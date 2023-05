Thomas Hertkorn übernimmt Verantwortung für Hotelleriesparte bei der Peak Ace AG

Der Marketingexperte war zuvor unter anderem für a&o Hostels tätig. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit hat sich Thomas Hertkorn zum Ziel gesetzt, den Wissensaustausch innerhalb der Branche zu fördern.

Die Bereiche digitale Distributionsstrategie, effizientes Hotelmarketing und AI in der Hotellerie gehören seit 2023 zu seinem Verantwortungsbereich bei der mehrfach international ausgezeichneten Peak Ace AG. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2007 europaweit tätig und begleitet renommierte Unternehmen wie beispielsweise TUI, Luxair, AirBnB, Frosch Ferienhäuser und die a&o Hostels in unterschiedlichen Kanälen. Zu Beginn dieses Jahres ist die Peak Ace AG durch die Initiative von Thomas Hertkorn auch Mitglied der HSMA Deutschland e.V. und engagiert sich bei dem Branchenverband durch die Weitergabe an Fachwissen an die Mitgliedshotels.

Thomas Hertkorn selbst verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung und arbeitete unter anderem für a&o Hostels, Vanceselect & Selectcamp und die Scout24-Gruppe. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen im Performance Marketing – vor allem in der Hotellerie – ist der Marketingexperte ein großer Verfechter von sinnvollen Automatisierungen und baut nun mit Peak Ace AI-basierte Lösungen für mehr nachhaltigen digitalen Erfolg.

Bastian Grimm, CEO bei der Peak Ace AG, ist begeistert von seinem Neuzugang: „Wir kennen Thomas bereits seit langer Zeit und sind sehr glücklich ihn jetzt an Board zu haben. Mit seinem umfangreichen Fachwissen können wir unseren Hotelkunden dabei helfen, noch erfolgreichere digitale Erlebnisse zu schaffen.“ Thomas Hertkorn ergänzt: „Digitale Marketingerlebnisse für Hospitality, die begeistern und echte Ergebnisse liefern“. In die Karten lässt er sich jedoch noch nicht schauen, stellt aber klar: „AI wird dieses Jahr einiges verändern, Peak Ace ist bereit und wird auch 2023 wieder zu den besten Digital Marketing Agenturen weltweit gehören.“

Die im Jahr 2007 gegründete Peak Ace AG ist eine Agentur für Digital-Marketing mit Hauptsitz in Berlin. Mehr als 210 Mitarbeitende an den Standorten Berlin, Leipzig, Paris und Nantes realisieren Kampagnen in über 25 Sprachen auf muttersprachlichem Niveau.

Einzigartige digitale Erlebnisse zu schaffen – das ist die Mission von Peak Ace. Ob Paid Advertising (PPC), Organic Search (SEO), Content Marketing oder Services im Bereich Marketing Technology – langjährige Erfahrung gepaart mit umfangreicher fachlicher Expertise resultieren in maßgeschneiderten Lösungen für Kundinnen und Kunden der Agentur. In der sich ständig wandelnden Digitallandschaft ermöglichen es insbesondere die Services Digitalstrategie und KI-Lösungen, Cross-Channel-Kompetenzen voll auszuschöpfen und dabei maximale Effizienz zu erzielen.

Die Peak AG wurde mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem als „Best Global Large Integrated Search Agency“ und mit einem Award für die „Best Agency Culture“ geehrt, der für ein herausragendes Betriebsklima verliehen wird. Das Unternehmen zeichnet sich außerdem durch innovative Kampagnen aus, welche unter anderem als „Most Innovative Campaign“ und „Best Pan European Campaign“ betitelt und für den „Best Use of Search“ ausgezeichnet wurden – sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.

Durch die enge Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie Airbnb, TUI, a&o Hostels, Frosch Ferienhäuser und Luxair sowie aufgrund hochwertiger Leistungen hat sich Peak Ace an der Spitze der Marketingbranche etabliert.



