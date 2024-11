Wertschöpfungskette, CO2-Bilanz und mehr geprüft und mit Gold ausgezeichnet: CSC-Zertifizierung für Hauraton

Hauraton hat Nachhaltigkeit fest als Unternehmenswert integriert. Das belegt die jetzt erlangte CSC-Zertifizierung in Gold.

Der CSC (Concrete Sustainability Council) prüft und attestiert nachhaltiges Wirtschaften in der internationalen Bauindustrie. Mit der Gold-Zertifizierung werden die Leistungen von Hauraton in den Bereichen Management, Umwelt, Soziales, Ökonomie und der Produktkette ausgezeichnet. Hauraton mit Stammsitz im süddeutschen Rastatt ist weltweit mit einem breiten System- und Beratungsangebot im ganzheitlichen Regenwassermanagement präsent. Das Unternehmen hat zukunftsweisende Lösungen für eine saubere Umwelt entwickelt, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch erfolgreich sind, unter anderem preisgekrönte Filtersubstratrinnen, die Regenwasser vor dem Versickern von Mikroplastik und Schadstoffen befreien.

Nachweis und Anspruch zugleich

Die CSC-Zertifizierung bringt nicht nur Transparenz und Evaluation, sondern auch Zukunftsverantwortung mit sich. „Damit verpflichten wir uns, unsere gesamte Wertschöpfungskette – von der Zementherstellung mit Abbau- und Zuliefererprozessen bis hin zum Endprodukt – unter nachhaltigen Gesichtspunkten zu betrachten und zu optimieren“, sagt Marcus Reuter, Vorsitzender der Hauraton-Geschäftsleitung. „Dass wir gleich bei der ersten Zertifizierung den Gold-Status erhalten, motiviert uns, in unserer Arbeit mit Beton, Sand und Kies kontinuierlich weiterhin unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern“, ergänzt Matthias Kieninger, Leiter der Unternehmensentwicklung bei Hauraton. Schon jetzt erfolgt etwa die Beschaffung der Beton-Rohstoffe ausschließlich von lokalen und nationalen Erzeugern. Sämtlicher Betonausschuss wird recycelt und wieder verwendet, unter anderem im Straßenbau. Zudem sind die bei Hauraton für Betonrinnen verwendeten Basaltfasern mineralisch und damit zu 100 Prozent sortenrein.

Erneuerbare Energie nutzen, recyceln, lokal einkaufen

Die Zertifizierung beinhaltet auch einen Umweltbericht, aus dem wesentliche Teile einer externen Prüfung zugänglich gemacht wurden, um so die Abläufe des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit unter die Lupe zu nehmen. Punkten konnte Hauraton im Ergebnis etwa mit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die mit über 31 Prozent vom Gesamtenergieverbrauch schon jetzt einen wichtigen Anteil der Betriebsabläufe verantworten. Auch im Abfallrecycling gab es mit 97 Prozent Wiederverwendung und stofflicher Verwertung sehr erfreuliche Ergebnisse. Fast die Hälfte aller Gesamtbestellungen von Hauraton entfallen auf lokale, nah gelegene Lieferstätten, was sich äußerst positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt. Hauraton besitzt außerdem bereits die klassische ISO 14001-Zertifizierung.

Für den Gold-Status ist eine nachhaltige Einkaufspolitik unerlässlich. Sie beinhaltet ökologische Produktinformationen, damit Kunden eine detaillierte Lebenszyklusanalyse der Systeme nachvollziehen können. Im sozialen Bereich wurden von Hauraton höhere Anforderungen an Präventivmaßnahmen erfüllt und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben der Mitarbeitenden weiter gestärkt. „Diese Maßnahmen setzen uns von anderen Unternehmen ab. Natürlich wollen wir diesen Erfolg in Zukunft wiederholen“, so Matthias Kieninger.

Verantwortung übernehmen, klimaverträglichen Bau stärken

Fazit: Das Engagement für eine umweltgerechte Zukunft ist im Unternehmen stark und lebendig. Hauraton ist ein nachhaltiges Unternehmen und stellt sich der Herausforderung, im Einklang mit Partnern weiterhin an den Aufgabenstellungen der Zukunft zu wachsen. Es ist sich der Auswirkungen seines Tuns auf Umwelt und Gesellschaft bewusst, will Dinge verändern, Prozesse optimieren, fortschrittliche Lösungen entwickeln und Wirkung erzeugen.

Marcus Reuter: „Hauraton verpflichtet sich, auch in Zukunft Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Die Gold-Zertifizierung ist nicht nur ein Meilenstein für unser Unternehmen, für seine Innovationskraft und Kosteneffizienz, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Bauindustrie.“ Mit der CSC-Zertifizierung möchte Hauraton seinen Beitrag für langfristige Branchenziele leisten – darunter die europäische Klimaneutralität bis 2050.

Mehr dazu unter

hauraton.com/de/nachhaltigkeit

Ganzheitliches Regenwassermanagement mit Hauraton: Entwässern, Behandeln, Versickern und Zurückhalten.

