Widerrufsbutton kommt: Unternehmen müssen digitale Widerrufsmöglichkeit rechtzeitig vorbereiten

Der Widerrufsbutton wird Pflicht. Unternehmen sollten Websites, Apps, Rechtstexte und Prozesse jetzt prüfen. für viele Online-Anbieter Pflicht. Unternehmen sollten sofort handeln!

München, 24. April 2026 – Ab dem 19. Juni 2026 müssen viele Unternehmen, die online Verträge mit Verbrauchern schließen, eine digitale Widerrufsmöglichkeit bereitstellen. Der sogenannte Widerrufsbutton soll Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, ihr gesetzliches Widerrufsrecht einfach, unmittelbar und online auszuüben. Für Unternehmen bedeutet die neue Pflicht erheblichen Anpassungsbedarf bei Website, App, Bestellstrecke, Rechtstexten, Datenschutzinformationen und internen Prozessen.

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte weisen darauf hin, dass die Umsetzung des Widerrufsbuttons nicht als reine Designfrage verstanden werden sollte. Vielmehr geht es um einen rechtssicheren digitalen Prozess, der von der Platzierung des Buttons über das Widerrufsformular bis zur automatisierten Eingangsbestätigung und internen Dokumentation sauber ausgestaltet werden muss.

Neue Pflicht für digitale Verbraucherverträge

Mit dem Widerrufsbutton wird der Verbraucherschutz im digitalen Geschäftsverkehr weiter ausgebaut. Verbraucher sollen künftig nicht mehr umständlich nach einer Widerrufsmöglichkeit suchen müssen. Wer einen Vertrag online abschließen kann, soll ihn im Rahmen des gesetzlichen Widerrufsrechts auch einfach online widerrufen können.

„Der Widerrufsbutton ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz im Online-Vertrieb. Unternehmen sollten frühzeitig prüfen, ob ihre digitalen Abschlussstrecken betroffen sind und welche technischen sowie rechtlichen Anpassungen notwendig werden“, erklärt Rechtsanwalt Daniel Loschelder von LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte.

Betroffen sein können insbesondere Online-Shops, SaaS-Anbieter, App-Betreiber, Plattformen, Anbieter digitaler Produkte, Buchungsportale und Unternehmen mit Online-Abschlussstrecken im B2C-Bereich. Entscheidend ist, ob Verbraucher online Verträge schließen und ihnen hierfür ein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht.

Umsetzung bis zum 19. Juni 2026 erforderlich

Die neue Pflicht gilt ab dem 19. Juni 2026. Unternehmen sollten die verbleibende Zeit nutzen, um ihre Online-Prozesse zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzubereiten.

Nach Einschätzung von LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte wird der Widerrufsbutton in vielen Fällen mehrere Unternehmensbereiche betreffen. Neben der Rechtsabteilung sind häufig IT, Webentwicklung, UX-Design, Kundenservice, Datenschutz und Compliance eingebunden. Denn ein rechtssicherer Widerrufsprozess muss technisch funktionieren, verbraucherfreundlich gestaltet sein und zugleich die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

„Viele Unternehmen unterschätzen, dass es nicht genügt, einfach einen roten Button auf die Website zu setzen. Der gesamte Prozess dahinter muss rechtlich belastbar sein“, so Rechtsanwalt Daniel Loschelder.

Eindeutige Beschriftung und leichte Auffindbarkeit

Der Widerrufsbutton muss so gestaltet sein, dass Verbraucher klar erkennen, welche Funktion er hat. Geeignete Beschriftungen können etwa „Vertrag widerrufen“, „Widerruf erklären“ oder „Widerruf absenden“ sein. Unklare Begriffe wie „Kontakt“, „Hilfe“, „Support“ oder „Rückgabe“ können problematisch sein, wenn dadurch nicht eindeutig erkennbar ist, dass über diese Funktion ein gesetzlicher Widerruf erklärt werden kann.

