Wie finde ich eine qualifizierte Legasthenietrainerin?

Ein individuelles Legasthenietraining kann Kindern helfen, Lesen und Schreiben mit mehr Sicherheit und Freude zu erleben.

Wien, März 2026 – Wenn Kinder Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, stehen Eltern häufig vor der Frage: Wo finde ich die richtige Fachperson? Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) gibt klare Antworten und empfiehlt mit legasthenietrainer.com eine zentrale, kostenlose Suchplattform für diplomierte Legasthenietrainer/innen.

Die zentrale Anlaufstelle: legasthenietrainer.com

Mit legasthenietrainer.com steht Eltern und Betroffenen eine spezialisierte Suchplattform zur Verfügung, die eine standortbezogene Suche nach diplomierten Legasthenietrainer/innen ermöglicht. Nach Eingabe des Wohnorts erhalten Nutzerinnen und Nutzer sofort eine Übersicht qualifizierter Fachpersonen in ihrer Nähe. Alle gelisteten Trainer/innen haben eine fundierte Ausbildung absolviert und arbeiten nach anerkannten pädagogisch-didaktischen Methoden.

EÖDL und DVLD: Qualitätsstandards mit Tradition

Der EÖDL bildet seit vielen Jahren diplomierte Legasthenietrainer/innen aus. Die Ausbildung folgt klar definierten Richtlinien und verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit praxisorientierter Erfahrung. Auf der Website legasthenie.at können Betroffene gezielt nach Trainer/innen suchen, die nach den Standards des Dachverbands arbeiten.

Für Deutschland steht der Dachverband Legasthenie Deutschland e.V. (DVLD) unter dvld.de als verlässliche Anlaufstelle zur Verfügung.

Worauf Eltern bei der Wahl achten sollten

Der EÖDL empfiehlt, bei der Suche nach einer geeigneten Fachperson folgende Kriterien zu berücksichtigen:

* Qualifikation: Die Bezeichnung „diplomierte/r Legasthenietrainer/in“ steht für eine abgeschlossene, praxisorientierte Fachausbildung.

* Individuelle Förderung: Seriöses Legasthenietraining orientiert sich an den Stärken und Bedürfnissen des einzelnen Kindes. Ein Erstgespräch gibt Aufschluss über den Arbeitsansatz der Fachperson.

* Pädagogisch-didaktischer Ansatz: Diplomierte Legasthenietrainer/innen arbeiten auf pädagogisch-didaktischer Ebene und trainieren gezielt die Bereiche Aufmerksamkeit, Sinneswahrnehmungen und Symptomatik “ ohne Druck, mit Geduld und Struktur.

* Transparenz: Eine qualifizierte Fachperson erläutert den Trainingsablauf verständlich und bezieht Eltern aktiv in den Förderprozess ein.

Früh handeln “ aber: Es ist nie zu spät

Viele Eltern zögern, bevor sie professionelle Unterstützung suchen. Dabei ist der erste Schritt einfach: Ein individuelles Legasthenietraining kann Kindern helfen, Lesen und Schreiben mit mehr Sicherheit und Freude zu erleben. Grundsätzlich gilt: Je früher die Förderung beginnt, desto wirkungsvoller “ doch auch bei älteren Kindern und Jugendlichen zeigt gezieltes Training nachhaltige Wirkung.

Weiterführende Links:

* Trainer/in finden: www.legasthenietrainer.com

* EÖDL Österreich: www.legasthenie.at

* DVLD Deutschland: www.dvld.de

Über den EÖDL Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) ist die führende Ausbildungsinstitution für diplomierte Legasthenietrainer/innen und Dyskalkulietrainer/innen im deutschsprachigen Raum. Seit 1996 wurden über 20.000 Fachpersonen in 64 Ländern nach der AFS-Methode ausgebildet. Der EÖDL setzt sich für wissenschaftlich fundierte, pädagogisch-didaktische Förderansätze ein und versteht sich als kompetente Anlaufstelle für Betroffene, Eltern und Fachpersonen.

Pressekontakt: Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie (EÖDL)

