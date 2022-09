WHS baut in Stuttgart Bad Cannstatt

Eigentumswohnungen mit Flair

Eigentumswohnungen in Metropolen wie Hamburg, München, Berlin oder Stuttgart sind begehrt. Um der Nachfrage nachzukommen, setzt die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) auf den Neubau: Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt entstehen derzeit 21 hochwertige Eigentumswohnungen Das Neubauprojekt „neckar flair“ spricht Singles, Paare und Familien an und bietet ihnen ein behagliches, zeitgemäßes Zuhause – ganz nah zur Stadt und zur Natur. Nur noch zwei Wohnungen sind verfügbar, die meisten sind bereits verkauft.

Der Neubau, der aufgrund der direkten Nähe zum Neckar „neckar flair“ getauft wurde, überzeugt durch seine ruhige Wohnlage bei guter Verkehrsanbindung an die Stuttgarter Innenstadt. Aus den Fenstern zur Straßenseite können die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner ihren Blick Richtung Neckar schweifen lassen, auf der anderen Seite liegt der begrünte Innenhof. Hier bieten gemeinschaftliche Pflanzbeete allen Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, beim Trendthema Urban Gardening mitzumachen.

Moderne Ausstattung

Große Fensterflächen garantieren viel Tageslicht im Inneren der Wohnungen und prägen eine einladende Wohnatmosphäre. Dafür sorgen auch die hochwertigen Ausstattungsdetails wie warme Eichenparkettböden in den Wohn- und Schlafräumen, Fußbodenheizung mit Einzelraumregulierung und Bäder mit großzügigen und bodengleich gefliesten Duschen. Alle Wohnungen sind über die moderne Aufzugsanlage barrierefrei erreichbar, auch direkt von der Tiefgarage mit 21 Stellplätzen.

Hervorragende Lage

Bad Cannstatt hat mit dem Kurpark seine eigene grüne Oase und bietet mit den berühmten Mineralbädern, dem zoologisch-botanischen Garten „Wilhelma“ sowie den nahen Event-Locations Mercedes-Benz-Arena und Porsche-Arena vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Auch die lokale Infrastruktur ist gut ausgebaut: Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleister, Restaurants und Cafés liegen weniger als 10 Gehminuten entfernt. Mehrere Grund- und weiterführende Schulen sowie Kindertagesstätten und Kindergärten lassen sich ebenfalls schnell und einfach zu Fuß oder mit dem Rad erreichen.

Nur noch zwei Wohnungen verfügbar

In der Zwischenzeit wurden 19 der 21 Eigentumswohnungen verkauft. Verfügbar ist noch eine 4-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von ca. 104,68 m² sowie eine 5-Zimmer-Wohnung mit ca. 117,24 m². Bezugsfertig sind die neuen Wohnungen voraussichtlich ab Herbst 2022.

Weitere Informationen zu Neubauprojekte Stuttgart oder zu Themen wie Neubau Wohnungen Frankfurt oder München Hausverwaltung finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Frau Anja-Carina Müller

Hohenzollernstraße 12-14

71638 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 07141 16757291

fax ..: 07141149101

web ..: https://www.whs-wuestenrot.de

email : info@whs-wuestenrot.de

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

Pressekontakt:

Wüstenrot & Württembergische AG

Herr Dr. Immo Dehnert

Wüstenrotstraße 1

71638 Ludwigsburg

fon ..: 07141 16751470

web ..: https://www.ww-ag.com

email : immo.dehnert@ww-ag.com

