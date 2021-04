Werbung mit Flyern: So erstellst Du ein ausgezeichnetes Design

e Center LTD die Werbe-Flyer richtig schön

Flyer sind handliche Werbemaßnahmen, di…

So werden laut Media Service Center LTD die Werbe-Flyer richtig schön

Flyer sind handliche Werbemaßnahmen, die die Kunden doch freiwillig mitnehmen oder auch akzeptieren, wenn sie persönlich überreicht werden. Damit diese Akzeptanz aber gelingt, müssen sie schön und interessant wirken. Diesbezüglich gehen nachstehend die Ausführungen auf entsprechende Ideen der Media Service Center LTD ein.

Das Format

Zunächst mag das Flyer-Format nicht unbedingt als wichtig erscheinen. Dies ist es aber doch. Denn es sollte sehr handlich sein. Sind viele Informationen unterzubringen, ist das Falten eine wichtige Maßnahme, um es dennoch in ein handgroßes Format zu bringen. Die Übergrößen von DIN A4 sollten Sie unbedingt vermeiden, da solche Zettel nicht gut mitgenommen werden. Oftmals schmeißen die Kunden diese dann um die nächste Ecke einfach weg, was zu schade ist. DINA A5 ist das Maximum, wenn es um Flyer mit beispielsweise hochwertigen oder luxuriösen Produkten geht. Ansonsten gilt es, die Größe DIN A6 zu erreichen. Sie können aber auch kreative Formate wählen, die selten und noch gar nicht in Verwendung waren. Besondere Knicke oder gar Löcher sind weitere Ideen, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die grafische Aufmachung

Die Grafik spielt bei einem Flyer eine besondere Rolle. Gerade die Vorderseite sollten Sie so gestalten, dass sie sogleich in den Blick der möglichen Kunden gerät. Ist sie hingegen langweilig, möchten sie diesen gar nicht erst in die Hand nehmen. Es gehören knallige Farben, Kontraste und interessante Motive dazu. Da es für jedes Produkt und Dienstleistung unterschiedliche Motive und Arten gibt, kann dazu nur allgemeingültig gesagt werden, dass sie mit besonderen Farben und Schattierungen zu gestalten sind. Bezüglich Gesichter rät die Media Service Center LTD beispielsweise ein Motiv in Morgen- oder Abendstimmung zu nehmen, da in diesen Tageszeiten die Licht- und Schattenverhältnisse am besten sind.

Die Textinhalte

Die Textinhalte sollten auf der Vorderseite kurz und aussagekräftig sein. Die Hauptbotschaft sollten Sie ebenfalls kurz und sehr groß darstellen. Ein Schrifttyp ist zu wählen, den die Kunden sehr leicht lesen können. Auf der Rück- beziehungsweise Innenseite können Sie dann mehr Informationen und Text einfügen, der für eine verständliche Erklärung des Produkts, Dienstleistung oder Veranstaltung dient. Deswegen rät die Media Service Center LTD, dass bei Veranstaltungsflyern unbedingt das Datum, die genaue Uhrzeit und der Ort der Veranstaltung hineingeschrieben werden muss. Die Kunden möchten selten später noch im Internet nach diesen Informationen schauen müssen. Meistens können sie nämlich bereits bei Erhalt des Flyers abschätzen, ob sie an dem gewünschten Tag Zeit haben oder nicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Media Service Center LTD

7 Clitheroe Road 7

SW9 9DY London

Vereinigtes Königreich

fon ..: +44 7307333729

web ..: https://media-service-center.org

email : press@media-service-center.org

Medienagentur

Pressekontakt:

Media Service Center LTD

Herr Peter Palko

7 Clitheroe Road 7

SW9 9DY London

fon ..: +44 7307333729

web ..: https://media-service-center.org

email : press@media-service-center.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

So landest du auf der ersten Seite von Google Content-Marketing: So erreichst Du großartiges Engagement