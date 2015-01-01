Wenn der Mülleimer lebendig wird: Kinderbuch rund um Herrn Schluck inspiriert – neue Texte gesucht

Fantasievolle Kindergeschichten über Müll und Recycling: „Herr Schluck“ begeistert – neue Ausschreibung lädt Jung und Alt zum Mitmachen ein.

Was passiert eigentlich mit Dingen, die wir wegwerfen? Genau dieser Frage geht das Kinderbuch _“Herr Schluck und das Chaos im Container – Müllgeschichten für Kinder“_ auf fantasievolle Weise nach. Zwischen raschelnden Tüten, klappernden Deckeln und geheimnisvollen Geräuschen entsteht eine Welt, in der Müll plötzlich Geschichten erzählt.

Die Anthologie versammelt eine bunte Mischung aus humorvollen, frechen und berührenden Erzählungen. Im Mittelpunkt steht Herr Schluck – eine neugierige Figur, die zeigt, dass selbst im Weggeworfenen überraschend viel Leben und Kreativität steckt. Ob sprechende Dosen, quirrlige Müllwichtel oder versteckte Wunder im Container: Die Geschichten laden Kinder dazu ein, genauer hinzusehen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Ganz nebenbei vermittelt das Buch wichtige Impulse rund um Nachhaltigkeit und Recycling – altersgerecht, unterhaltsam und ohne belehrenden Ton. Es richtet sich an Kinder zwischen 4 und 12 Jahren und eignet sich ebenso zum Vorlesen wie zum ersten Selberlesen.

Mitmachen erwünscht: Neue Ausschreibung gestartet

Passend zum Buch ist nun eine neue Anthologie in Planung: _“Herr Schluck lernt das Recyceln – Müllgeschichten für Kinder“_. Gesucht werden kreative Geschichten, die sich mit Mülltrennung, Wiederverwertung und nachhaltigen Ideen beschäftigen.

Im Fokus steht erneut Herr Schluck, der entdeckt, dass Müll nicht einfach verschwindet, sondern oft der Beginn von etwas Neuem sein kann. Ob fantasievolle Abenteuer im Container, sprechende Verpackungen oder Kinder, die Recycling neu entdecken – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Ausschreibung richtet sich bewusst an alle Altersgruppen. Sowohl junge Nachwuchsautorinnen und -autoren als auch Erwachsene sind eingeladen, ihre Ideen einzureichen und Teil des Projekts zu werden.

Teilnahmebedingungen im Überblick:

* Einsendeschluss: 15. November 2026

* Maximale Textlänge: 8.000 Zeichen

* Zielgruppe: Kinder von ca. 4 bis 12 Jahren

* Illustrationen können eingereicht werden (JPEG)

* Veröffentlichung: geplant für Ende 2026 / Anfang 2027

Damit bietet das Projekt eine Plattform für kreative Stimmen jeden Alters – und verbindet Fantasie mit einem wichtigen gesellschaftlichen Thema.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

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email : info@papierfresserchen.de

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