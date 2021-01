Wie Finanzdienstleistern Schlagfertigkeit nützt

Schlagfertigkeit ist was einem zu spät einfällt. Wenn es Ihnen auch so geht, bringt Sie ein Videokurs weiter. 71 prägnante Kurzvideos mit Übungen. Nie mehr sprachlos mit 30 einfachen Techniken.

Finanzdienstleistung ist ein Kommunikationsgeschäft. Kundenansprache und Gesprächsführung sind erfolgsentscheidend. Genügte es gestern noch einen Gesprächsleitfaden auswendig zu können, erwarten Kunden heute Klarheit über Nutzen und Bedingungen – auch in der Online-Kommunikation. Rhetorik-Kompetenz und Schlagfertigkeit sind die i-Tüpfelchen für überzeugende Finanzdienstleister.

Selbstbewusstsein und 30 wirkungsvolle Techniken

Finanzdienstleister*innen an sich sind Kommunikationsprofis. Schließlich ist Beratung ihr Kerngeschäft. Trotzdem sitzen in Master-Kursen der JURA DIREKT Akademie Top-Frauen und Männer, die unsicher sind und nicht wissen, was sie sagen sollen, wenn sie Videos drehen oder Trainingsgespräche absolvieren. Beispiel: „Warum soll ich gerade mit Ihnen einen Termin machen?“ Häufige Reaktion: „Ähhhhh… .“ Hilfreich: „Ich weiß auch nicht, ob wir zusammenkommen. Lassen Sie uns drei Minuten reden, dann wissen wir beide Bescheid.“ Besser? Voraussetzung Selbstbewusstsein, Technik „Retourkutsche“.

Das fällt mir in dem Moment nicht ein

Mir auch nicht. Deshalb ist es gut, Techniken zu kennen und zu üben. Ein Videokurs wie „Die besten 30 Schlagfertigkeitstechniken“ bringt Finanzdienstleister weiter. Bequem zuhause oder unterwegs – immer verfügbar und leicht zu konsumieren.

In dem Kurs lernen Teilnehmer*innen 30 Schlagfertigkeitstechniken und können sie üben. Damit sind sie vielen Wettbewerbern überlegen, denn nur wenige Finanzdienstleister*innen beherrschen Schlagfertigkeit. Mit dieser Kompetenz wächst automatisch das Selbstbewusstsein, und damit… merken Sie selbst, oder?

30 Techniken vom Schlagfertigkeitsprofi

Die JURA DIREKT Akademie gewinnt mit Wladislaw Jachtchenko einen Rhetorik-Profi als Partner für ihr Videokursangebot. Die Akademie ist spezialisiert auf Weiterbildung, Beratung und Coaching für die Businessentwicklung von Finanzdienstleistern. Dabei ist persönliche Kommunikation ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Kundenvorträge, Gespräche oder einfach nur guter Small Talk können zur Businessentwicklung beitragen“, so Akademie-Geschäftsführer Jürgen Zirbik, „deshalb bauen wir unser Videokurs-Angebot um die Kommunikations-Kurse von Wladislaw Jachtchenko aus.“

Kompetenter Rhetorik-Trainer und Autor

„Ich kenne Wladislaw Jachtchenko von seinem Besteller-Buch „Schwarze Rhetorik“. Bei ihm kommen Kompetenz und Praxis zusammen. Davon sollen auch unsere Partner und Kunden aus der Finanzdienstleistung profitieren“, so Zirbik weiter.

Der erste Videokurs, den die OnlineAkademie99 anbietet, ist „Schlagfertigkeit“. Schlagfertigkeit wünschen sich viele. Sie kann für Gespräche, Meetings und Vorträge den Unterschied machen. Kunden halten schlagfertige Berater für kompetenter und selbstbewusster. Sie genießen mehr Respekt und Anerkennung.

