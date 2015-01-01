Wie Anleger von den neuen KI-Trends profitieren können

Wer die technologischen Entwicklungslinien der Künstlichen Intelligenz versteht und auf Substanz statt Hype setzt, kann strukturelle Investmentchancen identifizieren – und von ihnen profitieren.

Die technologische Entwicklung der Künstlichen Intelligenz schreitet mit einer Dynamik voran, die weit über die Diskussionen um einzelne Anwendungen wie ChatGPT hinausreicht. In weniger als zehn Jahren ist aus einem experimentellen Konzept eine globale Schlüsseltechnologie geworden, die ganze Branchen transformiert, Geschäftsmodelle erneuert und Wertschöpfungsketten neu konfiguriert. Der entscheidende Wandel vollzieht sich dabei nicht allein auf der Ebene einzelner Softwareprodukte, sondern in der flächendeckenden Integration intelligenter Systeme in Prozesse, Infrastrukturen und Entscheidungsarchitekturen. KI wird damit von der Software zur ökonomischen Basistechnologie – vergleichbar der Elektrifizierung oder der Automatisierung in früheren Innovationszyklen.

„Für Anleger bedeutet dies eine Neubewertung der strategischen Gewichtung technologischer Titel. Während früher spezialisierte Hardware- oder Plattformanbieter im Fokus standen, öffnet die Agentenfähigkeit künstlicher Intelligenz – also die Fähigkeit, eigenständig Aufgaben zu planen und umzusetzen – völlig neue Anlagefelder. Dies betrifft nicht nur die großen Namen im Markt, sondern zunehmend auch Unternehmen, die KI in Branchen wie Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Produktion, Energie oder Bildung funktional integrieren. Dort, wo KI keine Anwendung bleibt, sondern zum Betriebsmodell wird, entstehen dauerhafte Effizienzgewinne und Differenzierungsmerkmale mit wirtschaftlicher Substanz“, sagt Tilmann Speck, Portfoliomanager des „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4), einem global investierenden Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz.

Der Hintergrund: Die gegenwärtige Marktphase ist geprägt von der Entfaltung mehrerer paralleler KI-Trends. In der Finanzindustrie entstehen autonome Systeme für Kreditentscheidungen, Betrugserkennung und Echtzeit-Analyse, die Kosten senken und Entscheidungen beschleunigen. Im Gesundheitssektor beginnt die Ära der präzisionsmedizinischen KI, die Diagnosen und Therapien auf Basis komplexer Datensätze individualisiert. Im Bereich Softwareentwicklung übernehmen KI-Tools immer größere Teile der Codierung und senken die Eintrittsbarrieren für digitale Innovationen. In der Produktion kommen lernende Systeme zum Einsatz, die Wartung, Planung und Qualitätskontrolle selbstständig optimieren.

Christian Hintz, ebenfalls Portfoliomanager des „AI Leaders“, stellt heraus: „Zugleich nimmt das Rennen um leistungsfähigere Basismodelle an Fahrt auf. Während OpenAI, Google, Anthropic und andere an multimodalen, kontextsensitiven Systemen arbeiten, entstehen spezialisierte Lösungen für hochregulierte Märkte. Hinzu kommen fundamentale Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie, der Edge-KI und der intelligenten Sensorik, die eine dezentrale und ressourcenschonende KI-Nutzung ermöglichen. All dies signalisiert: Die eigentlichen ökonomischen Effekte liegen nicht hinter uns, sondern stehen noch bevor. Prognosen gehen davon aus, dass KI mittelfristig bis zu 4,4 Billionen Dollar jährlich an zusätzlichem globalen BIP generieren könnte.“

So bedeutend die Potenziale sind, so ausgeprägt bleiben auch die kurzfristigen Risiken. Neue Geschäftsmodelle, regulatorische Unsicherheiten, ethische Kontroversen und technologische Komplexität führen zu Volatilität in vielen KI-bezogenen Titeln. Für Anleger mit spekulativen Absichten kann dies zur Belastungsprobe werden. Für langfristig orientierte Kapitalgeber hingegen öffnet sich hier ein klassisches Zeitfenster struktureller Positionierung: Wer bereit ist, technologische Reifeprozesse zu begleiten, Entwicklungen geduldig zu beobachten und Geschäftsmodelle kritisch zu analysieren, kann an der Entstehung dauerhafter Marktführer (Leader) partizipieren – unabhängig von kurzfristigen Bewertungsschwankungen.

„In dieser Perspektive wird die Anlage in KI nicht zum Spiel mit Erwartungen, sondern zur Investition in industrielle und gesellschaftliche Transformation. Es geht weniger um die Frage, welcher Anbieter den nächsten viralen Durchbruch erzielt, sondern darum, welche Unternehmen reale Produktivitätseffekte erzielen, ihre Systeme skalieren und regulatorisch anschlussfähig bleiben. Die Herausforderung liegt darin, Hype von Struktur zu unterscheiden, Entwicklungen zu begleiten und Disruption nicht als Risiko, sondern als Investitionschance zu begreifen. Wer den Mut zur Geduld mitbringt und auf substanzielle Perspektiven setzt, kann von den großen Verschiebungen der kommenden Jahre profitieren“, betonen Christian Hintz und Tilmann Speck.

Über den Fonds „AI Leaders“

Der „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders“ handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess ,TOPAS‘ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Weitere Informationen unter https://ai-leaders.de

