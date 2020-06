Wie Ich aus dem Trennungsschmerz wieder in meine Lebensfreude fand: Ich bin gut so wie ich bin

Aus der Krise in die Freude – der Erste-Hilfe-Kasten für Herzschmerz

Mein Problem: Ich selbst war in einer Lebenskrise gefangen, aus der ich keinen Ausweg wusste.

Zu dieser Zeit stand ich vor großen Herausforderungen:

1. Hatte ich Angst

2. War ich verzweifelt

3. Mein Selbstvertrauen war im Keller

4. Alleine alles schaffen zu können

Diese 4 Lebensthemen stellten mich vor unglaubliche Probleme und ich war kurz davor überhaupt keinen Sinn mehr in meinem Leben zu sehen. Doch Aufgeben war keine Option und so suchte ich nach neuen Wegen. Daher schrieb ich mir zunächst einmal auf, welche Wege für mich infrage kommen.

* Meinen Weg in die Freude zu gehen

* Endlich wieder lachen zu können

* Mit Mut auf Herausforderungen reagieren, zu können

* Meine innere Freiheit wieder zu finden

Ganz schön anspruchsvolle Voraussetzungen für einen neuen Weg. Also machte ich mich auf die Suche, besuchte Seminare, nahm mir einen Coach und arbeitete an meinem Selbstwert sowie meinem Selbstvertrauen. Ich beschäftigte mich tagtäglich mit meinen Gefühlen – immer und immer wieder.

Nachdem es mir langsam besser ging, nahm ich mir selbst vor ein Buch zu kreieren um Menschen die gerade in Krisen stecken, zu zeigen, dass es immer einen Ausweg gibt. Dabei lag mein Fokus darauf die oben genannten Voraussetzungen vollständig zu erfüllen. Denn genau das hätte ich mir damals selbst gewünscht.

Heute bin ich stolz diesen Weg gegangen zu sein, denn nach erfolgreicher Arbeit, ist die Freude in mir wieder zurückgekehrt. Mein Leben hat einen neuen Sinn.

Damit so viele wie möglich von dem Wissen profitieren können, habe ich beschlossen mein erstes Buch „Ich bin gut so wie ich bin“ eine ganze Woche für nur die Hälfte des Normalpreises zur Verfügung zu stellen:

Zum Buch: „Ich bin gut so wie ich bin„

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Birgit Mertens

Frau Birgit Mertens

Gartenring 68

39624 Kalbe

Deutschland

fon ..: +491622506902

web ..: https://facebook.com/birgit.mertens.lifecoach

email : birgit-mertens@tutanota.de

Über die Autorin:

Seit über 18 Jahren beschäftigt sich Frau Mertens mit der Psyche des Menschen. Durch zahlreiche Ausbildungen in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein, wurde ihr Fokus geschult und ihr Bewusstsein geschärft. Dadurch ist Sie in der Lage Menschen mental dort abzuholen wo Sie gerade Stehen und neue Wege aus der Krise in die Lebensfreude aufzuzeigen.

Über sich selbst sagt Sie:

Kein Studium der Welt kann diese Erfahrungen und vor allem die Lösungen, die aus meiner Kraft gewachsen sind, ersetzen. Die Ausbildungen zum Coach und anlehnende Workshops haben mir gezeigt, wie das Leben funktioniert und wie ich mich selbst tagtäglich auf das Glück fokussiere. Ich bin so dankbar für mein Wissen und möchte aus tiefstem Herzen heraus Menschen helfen wieder in ihre Freude zu kommen.

In Ihrer Tätigkeit als Reiseleiterin konnte Sie bereits zahlreichen Menschen dabei helfen, Ihren Trennungs- und Verlustschmerz wieder auf das Leben auszurichten. Dabei liebt Sie es Menschen mental abzuholen und Ihnen aufzuzeigen, was tatsächlich in Ihnen steckt. Sie sagt: Das ist meine Berufung und meine Dankbarkeit für alle Menschen, die es wollen.