Eine Schlüsselkompetenz für Finanzdienstleister

„Wir freuen uns auf die Kooperation mit der JURA DIREKT Akademie“, so Wladislaw Jachtchenko, „denn so können wir noch mehr Menschen helfen, sicher und souverän zu kommunizieren und schlagfertiger zu sein. Eine Schlüsselkompetenz, gerade für Berater.“

Das Schlagfertigkeitstraining ist eine große Hilfe, wenn die passende Antwort erst Stunden später einfällt oder man Schlagfertigkeit einfach gerne trainieren möchte. Und der Kurs macht richtig Spaß. Er vermittelt Know-how und praktische Anleitung zu mehr Schlagfertigkeit „da draußen“.

Praxistauglichkeit ist das A und O

Wie für die JURA DIREKT Akademie gilt auch für ihren Videokursableger OnlineAkademie99 vor allem, dass erworbene Kompetenzen in der Praxis umsetzbar sind und zu Ergebnissen führen. „Alles andere ist Zeitverschwendung“, so Zirbik, „und mit Jachtchenko haben wir einen Partner, der das ebenso handhabt. Das passt.“

Mehr zum Videokurs „Schlagfertigkeit“ erfahren… Hier klicken

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JURA DIREKT Akademie GmbH

Herr Jürgen Zirbik

Gutenstetter Str. 8e

90449 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 091192785228

web ..: https://www.juradirekt-akademie.com

email : j.zirbik@juradirekt-akademie.com

JURA DIREKT Akademie GmbH – sofort mehr Geschäft

Die JURA DIREKT Akademie GmbH ist spezialisiert auf Weiterbildung, die für die Teilnehmer sofort mehr Geschäft bringt. Die Kernzielgruppe sind Unternehmer, Selbständige, Berater, Finanzdienstleister und Makler. Das Motto der Akademie: Weiterbildung weiterdenken. Die Grundkonzeption für Berater: Alleinstellungsmerkmal über das Vorsorgedreieck (finanzielle, rechtliche Vorsorge sowie Notfall-Management), Zielgruppe; Familienverbund.

Online Ableger OnlineAkademie99 – Videokurse immer 99,00 Euro. Themen für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler, KMU und Solo-Selbständige: z.B. Positionierung, Generationenberatung, Testamentsvollstreckung, Speaker, Schlagfertigkeit, Besser verkaufen…

Dafür haben die Gründer Domenico Anic und Jürgen Zirbik ein konzentriertes Angebot von wenigen, hochwertigen master.class seminaren® entwickelt. Qualitätspartner, wie der TÜV Rheinland und die Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung (AGT), begleiten oder zertifizieren diese Master-Kurse. Außergewöhnlich an den master.class seminaren® sind unter anderem die kostenlose, lebenslange Begleitung der Teilnehmer nach den Kursen, die Mitgliedschaft in einer Erfolgsgemeinschaft und die bedingungslose Geld-zurück-Garantie.

Die JURA DIREKT Akademie GmbH entstand aus der Abteilung Weiterbildung der JURA DIREKT GmbH, Servicedienstleister für rechtliche Vorsorge und Marktführer im Premiumsegment. Nach einigen Jahren Fortbildungen für die etwa 8500 Kooperationspartner der JURA DIREKT, haben Domenico Anic, Gesellschafter Geschäftsführer der JURA DIREKT, und Akademieleiter Jürgen Zirbik die Akademie als eigenständiges Weiterbildungsinstitut für Berater, Finanzdienstleister und Makler 2019 ausgelagert. Kontakt: Jürgen Zirbik, 0911 – 92 78 52 28

Pressekontakt:

JURA DIREKT Akademie GmbH

Herr Jürgen Zirbik

Gutenstetter Str. 8e

90449 Nürnberg

fon ..: 091192785228

web ..: https://www.juradirekt-alademie.com

email : j.zirbik@juradirekt-akademie.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geldwäsche Fraud und Aufbauseminar S+P Seminare