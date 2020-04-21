Wenn Social Media im Alltag untergeht

Custom-KI aus Niederbayern: Persönlicher KI-Assistent bringt Struktur in Social Media von kleinen Unternehmen.

Niederbayerischer Medienprofi entwickelt persönliche KI-Assistenten für kleine Unternehmen (Straubing / Niederbayern, 30.11.2025) – Social Media ist für viele kleine Unternehmen längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern Voraussetzung für Sichtbarkeit, Auffindbarkeit und Kundenbindung. Und dennoch bleibt es im Alltag häufig liegen. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Überlastung. Kunden, Telefon, Mitarbeitende, Organisation – der Arbeitstag ist voll, regelmäßige Beiträge rutschen nach hinten. Genau an diesem Punkt setzt das neue Projekt Custom-KI des niederbayerischen Kommunikations- und Medienexperten René Greiner an.

Zwischen Anspruch und Alltag

Nahezu jeder Unternehmer weiß heute, dass Sichtbarkeit wichtig ist. Doch in vielen Betrieben fehlt eine klare Zuständigkeit für Social Media. Ideen entstehen unregelmäßig, Texte kosten Zeit, Technik wirkt abschreckend. Externe Agenturen sind für viele keine dauerhafte Lösung – zu teuer, zu träge oder zu weit weg vom Betriebsalltag.

Hinzu kommt: Was theoretisch einfach klingt – „posten Sie doch regelmäßig“ – scheitert in der Praxis oft an ganz banalen Dingen. Es fehlt die Routine. Es fehlt ein klarer Ablauf. Und nicht selten fehlt schlicht der Kopf frei für Kreativität nach einem langen Arbeitstag.

„Das Problem ist selten mangelnder Wille“, sagt René Greiner. „Es ist der ganz normale Arbeitsdruck. Und genau dort scheitert Sichtbarkeit – nicht an fehlendem Wissen, sondern an fehlender Zeit und fehlenden einfachen Werkzeugen.“

Ein persönlicher Assistent statt leerer Eingabefelder

Mit Custom-KI hat Greiner einen Ansatz entwickelt, der bewusst nicht auf komplizierte Bedienkonzepte setzt. Jeder Kunde erhält einen persönlich eingerichteten KI-Assistenten, der auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten ist – mit Branche, Angebot, Region sowie typischen Themen und Anlässen aus dem Betrieb. Statt freier Texteingaben oder technischer Prompt-Logik arbeitet der Nutzer mit Stichworten und Themenvorschlägen.

Innerhalb weniger Sekunden entstehen daraus fertige Social-Media-Beiträge oder – auf Wunsch – auch ergänzende Blogartikel für die eigene Website. Die Texte können direkt übernommen, noch einmal kurz gegengelesen und veröffentlicht werden – ohne Umwege, ohne technische Hürden.

„Der Assistent verhält sich eher wie ein Werkzeug als wie eine Software“, beschreibt Greiner den Ansatz. „Man nimmt ihn zur Hand, erledigt die Aufgabe – und geht weiter mit dem Tagesgeschäft.“

Vom Redaktionsstress zur Routine

Custom-KI soll keine Kreativleistung ersetzen, sondern den Alltag strukturieren. Statt unregelmäßiger Einzelaktionen entsteht eine kontinuierliche Routine, die auch ohne Marketingabteilung funktioniert. Die Inhalte bleiben dabei in der Sprache des Unternehmens – nicht als anonyme Standardtexte, sondern mit einem wiedererkennbaren Ton, der zu Betrieb, Inhaber und Kunden passt.

Besonderen Wert legt Greiner auf die individuelle Einrichtung des Assistenten. Diese erfolgt entweder auf Basis der bestehenden Website oder in einem persönlichen Gespräch. Für Betriebe, die ihre Kommunikation grundlegend schärfen möchten, gibt es zusätzlich Vor-Ort-Strategietage, bei denen Positionierung, Wording, bisherige Inhalte, Angebote und Außenwirkung gemeinsam analysiert und direkt in den Assistenten übertragen werden.

So entsteht kein austauschbares Massenprodukt, sondern ein digitales Werkzeug, das den Charakter des jeweiligen Unternehmens widerspiegelt.

KI als Entlastung, nicht als Selbstzweck

René Greiner arbeitet seit vielen Jahren mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – vom Handwerk über Dienstleistung bis hin zu beratenden Berufen. Seine Erfahrung: Technik wird dort akzeptiert, wo sie entlastet statt zusätzlich belastet.

„KI ist kein Heilsbringer“, sagt er. „Aber sie kann helfen, Dinge wieder in den Griff zu bekommen, die im Alltag untergehen. Genau dafür ist Custom-KI gedacht – nicht als Spielerei, sondern als echte Arbeitshilfe.“

Gerade in kleineren Betrieben, in denen mehrere Rollen gleichzeitig erfüllt werden müssen, könne ein solches Werkzeug spürbar Luft verschaffen – ohne zusätzliche Komplexität ins Unternehmen zu bringen.

Ein Projekt aus der Praxis für die Praxis

Custom-KI richtet sich an Betriebe, die sichtbar bleiben möchten, ohne täglich Zeit in Redaktionsarbeit, Tools und Technik investieren zu müssen. Das Angebot ist ausschließlich für gewerbliche Kunden konzipiert. Es richtet sich insbesondere an Unternehmen, die keine eigene Marketingabteilung haben, aber dennoch professionell auftreten möchten.

Weitere Informationen, Anwendungsbeispiele und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte unter:

www.custom-ki.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greiner coaching & media GmbH

Herr Rene Greiner

Stadlberg 1

94344 Wiesenfelden

Deutschland

fon ..: +49 966 37699 95

web ..: https://www.custom-ki.de

email : mail@greiner-cm.de

René Greiner ist zertifizierter Business Coach (IHK) Medienprofi und Gründer der Greiner Coaching & Media GmbH in Niederbayern. Seit vielen Jahren begleitet er kleine und mittelständische Unternehmen in Fragen der Positionierung, Sichtbarkeit und Unternehmenskommunikation – praxisnah, strukturiert und ohne Marketing-Floskeln. Sein Antrieb: komplexe Themen verständlich machen und Unternehmertum im Alltag wirklich entlasten.

Mit Custom-KI entwickelt Greiner persönliche KI-Assistenten für Social Media und Website-Inhalte, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner Betriebe zugeschnitten ist. Statt Technikstress oder leerer Eingabefelder erhalten Unternehmen ein Werkzeug, das individuell auf Betrieb, Zielgruppe und Region abgestimmt ist. So entstehen Beiträge und Inhalte dort, wo im Alltag oft die Zeit fehlt – routiniert, verständlich und ohne Umwege.

Sein Ansatz verbindet persönliche Beratung mit moderner Technologie. Greiner versteht KI nicht als Selbstzweck, sondern als Arbeitshilfe: Sie soll Ordnung schaffen, Zeit freisetzen und Unternehmern den Rücken für ihr eigentliches Kerngeschäft freihalten. Klar, bodenständig und langfristig gedacht – genau dort, wo Unternehmen im echten Leben stehen.

Pressekontakt:

Greiner coaching & media GmbH

Herr Rene Greiner

Stadlberg 1

94344 Wiesenfelden

fon ..: +49 966 37699 95

email : mail@greiner-cm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ARTenraum – Wenn Kunst zum Lebensraum wird Computer- und PC Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH sichert Unternehmensdaten durch zertifizierung