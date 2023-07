Who can guess? Eine Top Ausbildung für Schüler ab ca. 14 Jahren im Internat im Ausland

Herausragende Chancen, die Schule mit Spaß und Erfolg zu besuchen, bietet eines der Top Internate für ausgewählte Schüler ab 13 Jahren

2030, in sieben Jahren, sind die heutigen Schüler der Klassen 9 bis 11 mit dem Schulabschluss und einer ersten Ausbildung oder einem Studium fertig. Sie treten in die Arbeitswelt ein, um ihren Beitrag leisten zu können. Wer Kollegen haben möchte, die folgende Fähigkeiten mitbringen, dann ist unten eine Möglichkeit, wo sie dies hervorragend weiterentwickeln können:

* Kompetente Lernende, die unabhängig, einfallsreich, wissbegierig und kreativ sind.

* Anspruchsvolle und scharfsinnige Denker.

* Effektive Kommunikatoren, die objektiv und kritisch zuhören.

* Kulturell sensible Menschen, die auf kulturelle Unterschiede mit Verständnis, Wissen und Rücksichtnahme reagieren.

* Verantwortungsbewusste Menschen mit soliden ethischen Grundlagen.

* Gesunde junge Männer und Frauen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und gleichzeitig ein intellektuell, körperlich, emotional und spirituell ausgeglichenes Leben führen

Diese Fähigkeiten lernen Jugendliche ganz besonders an dieser Schule:

Diese Schule liegt ländlich, im Grünen, in einem kleinen Ort. In diesem Internat lebt über die Hälfte der Lehrer auf dem Campus, es herrscht eine familiäre und freundschaftliche Atmosphäre zwischen Lehrern und Schülern. Etwa 400 Internatsschüler in den Klassen 9-12, davon ca. 20% Schüler internationaler Herkunft, leben auf dem riesigen Gelände in Gruppen und Wohnheimen.

Die Schule hat einen hohen akademischen Anspruch und ist in technischen und naturkundlichen Fächern sehr breit aufgestellt, und bietet auch in anderen Bereichen eine exzellente Ausbildung. Es gibt hier ganz besondere Programme wie z.B. Umweltschutz/Management, Genforschung, Roboticsprogramm, Drohnenprogramm, 3 D Holographie, Astronomie Club, Meeresbiologie, Filmprojekte, einen Journalismus Club mit Dozenten der profiliertesten Tageszeitung des Landes, und vieles mehr. Kunst, Sport, gemeinnützige Arbeit, und akademische Ausbildung werden in ein Gleichgewicht gebracht, zugunsten der Jugendlichen.

Eine meiner Kolleginnen von international Experience e.V. hat diese Schule besucht und sie ist ganz begeistert! Sie teilt mit „…ALLES an dieser Schule ist besonders, vom Spirit der Schule über die Lehrer, die Unglaubliches ermöglichen, bis zu besonderen Projekten, und die sagenhafte Ausstattung der Schule. Ich hätte hier gerne meinen Sohn untergebracht, denn dort werden intelligente Kinder auf magische Weise dazu gebracht, ihr Potential zu nutzen, und das ohne Druck. Resultat top Leistungen ohne Schulstress- wie auch immer das dort funktioniert…“ Ja, gute Schulen gibt es einige, aber diese gehört ganz oben mit dazu.

Die Schüler, die für diese Schule angenommen werden, halten sich an eine Reihe gemeinsamer Werte, darunter Respekt, Ehrlichkeit, Integrität, Toleranz und Mut. Sie sind gemeinschaftsorientiert und unterstützen sich gegenseitig in allen Bereichen des Schülerlebens. Sie möchten aktiv herausfinden, welche Fähigkeiten und Talente sie besitzen, und wo ihr Platz in der Gesellschaft sein kann. Aus diesem Grund bewerben sie sich und werden von der Schule ausgewählt.

Die Leistungen dieses Internates wurden vielfach ausgezeichnet, und die besten Universitäten der Welt arbeiten mit den Lehrern und Schülern zusammen, wenn sie an Themen arbeiten wir DNA-Sequenzierung, Hirnforschung, oder Klimaforschung zu Ernährung, Wasser, Energie, und Kultur.

Sport: Individuelle Anstrengung und Teamwork werden im Sportbereich gefördert. Einige der schönsten Möglichkeiten, um zu entspannen, Spaß zu haben, und sich auszupowern – Mountainbiking, Reiten, Triathlon, Wassersport, Ballsportarten, in einer großen Bandbreite, mit einem zugeordneten Trainer, der die individuellen Fortschritte begleitet und das Training konzipiert.

Kunst: Theater, Kunstcenter und Musikangebot mit Songwriting, Chor, Jazzband etc.

Clubs: Investment, Model United Nations, Frisbee, Kochen, Japanclub, Angel, Debattieren, Obdachlosenhilfe – die Möglichkeiten sind sehr umfassend.

Internatsleben: Durch das gemeinsame Leben in Schülerhäusern mit Internatseltern, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten, werden die Schüler darin unterstützt, ihre Fähigkeiten zu entwickeln.

Wer weiß, wie das Internat heißt und wo es liegt??

Beratung zu der Schule gewünscht? International Experience e.V. hat mehrere SchülerInnen aus Deutschland dort platziert, denen es ausnahmslos sehr gut gefallen hat.

Familien, die sich für die reduzierten Gebühren des Internats bewerben möchten, unterstützen wir dabei, sie können dann zum Preis von ca. 35.000 Euro für 10 Monate einen Schulaufenthalt erhalten, das ist etwa die Hälfte des normalen Preises für internationale Schüler. Der nächste Schritt ist, umgehend einen Interviewtermin mit der Schule zu vereinbaren. Schulstart dort ist in drei Wochen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

international Experience e.V.

Herr Julian Gillner

Amselweg 20

52797 Lohmar

Deutschland

fon ..: +491726208618

web ..: https://germany.international-experience.net/

email : v.wolters@international-experience.net

International Experience e.V. Kurzprofil

International Experience e.V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e.V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e.V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e.V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Chile, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e.V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter in sechs iE Repräsentanzen weltweit.

Pressekontakt:

international Experience e.V.

Frau Verena Wolters

Amselweg 20

52797 Lohmar

fon ..: +491726208618

email : v.wolters@international-experience.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

hobelmesser.NET eröffnet neuen Online-Shop und bietet hochwertige Hobelmesser für Holzbearbeitungsbegeisterte Das Mindsetbuch 2023 – Eine Reise zu einem erfüllten Leben voller Liebe, Erfolg und Glückseligkeit