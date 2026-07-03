Wenn das Haustier stirbt: Autorin Claudia Eret über eine unterschätzte Trauer

Autorin Claudia Eret erklärt, warum die Trauer um ein Haustier genau so real ist, wie jede andere und zeigt fünf konkrete Wegen den Abschied zu verarbeiten.

Trauerbewältigung bei Tierverlust

Wenn das Haustier stirbt: Autorin Claudia Eret über eine unterschätzte Trauer

Fünf konkrete Wege, wie Betroffene dem Verlust eines Tieres Raum geben können

Herten, 3. Juli 2026. Die Ernährungsberaterin und Buchautorin Claudia Eret veröffentlicht auf ihrer neuen Autorenseite liebe-mut-und-haustiere.de einen Beitrag darüber, wie Tierhalter den Tod eines Haustiers wirklich verarbeiten können, denn nach ihrer Erfahrung nimmt die Gesellschaft diese Form der Trauer bis heute selten ernst.

Eine Trauer, die die Gesellschaft oft kleinredet

Nach dem Tod eines Menschen erhalten Trauernde Mitgefühl und Trost. Stirbt dagegen ein Haustier, hören Betroffene häufig Sätze wie: Dann holst du dir eben einen neuen. Claudia Eret sieht darin ein grundsätzliches Problem. Die Bindung an ein Tier sei eine der ehrlichsten Beziehungen überhaupt, weil sie ohne Berechnung und ohne Rolle auskomme. Wenn dieses Wesen sterbe, bleibe eine Lücke, die durch nichts anderes zu ersetzen sei, die tägliche Routine, der leere Platz, die fehlende Präsenz.

Fünf Wege, den Abschied bewusst zu gestalten

In ihrem Beitrag beschreibt Claudia Eret, was aus ihrer Erfahrung tatsächlich hilft: ein bewusstes Abschiedsritual, das dem Körper eine Grenze zwischen Davor und Danach setzt, kein überstürztes Ersatztier, sondern Zeit, bis der Schmerz nachlässt, Gespräche mit Menschen, die wirklich zuhören statt zu vergleichen, das bewusste Fortführen gemeinsamer Gewohnheiten und das schriftliche Festhalten von Erinnerungen, damit sie nicht verblassen.

Warum Trauer um ein Tier Mut braucht

„Ich bin bald 60 Jahre alt und habe in meinem Leben schon Menschen verloren“, schreibt Claudia Eret in ihrem Beitrag. „Trotzdem war die Trauer um ein Tier für mich nicht leichter. Sie war nur anders. Es gibt keine Skala, auf der Trauer gemessen wird. Liebe war Liebe, ganz gleich, auf wie vielen Beinen sie stand.“ Für die Autorin ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern der Beweis, dass eine Beziehung echt war und einen festen Platz im Leben hatte.

Über die Autorin

Claudia Eret, bekannt als die Futterflüsterin, ist zertifizierte Ernährungsberaterin und Aromatherapeutin für Tiere sowie ausgebildete Kräuterkundige und Vision-Coach. Seit rund 20 Jahren begleitet sie beruflich Hunde, Katzen und ihre Menschen, unter anderem im eigenen Direktvertrieb natürlicher Tierfeinkost mit rund 500 Kunden und über 50 freiberuflichen Teampartnern. In ihrem Buch Von Herz, Pfote und Mut erzählt sie wahre Geschichten über Tiere, Menschen und die Kraft, immer wieder aufzustehen. Weitere Beiträge veröffentlicht sie im Magazin auf liebe-mut-und-haustiere.de.

Bezugsquellen

Der vollständige Beitrag „Wenn dein Haustier stirbt“ ist kostenfrei im Magazin unter liebe-mut-und-haustiere.de/magazin/haustier-stirbt.html abrufbar. Das Buch „Von Herz, Pfote und Mut“ von Claudia Eret ist kurz vor der Veröffentlichung.

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