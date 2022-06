Wer schleicht da nachts durch dunkle Gassen?

Seid auf der Hut, denn Inspektor Papierfresserchen ist der Schrecken aller Gauner – Neues Buchprojekt für Krimifans

Langenargen. Sherlock Holmes und sein Assistent Watson haben ausgedient, denn seit Inspektor Papierfresserchen seine Fittiche in alle nur erdenklichen Kriminalfälle steckt, weht in der Verbrecherszene ein ganz neuer Wind. Papierfresserchens Spürsinn ist berüchtigt und hat schon die schwersten Jungs hinter Schloss und Riegel gebracht! Nun aber schleicht seit einigen Monaten wieder einmal einer dieser berüchtigten Gauner durch die Straßen der Stadt …

… und da sind wieder alle kleinen und großen Autor*Innen und begeisterte Kriminalist*Innen gefragt, diesen Schurken zur Strecke zu bringen! Denn von ihren Geschichten und Gedichten wird Inspektor Papierfresserchen stets inspiriert, seine eigenen Fälle zu lösen. Also nichts wie hin an den Schreibtisch, den Bleistift gespitzt und die Tastatur geölt – Inspektor Papierfresserchen benötigt dringend fachmännische Hilfe. Sonst ist es bald aus mit seinem Ruf, ein guter Kriminalist zu sein!

Papierfresserchens MTM-Verlag schreibt daher nun den 6. Band der Kinderbuchreihe „Die Krimizimmerei“ aus. Einsendeschluss für alle Texte ist am 15. Februar 2023. Mitmachen können alle interessierten Autor*innen, ganz egal, wie alt sie sind. „Besonders freuen wir uns natürlich auch über Beiträge von ganz jungen Schriftsteller*Innen oder solchen, die es gerne einmal werden möchten“, sagt Initiatorin Marina Meier, die sich seit fast zwei Jahrzehnten für das Thema Leseförderung engagiert. Wer seine Geschichte mit einer Illustration versehen möchte, kann dies gerne tun und dem Verlag Text und Bild per E-Mail an info@papierfresserchen.de einreichen. Das Buch soll im Frühjahr 2023 erscheinen.

Ausführliche Informationen zum Projekt finden alle Interessierten auf der Homepage des Verlags. Dort gibt es auch umfangreiche Informationen zu den bereits erschienenen Büchern der Reihe.

