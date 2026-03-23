Wenn Pferde zu Lehrmeistern werden: Portapatet begleitet Führungskräfte seit 2008

Führung lernen im Dialog mit dem Pferd: Portapatet setzt Maßstäbe im erlebnisorientierten Training. Ergebnis: nachhaltige Lernerfahrungen, für echte Veränderung im Führungsalltag.

Lisberg, 23. März 2026. Portapatet stärkt seine Positionierung als Akademie für Führung und Persönlichkeit mit einem klaren Schwerpunkt auf pferdegestütztem Training und Coaching. Das Unternehmen verankert diese Methode seit 2008 als Bestandteil seines Angebots in der Führungskräfte- und Personalentwicklung und setzt damit auf Lernformate, die individuelles Erleben, unmittelbares Feedback und nachhaltige Entwicklung verbinden.

Lernen mit direktem Feedback: Was pferdegestütztes Training in der Führung leistet

Pferdegestütztes Training ergänzt klassische Weiterbildungs- und Coaching-Ansätze um eine erlebnisorientierte Perspektive. Im Mittelpunkt stehen Situationen, in denen Führungskräfte und Teams ihr eigenes Verhalten im Kontakt und in der Interaktion reflektieren: Wie klar ist die Kommunikation? Wie stimmig sind Auftreten, innere Haltung und äußeres Handeln? Wie gelingt Orientierung – ohne Druck, aber mit Präsenz?

Portapatet setzt pferdegestütztes Training und Coaching als Bestandteil moderner Entwicklungsprogramme ein, um Lernprozesse zu unterstützen, die nicht nur kognitiv, sondern auch über Erfahrung und Wahrnehmung stattfinden. Dadurch entsteht ein Rahmen, in dem Teilnehmende ihr Führungsverhalten, ihre Teamrolle und ihre persönliche Wirkung in einer konkreten Situation beobachten und weiterentwickeln können.

„Führung zeigt sich nicht nur in Konzepten, sondern in Verhalten – und Verhalten wird in der Situation sichtbar“, sagt Dr. Ulrich Striebl, Portapatet. „Pferdegestütztes Training schafft dafür einen Erfahrungsraum, in dem Klarheit, Präsenz und Kommunikation unmittelbar überprüfbar werden.“

Zwei zentrale Formate: Training für Führung, Team und Persönlichkeit sowie Einzelcoaching

Portapatet beschreibt zwei zentrale Leistungen, mit denen unterschiedliche Lern- und Entwicklungssituationen abgedeckt werden: pferdegestütztes Training für Führung, Team und Persönlichkeit sowie Einzelcoaching – wahlweise face to face oder virtuell.

Das pferdegestützte Training richtet sich an Führungskräfte, Teams und Organisationen, die Entwicklung nicht allein über Theorie, sondern über bewusst gestaltete Erfahrungen anstoßen möchten. Im Training werden konkrete Fragestellungen aus dem Führungs- und Arbeitsalltag aufgegriffen und in erlebnisorientierte Übungen überführt. Der Schwerpunkt liegt auf individualisierten Lernimpulsen: Teilnehmende erhalten Anlässe, ihre Kommunikation, ihr Zusammenspiel im Team und ihre Selbststeuerung bewusst zu reflektieren und nächste Schritte abzuleiten.

Das Einzelcoaching ergänzt das Angebot als Format für persönliche Entwicklung, Klärung und gezielte Begleitung in individuellen Situationen. Portapatet bietet hierfür sowohl persönliche Settings als auch virtuelle Coachings an. Damit können Führungskräfte und Mitarbeitende je nach Kontext und Bedarf zwischen direkter Begegnung und ortsunabhängiger Begleitung wählen.

„Entwicklung braucht passende Formate – manchmal im Team und erlebnisorientiert, manchmal fokussiert im Einzelgespräch“, sagen Arite Schima und Dr. Ulrich Striebl. „Unser Angebot verbindet beides: Training für Führung und Zusammenarbeit sowie Coaching für individuelle Anliegen.“

Mit der seit 2008 etablierten Integration pferdegestützter Elemente setzt Portapatet auf einen methodischen Ansatz, der auf Erleben, Reflexion und Transfer in den Arbeitsalltag ausgerichtet ist – als Baustein in zeitgemäßen Programmen der Führungskräfte- und Personalentwicklung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portapatet

Frau Arite Schima

Am Pfaffenberg 7

96170 Lisberg

Deutschland

fon ..: 01743063950

web ..: https://www.portapatet.de

email : schima@portapatet.de

Portapatet ist die Akademie für Führung und Persönlichkeit. Das Unternehmen bietet Trainings- und Coaching-Formate für Führungskräfte, Teams und Organisationen an, mit einem Schwerpunkt auf pferdegestütztem Training und Coaching sowie Einzelcoaching in Präsenz oder virtuell. Portapatet wird von Arite Schima geführt und hat seinen Sitz in Lisberg, Deutschland.

Pressekontakt:

Portapatet

Herr Ulrich Striebl

Am Pfaffenberg 7

Lisberg 96170

fon ..: 01743063950

email : striebl@portapatet.de

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