den Kunden einen leichten Einstieg in die Welt der Weine zu ermöglichen, kann jeder Wein in beliebiger Menge zum Probieren bestellt werden. Das Motto lautet: Keine Mindestbestellmengen! Denn Wein ist hier für jeden was! Und so ist man bestrebt, die immer wichtiger werdenden Rubriken Bio und Vegan noch weiter auszubauen und erstellt themen- und anlassbezogene Probierpakete, immer nach dem Credo: „Ein Wein ist dann ein guter Wein, wenn er dir schmeckt und handwerklich gut gemacht ist!“. Abgerundet wird das Angebot durch verständliche, unterhaltsame Weinbeschreibungen, informative Lexikoneinträge und interessante Fun Facts zum Thema Wein. Und so ebnet sich WEiNDOTCOM weiter den Weg nach ganz oben. Ganz ohne Krach und Getöse, dafür mit Charme, Humor und ausgezeichneten Spitzenweinen. Aktuell umfasst das Deutschland Sortiment von WEiNDOTCOM neben dem jüngsten Neuzugang, dem Weingut Immich-Batterieberg auch Weine von Top Betrieben wie Markus Schneider, Winzerhof Stahl, Chateau Schembs und Klumpp.

Weitere Informationen unter https://www.weindotcom.de/weingut/schembs

Über WEiNDOTCOM:

Der WEiNDOTCOM Weinversand bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Weinpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch ausgefallene Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch ein beliebter Treffpunkt für Genießer und Weinliebhaber. Regelmäßig finden spannende online Weinproben statt die sich mit ihrer lässigen Ansprache und vielen interessanten Inhalten sowohl an Weinliebhaber und Einsteiger richten. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten. Zu den online angebotenen Weingütern zählen renommierte Adressen wie Bergdolt-Reif & Nett, Ca dei Frati, Capoverso, Groszer Wein, Hillinger, Metzger, Immich-Batterieberg, Klumpp, Masseria Li Veli, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Winzerhof Stahl, Triebaumer und Qualitätsmarken für Weinzubehör wie Drop Stop, Pulltap und Vacu Vin. Ergänzt wird das Weinangebot durch edle Weingeschenkverpackungen, wie Flaschenbeutel, Weingeschenkkartons und Holzkisten. Weitere Informationen unter www.weindotcom.de