Auch die Platzierung spielt eine wichtige Rolle. Der Button darf nicht versteckt werden. Eine schwer auffindbare Einbindung in langen Linklisten, unübersichtlichen Hilfebereichen oder tief verschachtelten Menüs kann rechtliche Risiken auslösen. Verbraucher müssen die Widerrufsmöglichkeit ohne unnötige Hürden erreichen können.

Unternehmen sollten daher prüfen, an welchen Stellen der Website, App oder Benutzeroberfläche der Widerrufsbutton eingebunden werden muss. Besondere Aufmerksamkeit verdienen mobile Darstellungen, Kundenkonten, Checkout-Bereiche, Bestellübersichten und digitale Vertragsverwaltungen.

Widerrufsbutton als Schutz vor Dark Patterns

Die neue Pflicht steht auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Regulierung sogenannter Dark Patterns. Darunter versteht man Gestaltungsmethoden, die Nutzer gezielt lenken, verwirren oder von bestimmten Entscheidungen abhalten können.

Im Bereich des Widerrufsrechts kann dies etwa der Fall sein, wenn die Widerrufsmöglichkeit schwer auffindbar ist, Nutzer über zahlreiche Zwischenschritte geführt werden oder wichtige Informationen optisch in den Hintergrund treten. Der Widerrufsbutton soll dem entgegenwirken und sicherstellen, dass Verbraucher ihre Rechte tatsächlich einfach ausüben können.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass nicht nur die formale Existenz eines Buttons zählt. Auch die Nutzerführung, Sichtbarkeit, Verständlichkeit und Barrierefreiheit der Widerrufsfunktion können rechtlich relevant werden.

Zweistufiger Prozess: Widerruf nicht versehentlich auslösen

Der Widerrufsbutton löst nicht zwingend bereits mit dem ersten Klick den Widerruf aus. Vorgesehen ist vielmehr ein zweistufiger Ablauf. Nach dem ersten Klick gelangt der Verbraucher zu einer Seite oder einem Formular, auf dem die notwendigen Angaben zur Zuordnung des Vertrags gemacht werden können. Anschließend muss der Widerruf ausdrücklich bestätigt werden.

Abgefragt werden dürfen nur solche Informationen, die für die Bearbeitung des Widerrufs erforderlich sind. Typischerweise kommen Name, Vertrags- oder Bestellnummer und eine E-Mail-Adresse für die Eingangsbestätigung in Betracht. Nicht erforderlich und häufig problematisch sind dagegen verpflichtende Angaben zum Widerrufsgrund oder zusätzliche Daten, die für die Abwicklung nicht benötigt werden.

„Unternehmen sollten bei der Gestaltung des Widerrufsformulars den Grundsatz der Datensparsamkeit beachten. Je mehr unnötige Pflichtfelder eingebaut werden, desto größer wird das Risiko, dass der Prozess als erschwerend oder datenschutzrechtlich problematisch bewertet wird“, erklärt Rechtsanwalt Daniel Loschelder.

Eingangsbestätigung muss unverzüglich erfolgen

Nach Abgabe des Widerrufs muss das Unternehmen den Eingang unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen. In der Praxis wird dies regelmäßig per E-Mail erfolgen. Die Bestätigung sollte den Inhalt der Widerrufserklärung sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs dokumentieren.

Besondere Vorsicht ist bei der Formulierung der automatisierten Bestätigung geboten. Unternehmen sollten darin nicht vorschnell bestätigen, dass der Widerruf rechtlich wirksam ist. Denn es kann Fälle geben, in denen ein Widerruf verspätet erklärt wurde oder ein Widerrufsrecht im konkreten Fall ausgeschlossen oder bereits erloschen ist.

Statt Formulierungen wie „Ihr Widerruf wurde erfolgreich durchgeführt“ empfiehlt sich eine neutrale Eingangsbestätigung, etwa: „Wir bestätigen den Eingang Ihrer Widerrufserklärung.“ Die rechtliche Prüfung des Widerrufs kann anschließend intern erfolgen.

