WHS-Tochter übernimmt Verantwortung beim regionalen Klimaschutz

WEB unterstützt neue Klimakampagne „Lust auf [ ]“ der Stadt Ludwigsburg

Unter dem Motto „Lust auf ganzheitliche Energieberatung“ beteiligt sich die Wüstenrot Energieberatung GmbH (WEB), eine Tochter der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS), an der Klimaneutralitätskampagne der Stadt Ludwigsburg. Mit der Kampagne soll die Klimaneutralität der Barockstadt bis zum Jahr 2035 gefördert werden.

Mit der neuesten Änderung des Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Die Stadt Ludwigsburg geht sogar noch einen Schritt weiter – bis 2035 soll die Stadt klimaneutral sein. Um das zu erreichen, hat die Barockstadt eine eigene Klimaneutralitätskampagne mit dem zukunftsweisenden Claim „Unsere Stadt. 100% klimaneutral“ gestartet. Das Ziel: Sie will die gesamte Stadtgesellschaft in Ludwigsburg erreichen sowie die Menschen vor Ort motivieren und befähigen, aktiv und wirkungsvoll zum Klimaneutralitätsziel beizutragen.

WEB setzt Zeichen für den Klimaschutz

Die WEB ist aktiver Partner der Kampagne und möchte so ihren Teil zum Erreichen der Ziele beitragen. „Als Experten beim Thema Energieberatung kennen wir die Chancen und Vorteile einer klimaneutralen Stadt und freuen uns, diese Expertise in die Stadtgesellschaft einzubringen. Damit zeigen wir an unserem Standort Ludwigsburg Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft“, so Marcus Ziemer, Geschäftsführer der WEB.

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung

Der Startschuss der Kampagne fiel am 26. Juni bei der Auftaktveranstaltung im Ludwigsburger Franck-Areal. Dort präsentierten Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht und Baubürgermeisterin Andrea Schwarz die neue Klimakampagne. Gemeinsam mit mehr als 20 Ludwigsburger Unternehmen, Vereinen und Institutionen nahmen für die WEB Marcus Ziemer, Jonathan Eichhorn, Vincenzo Formaro und für die WHS Lea Hagenlocher als Nachhaltigkeitsbeauftragte an der Veranstaltung teil und bekräftigten Ihre Unterstützung für das Klimaneutralitätsziel der Stadt Ludwigsburg.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Wohnbau Ludwigsburg, Neubau Ludwigsburg und Neubauprojekte Ludwigsburg finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/

