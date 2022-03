Erhöhte Sichtbarkeit im Internet mit suchmaschinenoptimierten Texten

Mit suchmaschinenoptimierten Texten, sogenannten „SEO-Texten“ kann die Sichtbarkeit eines Unternehmens im Internet erhöht werden. Ist dies besser als Social-Media-Profile anzulegen?

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist. Mit dazu gehört die erfolgreiche Platzierung im Internet. Ein Unternehmen, das nicht an dem Ort auffindbar ist, wo sich ein Großteil der Menschen aufhält, also online, muss mit Verlusten rechnen. Der Schlüssel für mehr Sichtbarkeit im WWW ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Mit gezielten Maßnahmen an der Firmenhomepage kann die Auffindbarkeit verbessert werden. Die effektivste Stellschraube ist der suchmaschinenoptimierte Text. Henrik Blaschke ist Online-Redakteur und erstellt solche „SEO-Texte“ für die Handwerksbranche.

SEO-Texte besser als Social-Media-Accounts?

Soziale Netzwerke drohen aufgrund strenger Datenschutzrichtlinien abgeschaltet zu werden. Zudem ist es sehr mühsam, Follower aufzubauen. Dies gelingt heutzutage nur mit sehr ausgefallenem Content. Mittlerweile sind etliche Plattformen vorhanden, wo ein Unternehmen im Idealfall überall aktiv ist. Die Erstellung von Reels, Gewinnspielen und Co. kostet Geld und Zeit.

SEO-Texte sind dagegen eine Investition in die Zukunft. Ein einzelner Text in hoher Qualität kann für unzählige neue Kunden sorgen. Ein Beispiel: Der Suchbegriff „Auto kaufen“ wird in Deutschland pro Monat rund 165.000 Mal in eine Suchmaschine eingegeben. Durch einen optimierten SEO-Text, der auf der ersten Suchergebnisseite anklickbar ist, kann ein Autohaus viele potenzielle Neukunden ansprechen. Den Text sollten Unternehmen alle paar Monate aktualisieren. Ein Social-Media-Account muss fast täglich bespielt werden.

Die Wahrheit über die Suchmaschinenoptimierung

Suchmaschinenoptimierte Texte besitzen somit ein hohes Potenzial. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Die Wahrheit ist: Die Wirkung von dem Text entfaltet sich nicht sofort. Suchmaschinen benötigen eine gewisse Zeit, um die Qualität zu erkennen und zu bewerten. Neben dem Text gibt es noch andere Faktoren, die Unternehmen beachten sollten. Ein anschauliches Beispiel ist hier die Ladegeschwindigkeit der Webseite auf Smartphones. Logisch: Kunden wollen nicht warten. Es sollte noch an ein paar anderen Stellschrauben gedreht werden. Die meisten Anforderungen erfüllt schon ein modernes Webdesign, sodass viele Unternehmen in der Hinsicht nicht viel tun müssen. Außer den Text zu optimieren.

SEO-Texter beauftragen, um Qualität zu erhalten

Die Qualität des Textes ist von hoher Bedeutung. Henrik Blaschke ist SEO-Texter und verfasst Content, den Suchmaschinen und vor allem Menschen lieben. Mit Know-how und einer großen Portion Kreativität erstellt er optimierte Texte. Mit dazu gehören Artikel für einen Blog, Produktinformationen oder Beschreibungen von Dienstleistungen. Weitere Informationen sind hier nachzulesen: kreativertexter.de

Als freiberuflicher Autor habe ich mich auf suchmaschinenoptimierte Texte (SEO-Texte) und Slogans spezialisiert. Durch eine vielseitige Ausbildung bediene ich nahezu jede Branche.