Interne Dokumentation wird wichtiger

Neben der Bestätigung gegenüber dem Verbraucher sollten Unternehmen den Widerruf intern zuverlässig dokumentieren. Dazu gehören insbesondere Inhalt der Erklärung, Datum und Uhrzeit des Eingangs, verwendete E-Mail-Adresse, Vertrags- oder Bestellnummer, technische Log-Daten und Bearbeitungsstatus.

Eine saubere Dokumentation ist wichtig, wenn später Streit darüber entsteht, ob ein Widerruf rechtzeitig oder mit einem bestimmten Inhalt erklärt wurde. Gerade Unternehmen mit hohem Bestellvolumen sollten daher automatisierte und nachvollziehbare Prozesse schaffen.

„Der Widerrufsbutton ist auch ein Thema der Beweissicherung. Unternehmen müssen im Streitfall nachvollziehen können, wann welcher Widerruf über welchen Kanal eingegangen ist“, so Rechtsanwalt Daniel Loschelder.

Datenschutz und Widerrufsbutton

Die Einführung des Widerrufsbuttons hat auch datenschutzrechtliche Bedeutung. Über das Widerrufsformular werden personenbezogene Daten verarbeitet. Unternehmen müssen daher prüfen, welche Daten erhoben werden, welche Rechtsgrundlage hierfür besteht und ob die Datenschutzerklärung angepasst werden muss.

Regelmäßig werden Daten wie Name, Vertragsnummer, Bestellnummer, E-Mail-Adresse, Zeitstempel und technische Nachweise verarbeitet. Diese Verarbeitung kann insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zur Rückabwicklung des Vertrags erforderlich sein.

Die Datenschutzerklärung sollte die Entgegennahme, Zuordnung, Bestätigung, Dokumentation und Bearbeitung von Widerrufen ausreichend abbilden. Ist dies bislang nicht der Fall, kann eine Ergänzung sinnvoll sein.

Abgrenzung zu Bestellbutton und Kündigungsbutton

Der Widerrufsbutton ist von anderen gesetzlich vorgeschriebenen Schaltflächen zu unterscheiden. Der Bestellbutton betrifft den Vertragsschluss und soll sicherstellen, dass Verbraucher klar erkennen, wenn sie eine zahlungspflichtige Bestellung abgeben. Der Kündigungsbutton betrifft die Beendigung bestimmter Dauerschuldverhältnisse.

Der Widerrufsbutton betrifft dagegen die Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts innerhalb der Widerrufsfrist. Je nach Geschäftsmodell können daher mehrere gesetzliche Button-Pflichten nebeneinander bestehen.

Ein Anbieter digitaler Abonnements benötigt beispielsweise beim Vertragsschluss einen rechtssicheren Bestellbutton, während der Vertragslaufzeit gegebenenfalls einen Kündigungsbutton und innerhalb der Widerrufsfrist zusätzlich einen Widerrufsbutton.

Auch internationale Anbieter können betroffen sein

Die Pflicht zum Widerrufsbutton kann auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union betreffen. Entscheidend ist, ob sie sich an Verbraucher in der EU richten oder den EU-Markt aktiv bedienen.

Internationale Online-Shops, SaaS-Plattformen, App-Anbieter und digitale Marktplätze sollten daher prüfen, ob ihre Angebote unter die europäischen Verbraucherschutzvorgaben fallen. Gerade bei grenzüberschreitenden Geschäftsmodellen kann die Umsetzung komplex sein, wenn verschiedene Plattformen, Reseller oder App-Stores eingebunden sind.

