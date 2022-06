Hunde- und Wissensbuch für Kinder

Mit unterhaltsamer Lektüre viel über das Leben mit einem Hundewelpen lernen

„Die Ideen zu meinen Büchern sind Erlebnisse, die aus dem wahren Leben gegriffen sind. Dieses Mal war es nicht anders“, sagt Ugo Ingenbrand, Autor und Hundeliebhaber aus Mainz. Dabei kam es dieses Mal zu der Idee zu dem Kinderbuch „Merle & Lotte – Abenteuer mit einem Hundewelpen“ an einem Wochenende, das der Autor zusammen mit seiner Familie und natürlich mit seinen beiden Hunden Lotte und Gladys, die meistens die Lieferanten für meine Texte und Geschichten sind, bei seinen Schwiegereltern verbracht hatte.

Entstanden ist schließlich ein tolles Buch für Kinder ab ca. 10 Jahren, das in 15 Geschichten, über das Familienleben mit einem Hundewelpen und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, erzählt. In die unterhaltsamen Episoden sind ergänzend noch einige nützliche Tipps rund um den Hund und dessen Erziehung im Buch zu finden. Ein kleines Wissensquiz am Ende rundet die Geschichte ab, sodass alle Mädchen und Jungen gleich selbst überprüfen können, was sie aus den kurzen Erzählungen behalten und gelernt haben.

Kleine Heldin des Buches ist Merle, die sich, wie viele Gleichaltrige, nichts sehnlicher als einen Hund als Wegbegleiter wünscht. Dieser Wunsch ist wirklich auf jedem Wunschzettel notiert. Als das Mädchen zehn Jahre alt wird, entschließen sich Merles Eltern dazu, tatsächlich einen Familienhund anzuschaffen. Und schon bald zieht das kleine Retrievermädchen Lotte bei der Familie ein und eine turbulente Zeit beginnt.

Udo Ingenbrand, Jahrgang 1970, ist absoluter Hundefan. Das führte dazu, dass er jahrelang ehrenamtlich als Trainer in Sachen Hundeerziehung tätig war. Er verfasste ein Fachbuch darüber und schreibt regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften. Neben dem vorliegenden Buch ist in Papierfresserchens MTM-Verlag auch das Buch „… weil Hunde wahre Helden sind – Geschichten, die das Leben schrieb“ erschienen.

Bibliografische Angaben:

Udo Ingenbrand (Hrsg.):

Merle & Lotte – Abenteuer mit einem Hundewelpen

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2022, ISBN: 978-3-96074-563-1

Taschenbuch, 74 Seiten – auch als E-Book erhältlich

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden

