Wide Open Agriculture: OatUP sichert sich Vertriebspartner und Aufträge im Markt von Singapur

Wichtige Eckdaten:

– WOA gewinnt ersten internationalen Vertriebspartner für das Premium-Hafergetränk von Dirty Clean Food.

– Die Zwei-Jahres-Vereinbarung beinhaltet Mindestabnahmemengen für rund 500.000 AUD innerhalb der ersten 12 Monate.

– Auf die erste Produkteinführung folgen voraussichtlich eine erweiterte Produktpalette von Hafergetränken sowie weitere Dirty Clean Food-Produktlinien.

– Der Weltmarkt für pflanzliche Milchprodukte wird bis zum Jahr 2024 voraussichtlich auf 21,5 Milliarden USD anwachsen, was im Zeitraum 2020-20241 einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 10 % entspricht.

– Singapur ist der erste internationale Zielmarkt, für den Vertriebsvereinbarungen unterzeichnet wurden; weitere Länder dürften in naher Zukunft folgen.

Wide Open Agriculture Limited (ASX: WOA) (WOA oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der Firma GrowHub International für den Vertrieb des Dirty Clean Food-Produkts OatUP in ganz Singapur unterzeichnet hat. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei Jahren und markiert den ersten Schritt zum Ausbau der Präsenz und des Marktanteils der Marke in Südostasien.

Die Vereinbarung wurde im Anschluss an ein umfangreiches Produktprobenprogramm unterzeichnet, aus dem eine vielversprechende potenzielle Nachfrage nach dem Produkt hervorgeht und das positive Rückmeldungen hinsichtlich des Geschmacks und der CO2-neutralen Eigenschaften von OatUP lieferte. Im Rahmen der Vereinbarung wird GrowHub innerhalb der ersten 12 Monate eine Mindestbestellmenge von OatUP im Wert von rund 500.000 AUD abnehmen. Sollte die Nachfrage diese Erstbestellmengen übersteigen, werden zusätzliche Liefermengen von OatUP nachbestellt.

GrowHub wird diesen ersten Auftrag dahingehend nutzen, einen Grundstock der Ware auf Lager zu legen, um die über sein Netzwerk aus Handelsketten, Lebensmitteldienstleistern, Online-Händlern und Fachgeschäften bestellten Mengen ausliefern zu können. Darüber hinaus wird GrowHub mit der Schulung des Verkaufspersonals beginnen und eine Marketingkampagne lancieren, um OatUP im gesamten Gebiet von Singapur zu bewerben.

Jay Albany, CEO von Dirty Clean Food, sagt: Singapur ist der ideale Markt, um in Südostasien aus strategischer Sicht Fuß zu fassen. Der Gesamtmarkt für Hafergetränke in Singapur, Malaysien, Thailand und Hongkong im Jahr 2021 wird auf 41 Millionen USD geschätzt, und das sind auch die Gebiete, auf die wir uns konzentrieren wollen. Australische Produkte genießen in der gesamten Region einen ausgezeichneten Ruf, und dank seiner CO2-Neutralität bietet OatUP den Konsumenten ein Produkt, mit dem sie sich für ihren Planeten einsetzen können.

Lester Chan, CEO von GrowHub, erklärt: Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Dirty Clean Food als Partner das weltweit erste klimaneutrale Hafergetränk aus dem nachwachsenden Anbauprodukt Hafer in Singapur auf den Markt zu bringen. Nach der positiven Resonanz auf unsere ersten Bestellungen sind wir überzeugt, dass die Hafermilch von Dirty Clean Food das Geschmacksprofil hat, um sich in Singapur als eines der marktführenden Produkte zu etablieren.

OatUP hat gute Chancen auf den Siegertitel in der Kategorie pflanzliche Milch

WOA will sein Standbein in Singapur als strategischen Standort nutzen, um in weitere südostasiatische (SEA) Märkte zu expandieren. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass der Geschmack von OatUP, der nachwachsende Hafer aus Westaustralien und die CO2-neutrale Zertifizierung für die Käufer in ganz Südostasien ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein werden. Es zeigt auch, dass das Produkt den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen in Bezug auf ethische Lebensmittel- und Getränkeprodukte entspricht.

Das Unternehmen wird zunächst sein Produkt OatUP Original exportieren, um die ersten Kunden zu gewinnen, und anschließend weitere Produktvarianten (einschließlich neuer Geschmacksrichtungen und trinkfertiger Formate) einführen, um die Produktpalette zu erweitern und sich einen größeren und vielfältigeren Kundenstamm aufzubauen.

Eine mit Eiweiß angereicherte Version des Dirty Clean Food-Produkts OatUP befindet sich derzeit in Entwicklung und wird als vielversprechendes Produkt für den südostasiatischen Markt gewertet. Der höhere Proteingehalt dürfte der Soja-, Mandel- und Molkereimilch, die einen höheren Proteingehalt als herkömmliche Hafermilch haben, erwartungsgemäß den Rang ablaufen.

Starke Synergien zwischen WOA und GrowHub

GrowHub ist ein renommiertes Unternehmen, das in Zusammenarbeit mit Lebensmittelproduzenten Innovationen entwickelt, um den Verbrauchern weltweit nachhaltige, gesunde und qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anbieten zu können. Die Gruppe verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk von Partnern, darunter multinationale Unternehmen, große Lebensmittelhersteller sowie staatliche Unternehmen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, und bemüht sich um einen besseren Marktzugang für Exporteure.

GrowHub ist mit Westaustralien, wo Wide Open Agriculture seinen Firmensitz hat, eng verbunden. GrowHub ist ein wichtiger strategischer Partner des Agri-Innovation Precinct, einer Einrichtung innerhalb des Western Australian Food Innovation Precinct (WAFIP) in der Region Peel, deren Aufgabe es ist, die Forschung, die Entwicklung und den Einsatz innovativer Technologien in Verbindung mit dem Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor zu fördern.

Wide Open Agriculture und GrowHub planen außerdem, weitere wertvolle Synergien innerhalb der landwirtschaftlichen Versorgungskette zu ermitteln und das Potenzial für zusätzliche WOA-Produkte für den Export in die südostasiatischen Märkte zu sondieren.

Die wichtigsten Eckdaten der Vertriebsvereinbarung

Lieferant: Wide Open Agriculture Ltd. (ABN 86 604 913 822)

Vertriebspartner: GrowHub Distribution (Singapore) Pte. Ltd. (UEN 202004797G)

Produkt: Dirty Clean Food Oat Milk

Gebiet: Singapur

Vertragsdauer: Die Vereinbarung tritt am 4. Oktober 2021 in Kraft und hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, den Vertriebspartner exklusiv mit der Vermarktung und dem Verkauf der Produkte im entsprechenden Gebiet zu den vereinbarten Bedingungen zu betrauen. Alle weiteren Bedingungen und Konditionen sind für Vertriebsvereinbarungen dieser Art üblich.

Mindestbestellmenge

Dauer der Mindestbetrag Laufende

Vereinbarung Mindestbestellmeng

en

gesamt

Bis Ende des 3. Bis Ende des 3. Insgesamt 28.000

Monats Monats muss der Stück

Vertriebspartner bis Ende des 3.

insgesamt 2 x 18 Monats

Paletten mit rund

28.000 Stück

bestellt

haben

Bis Ende des 4. Bis Ende des 4. Insgesamt 112.000

Monats Monats muss der Stück

Vertriebspartner bis Ende des 9.

mindestens 18 Monats

Paletten mit rund

14.000 Stück

pro Monat bestellt

haben

. Vom 4. bis zum 9.

Monat (innerhalb

von 6 Monaten)

beträgt die

Mindestbestellmenge

somit 18 Paletten

bzw. 14.000 Stück

pro

Monat.

Bis Ende des Bis Ende des 10. Insgesamt 196.000

10. Monats muss der Stück

Monats Vertriebspartner bis Ende des 12.

mindestens 2 x 18 Monats

Paletten mit rund

28.000 Stück

pro Monat bestellt

haben.

Vom 10. bis zum

12. Monat

(innerhalb von 3

Monaten) beträgt

die

Mindestbestellmenge

somit 36 Paletten

bzw. 28.000 Stück

pro

Monat.

Bis zum Ende Bis Ende des 12. Insgesamt 196.000

der ersten 12 Monats muss der Stück

Monate Vertriebspartner bis Ende des 12.

insgesamt Monats

mindestens 196.000

Stück oder rund 8

x 40 FT ganze

Containerladungen

bestellt

haben

Diese Mitteilung wurde im Einklang mit der veröffentlichten kontinuierlichen Offenlegungspolitik des Unternehmens autorisiert und genehmigt und auch vom Board genehmigt.

Über Wide Open Agriculture Ltd.

Wide Open Agriculture (WOA) ist ein an der ASX notiertes, führendes australisches Unternehmen im Bereich regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft. Unter der innovativen Marke Dirty Clean Food des Unternehmens werden Lebensmittelprodukte mit einem Fokus auf bewusste Konsumenten in Australien und Südostasien vermarktet und vertrieben. Die Produkte werden aufgrund ihres Marktpotenzials und ihrer positiven Auswirkungen auf Landwirte, deren Anbauflächen und das regionale Umfeld ausgewählt. Der Sitz des Unternehmens ist im Weizengürtel von Westaustralien. WOA ist nach dem Grundsatz der 4 Renditen tätig und bemüht sich, messbare Ergebnisse bei den Erträgen in den Bereichen Finanzen, Natur, Gesellschaft und Inspiration zu erzielen.

WOA ist an der Australian Securities Exchange (Symbol: WOA) und an der Börse Frankfurt (Symbol: 2WO) notiert und das weltweit erste börsennotierte Unternehmen mit dem Grundsatz der 4 Renditen.

www.wideopenagriculture.com.au

www.dirtycleanfood.com.au

(1) Globaler Markt für pflanzliche Milch (Sojamilch, Mandelmilch und Reismilch): Einblicke, Trends und Ausblick (2020-2024) – Reichweite und Märkte

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