Risiken bei fehlender oder fehlerhafter Umsetzung

Wird der Widerrufsbutton nicht oder falsch umgesetzt, drohen rechtliche Risiken. In Betracht kommen wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, Unterlassungsansprüche, Ansprüche von Verbraucherverbänden, Bußgelder, verlängerte Widerrufsfristen und Rückabwicklungsrisiken.

Besonders relevant ist das Risiko, dass Fehler beim Widerrufsprozess Auswirkungen auf den Lauf der Widerrufsfrist haben können. Wenn Verbraucher nicht ordnungsgemäß informiert werden oder die Ausübung des Widerrufs erschwert wird, können sich erhebliche wirtschaftliche Folgen ergeben.

„Unternehmen sollten die neue Pflicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Fehler bei verbraucherschützenden Online-Pflichten werden erfahrungsgemäß schnell zum Gegenstand von Abmahnungen und rechtlichen Auseinandersetzungen“, warnt Rechtsanwalt Daniel Loschelder.

Praktischer Handlungsbedarf für Unternehmen

Unternehmen sollten jetzt prüfen, ob sie vom Widerrufsbutton betroffen sind. Dabei sollten insbesondere folgende Fragen geklärt werden:

Welche Angebote richten sich an Verbraucher?

Welche Verträge werden online geschlossen?

Besteht für diese Verträge ein gesetzliches Widerrufsrecht?

Auf welchen Oberflächen muss der Widerrufsbutton eingebunden werden?

Wie wird der zweistufige Widerrufsprozess technisch umgesetzt?

Welche Angaben werden im Formular abgefragt?

Wie erfolgt die automatische Eingangsbestätigung?

Wie werden Widerrufe intern dokumentiert?

Müssen AGB, Widerrufsbelehrung oder Datenschutzerklärung angepasst werden?

Ist die Lösung auch mobil und barrierefrei nutzbar?

Je früher diese Fragen geklärt werden, desto besser lassen sich technische und rechtliche Anpassungen in bestehende Systeme integrieren.

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte unterstützen bei der rechtssicheren Umsetzung

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte beraten Unternehmen zur rechtssicheren Gestaltung digitaler Vertragsabschlüsse, verbraucherschützender Informationspflichten und Online-Prozesse. Im Zusammenhang mit dem Widerrufsbutton unterstützt die Kanzlei insbesondere bei der Prüfung betroffener Geschäftsmodelle, der rechtlichen Bewertung von Websites und Apps, der Gestaltung des Widerrufsprozesses sowie der Anpassung von AGB, Widerrufsbelehrungen und Datenschutzerklärungen.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen nicht nur formal rechtssicher aufzustellen, sondern praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, die sich technisch umsetzen lassen und zugleich Abmahnrisiken reduzieren“, erklärt Rechtsanwalt Daniel Loschelder.

Fazit: Jetzt vorbereiten statt später nachbessern

Der Widerrufsbutton wird für viele Unternehmen im Online-Vertrieb zu einer wichtigen neuen Pflicht. Auch wenn der Stichtag am 19. Juni 2026 liegt, sollten betroffene Anbieter frühzeitig handeln. Die Umsetzung betrifft häufig nicht nur einen einzelnen Button, sondern den gesamten digitalen Widerrufsprozess.

Wer rechtzeitig prüft, welche Angebote betroffen sind, wie die Funktion eingebunden werden muss und welche Rechtstexte anzupassen sind, kann Abmahnrisiken vermeiden und zugleich transparente, verbraucherfreundliche Prozesse schaffen.

Widerrufsbutton richtig umsetzen – so geht’s!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

Herr Daniel Loschelder

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email : loschelder@ll-ip.com

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte ist eine auf gewerblichen Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, IT-Recht und Datenschutzrecht ausgerichtete Kanzlei mit Sitz in München. Die Kanzlei berät Unternehmen unter anderem zu rechtssicheren Online-Angeboten, digitalen Geschäftsmodellen, E-Commerce, Verbraucherschutzvorgaben, SaaS-Verträgen, Datenschutz und Compliance.

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