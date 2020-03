Wenn der Sommer zu warm wird, bietet ein Ovalpool Abkühlung

Ein schöner Ovalpool ist viel mehr als nur ein simples Planschbecken. Es ist die Verkörperung der Eleganz und des guten Geschmackes, und verspricht gleichzeitig puren Genuss.

Mörlenbach, 10.03.2020 – Warum ein Ovalpool die perfekte Wahl ist

Erste Prognosen für den aktuellen Sommer verheißen – mal wieder – einen sehr heißen Sommer. Da freut man sich, wenn Abkühlung nicht zu weit entfernt ist. Allerdings muss bei der Auswahl eines geeigneten Ovalpools einiges berücksichtigt werden, damit die Freude am kühlen Nass möglichst lange anhält.

Wer ein Haus mit einem ausreichend großen Garten besitzt, der möchte früher oder später einen eigenen Pool, den er als seinen eigenes kleines Stückchen Luxus betrachten kann. Aber bitte keinen 0-8-15 Pool, den jeder hat, nein, seine Vorstellungen sind schon anspruchsvoller. Und da der Sommer nicht mehr weit ist sollten die Vorbereitungen für den Bau eines Swimmingpools schon gut vorangeschritten sein.

Der richtige Standort für den Gartenpool

Zuerst sollte man sich den Standort aussuchen. Einen schönen Platz in der Sonne sollte es schon sein, aber man sollte die Nähe von Bäumen und Sträuchern meiden, denn jeder kleine Luftzug trägt Laub, Insekten und Blüten auf die Wasseroberfläche. Bei starken Winden können selbst Äste in den Pool fallen. Das Endergebnis wäre ein dauerhaft verschmutzter Pool, ein hoher Verbrauch an Pflegemitteln und viel Zeit, die man zum Reinigen, statt zum Baden einsetzen muss. Man sollte sich also vor dem Baubeginn Zeit nehmen bei der richtigen Standortwahl.

Die richtige Planung

Auch die Planungsarbeiten, Schachtarbeiten und die Verlegearbeiten für die Wasser- und Elektroabschlüsse sind wichtige Bestandteile, wenn der Poolbau gelingen soll. Bei den Beratungen mit Mister Pool fiel die Wahl auf einen Ovalpool, der durch seine schöne Form sofort ins Auge stach. Die Ovalpool-Sets von Mister Pool besitzen ein Alleinstellungsmerkmal, denn sie überzeugen durch ihre Einzigartigkeit und durch eine überzeugende Zielgruppenrelevanz. Der Ovalpool überzeugt durch eine elegante Erscheinung, durch das edle Design, eine äußerst stabile Konstruktion und den breiten Handlauf.

Der Ovalpool kann freistehend, teilversenkt oder vollversenkt aufgebaut werden. Wie man sich den Ovalpool aufbauen lässt, richtet sich aber auch nach der Größe des heimischen Gartens. Auch in diesem Sinne sollten sich Interessenten an Mister Pool wenden und sich umfassend beraten lassen. Was ist zum Beispiel ein Stahlwandpool oder ein Stahlwandpool Bausatz? Mister Pool kann den Ovalpool in verschiedenen Größen und Tiefen anbieten.

Für die Tiefen gibt es drei Auswahlkriterien, nämlich Tiefen von 1,20 m, 1,32 m und 1,50 m. Bei einer Tiefe von 1,50 m sollte man sich informieren lassen, ob eine Bodenisolierung sinnvoll ist und ob man eine Pool- oder Schwimmbadheizung installieren lassen sollte. Das wäre auch zu überlegen, wenn man keine feste Abdeckungen für den Winter anbaut. Dann kommt noch eine wichtige Aufgabe für die Poolbauer.

Wie gestaltet man den Beckenrand mit Randsteinen oder Holzeinfassungen? Bambus oder Palmen bilden eine grüne Kulisse. Auch hier sollte man sich umfassend beraten lassen, denn Mister Pool weiß wie es geht. Wichtig ist es auch, sich über den Einsatz geeigneter Filteranlagen beraten zu lassen. Man möchte ja immer klares Wasser haben und dazu muss die richtige Filteranlage eingebaut werden, die an die Poolgröße und die Wassermenge angepasst sein muss um die beste Wasserqualität zu erreichen. Um das alles zu erreichen ist der Weg zu Mister Pool eine der besten Empfehlungen in Sachen Ovalpools.

