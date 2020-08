White House Fellow (1990-91) Eric Phillips verstärkt das Team von Binovi Technologies als strategischer Berater

5. August 2020

[Toronto, New York] Binovi Technologies Corp., (Binovi) (TSX-V:VISN | OTCQB:BNVIF) gibt bekannt, dass 1990-91 White House Fellow Eric Phillips als strategischer Berater beauftragt wurde, das Unternehmen bei der Vermarktung der Binovi-Produktplattform in regierungsnahen Einrichtungen zu unterstützen.

Ich freue mich schon darauf, Binovi Technologies mit meinem großen Erfahrungsschatz in Politik und Behördenwesen zur Seite zu stehen und dem Unternehmen dabei zu helfen, seine Ziele im Hinblick auf die Vermarktung der Produkte der Binovi-Plattform in mehreren Bereichen, die von verschiedenen Regierungsebenen beaufsichtigt werden, zu forcieren. Wenn es um Themen wie Gesundheit und Sicherheit geht, sind profunde Kenntnisse über die Komplexität dieser Prozesse unerlässlich, meint Eric Phillips, 1990-91 White House Fellow und strategischer Berater.

Über Eric Phillips, 1990-91 WHF, MBA, CTP, BSc. Engineering

Herr Phillips war früher als Berater für nachhaltige Entwicklung bei der Regierung in Guyana tätig und bekleidete bei der Green Guyana Expo und International Business Summit die Rolle des CEO. Auf internationaler Ebene hatte er in sieben Ländern die Funktionen eines Chairman of the Board, CEO, MD, VP, COO, Program Director und Ingenieurs inne. Seine Karriere in den Vereinigten Staaten startete er als Projektleiter bei AT&T Bell Laboratories, wo er für das 15 Milliarden Dollar schwere Projekt für integrierte Telekommunikation, FTS2000, verantwortlich zeichnete. Diese Aufgabe versetzte ihn unter anderem in die Lage, sich erfolgreich um die Stelle eines 1990-91 White House Fellow zu bewerben. Eric Phillips war zum damaligen Zeitpunkt der einzige der 700 ausgewählten Fellows, der seine Ausbildung in der Karibik absolviert hatte. Der vor kurzem mit dem Golden Arrow of Achievement National Award ausgezeichnete Experte war zudem auch als Lektor an der School of Entrepreneurship and Business Innovation (SEBI) der University of Guyana tätig.

Herr Phillips hat an der McMaster University ein Bachelorstudium (BSc) der technischen Chemie absolviert und verfügt zudem über ein MBA-Diplom in Marketing und Internationaler Betriebswirtschaftslehre. Außerdem wurde er als einer von vierzehn MBA-Ingenieuren mit einem frühzeitigen Ausbildungsabschluss ausgewählt und durfte vierzehn Monate lang am Communications Training Program (CTP) for Telecommunications Engineering, das am Stevens Institute of Technology und in den AT&T Bell Laboratories abgehalten wurde, teilnehmen.

Herr Phillips ist Chairman von The esseQuibo Group Inc., einer Beratungsfirma, die unter anderem die Firma Guyana Goldfields Inc. (TSX:GUY) mit ihren Beratungsleistungen unterstützt. GUY wurde vor kurzem von Zijin Mining Group Co., Ltd (SSE: 601899) (SEHK: 2899) für eine Kaufsumme von 323 Millionen kanadische Dollar erworben. Eric Phillips war/ist Geschäftsführer von AT&T (NYSE:T) Africa & The Middle East, Vice President von AT&T Network Systems, Geschäftsführer von AT&T Central Europe (Ukraine) und stellvertretender Direktor von AT&T Globalization in Europa. Außerdem bekleidete er bei ASC Inc. in London (Vereinigtes Königreich) die Rolle eines Direktors. Auf dem politischen Parkett konnte sich der Experte als Gründungsmitglied der REFORM Group in Guyana und als Co-Autor des Guyana 21 Plan, einem Konzept für die nationale Entwicklung in Guyana, profilieren.

Eric Phillips verbrachte sieben Jahre in Südafrika, wo er bei Africa Union Holdings und Combination Therapy Medical Solutions jeweils den Posten eines Direktors bekleidete und bei Safika Holdings Pty. als COO verantwortlich zeichnete. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem AT&T Senior VP Award (1993), dem Bell Labs Outstanding Service Award (1990) und dem Scientific Achievement Award for Apollo Technologies im Jahr 1982. Darüber hinaus zierte er das Titelblatt der Magazine Business Week International und Black Engineering und wurde wegen seiner Verdienste im Zusammenhang mit FTS-2000 für den United States Black Engineer of the Year Award nominiert.

Eric Phillips setzt sich als Autor und Führungspersönlichkeit im karitativen Bereich auch für die Förderung von Bildung und Sport auf globaler Ebene ein. Im Juni 2015 wurde er von der FIFA mit der Funktion des Entwicklungsleiters für Football in Guyana betraut.

Es ist für uns eine große Ehre, Herrn Phillips als offiziellen Berater in unserem Unternehmen begrüßen zu können. Er hat unsere Fortschritte mitverfolgt und freut sich ganz besonders, zu einem Zeitpunkt in das Unternehmen einzutreten, zu dem er Großes bewirken kann. Unser jüngster Erwerb, die VIMA Rev-Strobobrille für taktische (ballistische) Anwendungsbereiche, ist für uns die perfekte Gelegenheit, um seine beeindruckenden politischen Beziehungen gewinnbringend zu nutzen. Herr Phillips ist ein unglaublich kreativer und intelligenter Problemlöser und mit ihm als Teil unseres Teams kann das Unternehmen nur profitieren, meint Adam Cegielski, Gründer & CEO von Binovi.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.binovi.com/investor-reports/.

Über Binovi Technologies Corp.

Binovi ist eine branchenführende neurovisuelle Leistungsplattform, die entwickelt wurde, um die kognitive Leistung von Einzelpersonen zu testen, zu analysieren, nachzuverfolgen und zu dokumentieren. Binovi ist eine Kombination aus Hardware, Software, Experten-Know-how und einem einzigartigen Datenpool, die ein bedarfsgerechtes Einzeltraining mit Lernprotokollen ermöglicht und sich perfekt für die K-12-Ausbildung, für Spezialisten der Augenheilkunde sowie für die Überprüfung und das Training von sportlichen Leistungen eignet. Binovi wurde für die Optimierung der Sehkraft und die Verbesserung von Fertigkeiten in Zusammenhang mit der kognitiven Leistung entwickelt und ermöglicht messbare Ergebnisse in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand. Binovi ist derzeit an mehr als 1.500 Standorten in 20 Ländern im Einsatz.

Terry Booth

Executive Chairman

Adam Cegielski

Gründer | CEO

Tania Archer

Head – Global Marketing | Commercialization | Partnerships

Investor Relations

E-Mail: invest@binovi.com

Tel: 1-844-866-6162 (gebührenfrei)

www.binovi.com/investor-reports/

574 Chartwell Road

Oakville, ON, L6J 2X6

info@binovi.com

